Chỉ cần qua tháng cô hồn sắp tới là lúc 3 con giáp sau phất lên như diều gặp gió, giàu có nhất nhì dịp cuối năm

Trong những tháng vận hạn của Tuất, do bị hung tinh chiếu rọi, nhất là tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe , công việc cũng như chuyện tình cảm riêng tư. Bị tiểu nhân quấy quả, thu nhập giảm mà áp lực tăng, nhiều khi tuổi Tuất sẽ cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, khi tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng cô hồn kết thúc, những chật vật mà tuổi Tuất phải đối mặt sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những khởi đầu mới thuận lợi và suôn sẻ trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, so với tuổi Sửu và tuổi Tuất, tuổi Mão có được sự phát triển ổn định hơn, ít gặp phải những thách thức trong công việc và cuộc sống. Thu nhập của tuổi Mão trong năm nay được đánh giá là không quá cao, nhưng cũng không quá tệ, nói chung là đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, không phải lo chuyện tiền nong.

Song may mắn, tháng 7 âm - còn gọi là tháng cô hồn được cho là thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm của tuổi Mão. Từ tháng 8 âm trở đi, những rắc rối, xui xẻo sẽ tự nhiên biến mất trong cuộc sống của tuổi Mão. Đón chờ họ hầu như chỉ có những tin vui, nhất là vào tháng 9 và tháng 12 âm, khi mà họ sẽ liên tục gặt hái được những thành tựu rực rỡ trong công việc, giúp họ kiếm về được không ít, cuộc sống sung túc, nếu không muốn nói là giàu có.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Sửu vốn bản tính hiền lành, nhẫn nhịn, không thích đôi co hay tranh cãi với ai, thì năm nay, tuổi Sửu vẫn có những căng thẳng nhất định trong các mối quan hệ, nhất là với đồng nghiệp.

Đặc biệt, tử vi học có nói, trong tháng 7 âm lịch mà dân gian vẫn gọi là tháng cô hồn, nếu không cẩn thận, tuổi Sửu sẽ dễ vướng phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và tài lộc của mình.

Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy, chỉ cần tháng cô hồn này kết thúc, tuổi Sửu có thể "kê cao gối mà ngủ", vì những khoảng thời gian thử thách họ (háng 5, 6, 7 âm lịch) đã trôi qua.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.