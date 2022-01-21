Vận trình tình yêu 12 con giáp Tết 2022 biến động ra sao, ai tìm được nửa kia trời định?

Với các cặp đôi, chuyện tình cảm đôi khi còn xảy ra khúc mắc, cần đặc biệt chú ý trong thời điểm trong Tết. Nếu đôi bên có điều gì không bằng lòng nhau thì nên bình tĩnh trao đổi, không nên khiến cả hai người đều mất vui, nên nhớ "một điều nhịn là chín điều lành".

Nếu đang có chuyện buồn, bạn có thể tâm sự cùng vợ hoặc chồng của mình. Đối phương không những có thể lắng nghe mà còn có thể giúp bạn tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề, hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng.

Nếu còn độc thân, bạn có thể tranh thủ những ngày Tết để gặp gỡ bạn bè của mình, tạo dựng thêm các mối quan hệ mới. Rất có thể, bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp trong những buổi tụ họp như thế này đấy.

Khoảng thời gian đầu năm âm lịch, bạn và người ấy có thể được đón Tết trong bầu không khí vui tươi, đầm ấm. Trải qua khó khăn, tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn.

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Thời điểm đầu năm thế này, bạn nên giữ tinh thần tích cực và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Tuổi Dần

Đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn, áp lực cho chính bản thân mình, mà hãy để mọi thứ tiến triển thật tự nhiên.

Với người đã lập gia đình, chuyện tình cảm lại thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng, mà chủ yếu xảy ra ở thời điểm những ngày Tết. Có lẽ hai người chưa thực sự biết cách bao dung cho nhau và đặt mình vào vị trí của đối phương.

Trước khi nổi nóng, hãy nhớ những tranh chấp xảy ra trong thời điểm này là dấu hiệu chẳng lành đâu. Hai người nên trưởng thành hơn trong hôn nhân, đừng khiến người khác phải phiền lòng vì mình.

Tuổi Mão

Dường như bạn và người ấy đang khá lạnh nhạt với mối quan hệ này, đặc biệt là khi bận rộn thì hai người lại càng xa nhau hơn.



Khoảng thời gian sum họp đoàn viên thế này, hai người đều cần mở lòng, có lỗi sai thì chủ động nhận sai với đối phương, đừng giữ mãi sự kiêu ngạo của mình.

Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, người độc thân cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó, chắc chắn bạn sẽ tìm được bến bờ phù hợp.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình, chớ để những chuyện không như ý trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm của cả 2 người.

Với người độc thân, chuyện tình cảm chưa thực sự khởi sắc khi bạn vẫn cứ thích sống mãi trong thế giới của mình. Bạn thích dành thời gian cho sở thích cá nhân hơn là cho những người xa lạ. Chính vì vậy, khi được giới thiệu cho ai, bạn cũng thường dửng dưng.

Tuổi Tỵ

Chuyện tình yêu của người tuổi Tị diễn ra bình ổn trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới như thế này là bởi bạn đã tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ của hai người.

Mặc dù chưa có nhiều tiến triển xa hơn nhưng đấy có thể là dấu mốc khởi đầu cho thấy tình cảm giữa bạn và người ấy hoàn toàn có thể hy vọng đến tương lai phía trước. Đặc biệt là trong những ngày Tết, hai người chớ vì bất hòa mà khiến con cái tủi thân, cha mẹ lo lắng. Đôi khi, bạn hãy thử xuống nước với người ấy xem sao.

Tuổi Ngọ

Trong khoảng thời gian năm hết Tết đến như thế này, người tuổi Ngọ còn độc thân nên trân trọng tình cảm đang nảy nở với người khác giới, đừng mãi ngóng trông những điều xa vời.



Hãy mạnh mẽ để mọi mặc cảm và ngại ngùng trôi đi, bởi nếu mở lòng mình hơn, biết đâu bạn lại có người dẫn về ra mắt gia đình đấy.

Tiếc rằng chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình lại có lắm nỗi buồn. Dường như bạn và người ấy không thể ngừng tranh cãi, dù là trong những ngày nghỉ lễ.



Hai người nên nghe lời khuyên can của mọi người xung quanh nhiều hơn để nhìn nhận thấu đáo vấn đề. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem điều đáng quý nhất trong mối quan hệ này là gì, từ đó biết cư xử đúng đắn và trân trọng nửa kia hơn.

Tuổi Mùi

Tình cảm của người tuổi Mùi còn độc thân vẫn giậm chân tại chỗ. Con giáp này cần phải cởi mở lòng mình hơn, đừng sống mãi trong quá khứ với những thứ đã chẳng còn thuộc về bạn.





Người đã lập gia đình cũng cần phải chú ý hơn đến chuyện tình cảm. Những ngày quây quần, đoàn viên, bạn nên quan tâm đến các thành viên trong gia đình, đừng dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc, khiến quan hệ giữa người thân trở nên lạnh nhạt, khô khan.

Tuổi Thân

Bạn nên tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình. Hãy cứ dành thời gian để hoàn thiện bản thân cũng như quây quần bên người thân, bạn sẽ không còn thấy cô đơn vô vị nữa.

Với người đã lập gia đình, chuyện tình cảm có những dấu hiệu vô cùng đáng mừng. Dường như những khúc mắc trước đó đã được tháo gỡ, hai bạn hiểu hơn về con người thực sự của nhau.



Vì cả hai đều mở lòng và chân thành hơn với nửa kia nên những chuyện nhỏ bé cũng có thể khiến hai người cảm thấy hạnh phúc. Hãy duy trì bầu không khí tốt đẹp như thế này nhé.

Tuổi Dậu

Nếu trước Tết, bạn thường giữ những tâm sự thầm kín và những mong muốn của mình trong lòng thì sau đó, bạn đã cởi mở hơn và biết cách tâm sự với nửa kia. Điều đó sẽ giúp gắn kết hai bên lại với nhau bền chặt hơn đấy.

Đến Tết, do có nhiều thời gian rảnh ở bên nhau nên tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng như các thành viên trong gia đình được hâm nóng nhanh chóng. Mọi người dành nhiều thời gian để trò chuyện, quan tâm nhau hơn.

Còn những bạn độc thân, dù chưa thể tìm thấy người mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ tích cực, yêu bản thân mình hơn và biết cách tự tạo ra hạnh phúc thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ tới nhanh thôi.

Tuổi Tuất

Đây là thời điểm vượng duyên với người tuổi Tuất độc thân nhờ sao Thái Âm chiếu rọi, đáng chú ý nữ mệnh sẽ có nhiều may mắn hơn nam mệnh trong chuyện tình cảm.



Nếu nhận được tín hiệu từ người khác giới, hãy cứ mạnh dạn mở lòng mình bạn nhé. Bạn nên cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu về nhau, rồi sau đó hãy đưa ra quyết định. Chuyện tình cảm lứa đôi, vợ chồng lại chia thành hai thái cực. Nếu như trước Tết, quan hệ đôi bên khá êm ấm, đôi bên biết cách vun vén, cùng xây dựng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất thì trong Tết, vấn đề tình cảm lại khó được bình yên.

Tuổi Hợi

Những mâu thuẫn trước đó được xóa bỏ, bản mệnh và người ấy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, chung tay vun đắp tình duyên thêm nồng nàn.

Với các cặp vợ chồng, dù những ngày giáp Tết khúc mắc có xảy ra, song đến Tết thì mọi việc lại đâu vào đấy. Thậm chí, trải qua hiểu lầm, hai người lại càng hiểu và trân trọng nhau hơn. Mối quan hệ của hai người vững bền hơn sau mỗi lần như thế.

Với người độc thân, nếu muốn nhanh chóng tìm ra người phù hợp, bạn nên chú ý hơn đến ngoại hình của mình. Bên cạnh đó, hãy tự tin thể hiện cá tính của bản thân, bạn là người thú vị nên ắt sẽ thu hút được nhiều người khác giới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet