4 con giáp xui xẻo cuối tuần này 23/1 khó được yên thân, cần phải tỉnh táo

12 con giáp tử vi 23/01/2022 05:14

Những ngày cuối năm vẫn chẳng được an nhàn, những con giáp xui xẻo cuối tuần này 23/1 sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách khó khăn. Đây có lẽ là khoảng thời gian khá tồi tệ với những con giáp này.

Tuổi Hợi

Đây cũng không phải thời điểm thuận lợi để tiến hành các kế hoạch hay công việc mới. Nhất là vào Chủ Nhật ngày 23/1/2022, những sơ hở, sai sót mà bạn tạo ra sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân lợi dụng hãm hại, gây cản trở công việc của bạn.

 

12 con giap 1

Tài khí dịp cuối tuần cũng dễ có nguy cơ hao tổn. Điềm báo hao tài rõ ràng nên bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tính toán cẩn thận. Tốt nhất cứ nên tập trung vào công việc chính, muốn làm thêm hay đầu tư bên ngoài thì nên tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi quyết định.

Tuổi Thân

Là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này, người Thân phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân dòm ngó, cản trở.

 

Sự bất cẩn và thiếu cảnh giác chính là lý do khiến con giáp này trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Chỉ một phút lơ là cũng đủ khiến bao tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể, do đó phải tỉnh táo, cần làm gì nếu không sau này sẽ phải trả cái giá khá đắt.

 

12 con giap 2

Tài chính của bạn cũng không được tốt cho lắm. Những ngày này  bạn có thể đưa ra một vài quyết định không đúng đắn trong chuyện tiền bạc, hoàn toàn vô tư không mảy may nghi ngờ đến những rủi ro tiềm ẩn sau khi quyết định chi tiền, đến khi thất thoát mới nhận ra thì đã muộn.

Tuổi Tỵ

Vận xui tác động khiến người tuổi Tị phải chịu nhiều nỗi buồn phiền khi chuyện tình cảm không được như ý muốn vào cuối tuần này. Dù bạn và người ấy vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều nhưng giữa hai người vẫn còn nhiều rào cản tồn tại, ở cạnh nhau nhưng lại không có sự đồng điệu.

 

12 con giap 3

Do tâm trạng không tốt nên con giáp này cũng khó lòng tập trung hoàn thành công việc được. Bạn nên cố gắng gạt bỏ những vướng bận sang một bên, chuyên tâm với những gì đang làm để không tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi, đồn đoán sai sự thật.

 

Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối giở trò sẽ khiến bạn khó mà né tránh.Điều duy nhất bạn có thể làm là hãy cẩn trọng trong từng hành động, tránh để tiểu nhân nắm thóp.

Tuổi Dậu

Cuối tuần này, tài lộc của người tuổi Dậu không được may mắn cho lắm, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng thu không đủ để bù chi. Ngoài ra bạn dễ có những quyết định sai lầm trong đầu tư, bị lừa gạt mắc bẫy lúc nào không hay.

 

12 con giap 4

Có những việc không thể chỉ nhìn từ bên ngoài hay dùng cảm quan cá nhân để đánh giá, bạn nên tham khảo nhiều luồng thông tin hơn.

Điểm yếu của con giáp này là đôi khi tin người quá đáng, cứ như thể bạn đang bị che mắt nên không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt. Đây chính là cơ hội để những kẻ xấu lừa gạt những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bạn, khiến bạn tự nguyện dâng cho họ mà không hề nghi ngờ gì.

 

Ngoài ra bạn cũng không nên dồn tiền vào một chỗ, hãy phân chia các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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