2 ngày cuối tuần này, 4 con giáp chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi tiền vào như nước

Thân sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Con Khỉ có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc con giáp này đặc biệt thích hợp để làm quản lý.

Theo tử vi , trong 2 ngày cuối tuần những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Tuổi Thân là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Thân đều có thể tự mình làm tốt.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối tuần các chú chuột cũng được cát tinh che chở, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần, công việc của tuổi Tý thăng tiến tích cực. Nếu kinh doanh buôn bán họ cũng chốt đơn ầm ầm, đón tài lộc về tay.

Trong những lúc tài lộc rủng rỉnh, tuổi Tý cần chi tiêu khôn ngoan để duy trì tài khí. Nếu tiêu pha lãng phí, đầu tư vô tội vạ thì sau này bạn sẽ phải hối hận.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Sửu có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Sửu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Đặc biệt, tuổi Sửu được cát tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Hợi được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ.

Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Ngọ có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Ngọ sẽ có cuộc sống sung túc.

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần cho biết, tổng thể tài vận của người tuổi Hợi rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Hợi nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.