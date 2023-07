12 con giáp mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 nên mặc gì để cả năm được may mắn, thần tài chào đón?

Tuổi Tý đón năm Nhâm Dần với nhiều điều khó khăn, vận khí chẳng còn hanh thông như trước, mọi việc đều không tiến triển suôn sẻ được như bạn mong đợi. Vì thế, bản mệnh càng nên chú trọng đến việc lựa chọn trang phục phù hợp cho những ngày đầu năm mới, vì việc đó đem đến may mắn cho cả năm. Những gam màu vừa hợp mệnh vừa thúc đẩy tài khí rất mạnh gồm:

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong suốt năm 2022 này. Bản mệnh có vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, được tiếp cận với nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Việc lựa chọn trang phục phù hợp trong 3 ngày Tết sẽ góp phần thúc đẩy vận khí, khiến mọi việc vốn đã hanh thông lại càng thêm phần suôn sẻ. Cụ thể các màu phù hợp như sau:

Mùng 1 Tết: Tím, đỏ

Mùng 2 Tết: Trắng, ánh kim

Mùng 3 Tết: Các màu sẫm

Tuổi Dần

Năm 2022 phạm cục diện Trực Thái Tuế, người tuổi Dần gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống. Công việc của bản mệnh có phần bất ổn, tiền bạc tiêu pha nhiều, kinh doanh khó thu hồi vốn.



Để hạn chế bớt những xui xẻo trong năm mới này, bản mệnh nên chú ý hơn đến phong thủy cho trang phục, đặc biệt là vào những ngày Tết. Các gam màu phù hợp với bản mệnh gồm có trắng, xanh và vàng, cụ thể nêu trong bảng dưới đây.

Mùng 1 Tết: Trắng sữa, ánh kim

Mùng 2 Tết: Xanh nhạt

Mùng 3 Tết: Vàng, nâu

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đón năm Nhâm Dần yên bình, công việc làm ăn đều đều, ổn định với những ai làm công ăn lương, bản mệnh đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến nhưng tất cả vẫn ở mức khiêm tốn. Tiền bạc cũng chỉ đủ tiêu chứ cũng không dư dôi nhiều.

Ngoài việc theo dõi Mùng 1 tết Nhâm Dần nên mặc màu gì, tuổi Mão có thể tham khảo thêm các gợi ý dưới đây để dễ dàng đón cát khí vào nhà.

Mùng 1 Tết: Trắng, xanh nhạt

Mùng 2 Tết: xanh đậm

Mùng 3 Tết: cam, vàng

Tuổi Thìn

Năm 2022 chưa thực sự lý tưởng với người tuổi Thìn, dù mọi việc đã có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm ngoái. Công việc làm ăn có sự mở mang nhưng vẫn gặp phải khó khăn, tài lộc tốt hơn so với năm trước nhưng tiêu hao cũng nhiều do bản mệnh thiên về lối sống hưởng thụ..

Dịp đầu năm mới, người tuổi này nên chú trọng đến vấn đề lựa chọn màu sắc trang phục, giúp đem đến nhiều điều tốt lành hơn. Cụ thể như sau:

Mùng 1 Tết: Hồng, tím, cam

Mùng 2 Tết: Trắng, đen, vàng kim

Mùng 3 Tết: Đỏ, hồng

Tuổi Tỵ

người tuổi Tỵ có khởi sắc nhưng đa phần không mang nhiều may mắn như ý muốn. Một mặt, bạn được quý nhân giải vây lúc nguy nan, nhưng mặt khác, tiểu nhân vẫn hoành hành, cản trở con đường thăng tiến.

Vì thế, việc lựa chọn quần áo, màu ắc trang phục những ngày đầu năm mới là một việc hết sức cần thiết, giúp phần nào "đánh bay" những điều xui xẻo. Tuổi Tỵ nên mặc những đồ màu tím, vàng, xanh.. làm tông màu chủ đạo trong dịp Tết Nguyên Đán này.

Mùng 1 Tết: Tím, be, hồng

Mùng 2 Tết: Vàng, nâu, xanh lá

Mùng 3 Tết: Xanh dương

Tuổi Ngọ

Nhâm Dần được đánh giá là năm khá cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn của bản mệnh được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, tài lộc vì thế mà hanh thông, thích hợp đầu tư, kinh doanh đa dạng, hứa hẹn ngày bội thu.



Nếu lựa chọn được màu sắc phù hợp để diện trong ngày đầu năm, bản mệnh sẽ còn gặp được nhiều điều may mắn hơn nữa. Các gợi ý như sau:

Mùng 1 Tết: Xanh nhạt

Mùng 2 Tết: Trắng, bạch kim

Mùng 3 Tết: Đen, xanh nước biển

Tuổi Mùi

Dưới tác động tích cực của các cát tinh, công việc làm ăn của người tuổi Mùi ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả.

Trong dịp Tết này, các trang phục có màu đỏ, trắng, xanh lá... có tác dụng tăng cường cát khí cho bản mệnh. Bạn có thể tham khảo gợi ý cụ thể ngay dưới đây:

Mùng 1 Tết: Trắng, đen, xanh

Mùng 2 Tết: Đỏ, hồng, cam

Mùng 3 Tết: Vàng, xanh lá, đen

Tuổi Thân

Năm 2022 là một năm vất vả, hao tổn nhiều công sức cũng như tiền tài đối với người tuổi Thân. Công việc làm ăn gặp khó, thay đổi liên tục, đa phần theo hướng xấu. Kinh doanh buôn bán hay đầu tư gặp bất lợi, đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo...



Vì thế trong 3 ngày Tết, tuổi Thân nên chọn quần áo có các gam màu vàng, đỏ, xanh... làm chủ đạo để tăng cường may mắn, giúp năm mới hanh thông hơn. Cụ thể như sau:

Mùng 1 Tết: Vàng, nâu đất

Mùng 2 Tết: Cam, đỏ, hồng đậm

Mùng 3 Tết: Xanh lá

Tuổi Dậu

Năm mới, người tuổi Dậu làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. Tuy nhiên, bản mệnh không thích hợp đầu cơ ngắn hạn mà nên ưu tiên cho trung và dài hạn, lợi nhuận tuy không nhiều nhưng ổn định.

Các màu sắc thuộc gam màu vàng, tím, xanh có tác dụng thúc đẩy vận trình cho bản mệnh, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây:

Mùng 1 Tết: Vàng, cà phê

Mùng 2 Tết: Tím, đỏ

Mùng 3 Tết: Xanh đậm

Tuổi Tuất

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Tuất đều thuận lợi hơn trong năm 2022 này. Bản mệnh vượng vận quý nhân, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, tiền bạc cũng hanh thông, dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi.



Trong 3 ngày Tết, các màu sắc có thể giúp người tuổi Tuất gặp nhiều điều may mắn, đón vận khí cát lành trong năm nay là:

Mùng 1 Tết: Xanh nhạt

Mùng 2 Tết: Trắng, xám

Mùng 3 Tết: nâu đậm, vàng

Tuổi Hợi

Năm 2022 là năm có hung có cát đối với người tuổi Hợi. Cơ bản, công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo.

Những gam màu như xanh, đỏ, tím... giúp tinh thần tuổi Hợi thêm thư thái, dễ dàng tập trung đạt mục tiêu và gặp nhiều may mắn trong năm. Hãy tham khảo các gợi ý cụ thể dưới đây!

Mùng 1 Tết: Cam, xanh lá

Mùng 2 Tết: Đỏ, tím, hồng

Mùng 3 Tết: Xanh lá cây, xanh da trời

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet