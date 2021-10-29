5 con giáp nữ làm chủ gia đình sẽ ngày càng giàu có 'tiền vào như nước', người chồng có thể an tâm phát triển sự nghiệp

12 con giáp tử vi 29/10/2021 11:41

5 con giáp nữ làm chủ gia đình này có thể quán xuyến mọi việc từ trong ra ngoài. Là chỗ dựa vững chắc cho người chồng an tâm phát triển sự nghiệp. Giúp cho gia đình ngày càng trở nên giàu có và gia đình hai bên được thơm lây.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần là những người có tính cách ngay thẳng và tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa và sống rất nguyên tắc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ không bao giờ chịu khuất phục trước người khác, luôn dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn và không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Quả thực con giáp nữ này là người rất mạnh mẽ, có trách nhiệm, không chỉ phát triển tốt trong sự nghiệp cá nhân mà việc gia đình cũng quán xuyến và đảm đương rất tốt. Họ chính là mẫu phụ nữ giỏi việc công, đảm việc nhà, không có việc gì tới tay mà không làm được.

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Đây là một nàng giáp có khả năng lãnh đạo rất mạnh, có tiếng nói tại nơi làm việc và khiến người khác nể phục, tin tưởng. Còn khi trở về với vai trò làm vợ và làm mẹ, họ cũng là trụ cột gia đình, một tay quán xuyến mọi việc.

 

Tuổi Dậu

Người phụ nữ tuổi Dậu là người sắc sảo, thông minh, đảm đang, độc lập, dũng cảm và tự tin. Họ luôn làm mọi việc theo ý mình, nhưng không có nghĩa họ là người ngang ngược. Thực tế cô nàng giáp này chỉ là thích sắp xếp mọi việc theo kế hoạch mà thôi.

Dù là công việc hay cuộc sống, họ đều muốn là người đưa ra quyết định cuối cùng, nếu không sẽ cảm thấy không yên tâm, bứt rứt vô cùng. Sau khi kết hôn, họ cũng muốn được làm chủ trong nhà, lo liệu việc lớn việc nhỏ, phải tự tay mình sắp xếp và mong chồng con phối hợp.

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Phụ nữ tuổi này khi đã lập gia đình sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng con, họ mong muốn dành cho người thân một cuộc sống đầy đủ, sung sướng.

Tuổi Mùi

Nhắc đến con giáp nữ làm chủ gia đình thì phụ nữ tuổi Mùi cũng không thể thiếu tên. Con giáp nữ này gây ấn tượng là người rất hiền lành, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ và khéo léo, nhưng thực ra họ không phải là người dễ bị bắt nạt. Trước khi kết hôn, cô ấy khá mờ nhạt, nhưng khi đã có gia đình của riêng mình, khả năng quán xuyến mới thật sự được bộc lộ.

Họ là mẫu phụ nữ rất thông minh, biến tiến biết lùi thích hợp, suy nghĩ nhanh nhẹn và nhạy bén, có thể giải quyết tốt mọi công việc trong nhà và cũng là người làm chủ gia đình sau khi kết hôn.

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Với sự tinh tế của mình, họ luôn có thể cảm nhận những thay đổi dù nhỏ nhất của những người xung quanh và đưa ra những cách cư xử phù hợp.

 

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ đại diện cho sự thông minh sắc sảo, có uy quyền, địa vị trong cuộc sống. Họ vô cùng siêng năng, chăm học, có hiểu biết rộng, có lý tưởng và cũng rất tham vọng.

Họ là mẫu phụ nữ thông minh và hiện đại, rất tự lập. Không chỉ có năng lực xuất sắc trong sự nghiệp cá nhân mà còn rất giỏi quán xuyến việc gia đình, chính vì thế họ luôn phù hợp với vai trò làm chủ gia đình.

Con giáp nữ này là người của công việc và xã hội, họ đảm nhận nhiều vai trò, trọng trách lớn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cô nàng tuổi Tỵ cho phép mình bỏ bê công việc gia đình của một bà nội trợ.

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Họ hy sinh rất nhiều cho công việc và gia đình, hầu như không có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình, dồn hết tâm sức cho công việc và gia đình.

 

Tuổi Sửu

Người phụ nữ sinh vào tuổi Sửu có vẻ ngoài thật thà và an phận, nhìn như không có chủ kiến nhưng rất chăm chỉ và hết sức sắc sảo.

Trong bất cứ việc gì, họ cũng luôn nghiêm túc và rất có trách nhiệm. Và đa số đàn ông cũng thường thích lấy 1 cô vợ yên phận, chịu thương chịu khó như các quý cô tuổi Sửu.

Dù trong công việc hay trong cuộc sống, con giáp nữ này cũng đặt ra những nguyên tắc riêng của bản thân. Họ siêng năng và quyết đoán ở nơi làm việc, thường có thành tích tốt. Nhưng những điều đó nếu áp dụng trong cuộc sống gia đình, có thể khiến họ trở nên hơi độc đoán.

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Dẫu vậy, cách quán xuyến gia đình của họ rất hiệu quả, chăm lo từ việc nhỏ nhất cho chồng con và luôn là hậu phương vững chắc để bạn đời yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Chính những điều đó giúp con giáp nữ này luôn được chồng con yêu thương và tin tưởng hết mực.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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