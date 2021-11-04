4 con giáp có ngoại hình xinh đẹp, luôn biết cách làm hài lòng người đối diện bằng 'skill' vô cùng đặc biệt

12 con giáp tử vi 04/11/2021 06:00

4 con giáp này có khuôn mặt ưu nhìn, dễ mến và luôn thu hút được người đối diện. Bên cạnh đó họ luôn biết cách đối đãi những người xung quanh mình một cách dịu dàng, dễ mến. Chính vì vậy họ luôn biết cách làm hài lòng mọi người.

Tuổi Mão

Đa phần người tuổi Mão không đẹp sắc sảo hay nổi bật quá mức nhưng tổng thể thanh tú, ưa nhìn và cân đối. Họ thường tạo ấn tượng bởi nét đẹp nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người đối diện. Hơn nữa, người tuổi này còn được đánh giá cao bởi cách nói chuyện và ứng xử đáng yêu, dễ gần, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế. Họ đi đến đâu cũng dễ gây thiện cảm, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì khí chất "chàng trai, cô gái nhà bên" rất đỗi ngây thơ và dễ thương.

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Con giáp này luôn biết cách để được mọi người quý mến và yêu thích, dù ngoại hình không quá nổi bật nhưng vẫn để lại ấn tượng cực tốt cho mọi người. Một phần lớn là nhờ tính cách ôn hòa và luôn đối đãi với mọi người chan hòa với nhau.

Tuổi Tỵ

Vẻ đẹp của người tuổi Tị thiên về gợi cảm, mặn mà và sắc nét. Những ai cầm tinh con Rắn thông minh và nhạy bén, tỏa ra khí chất vừa ngầu vừa quyến rũ. Họ có gương mặt với đường nét khá sắc sảo, dễ "gây thương nhớ" ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hơn nữa, nam và nữ giới tuổi Tị cũng biết cách làm nổi bật ngoại hình của mình, bằng cách thêm thắt phụ kiện, tô điểm cho vẻ ngoài thêm rực rỡ và nổi bật.

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Có thể nói, con giáp này đã tạo được ấn tượng cực tốt cho những người xung quanh, vừa đẹp người lại đẹp nết nên rất được lòng nhiều người. Các anh chàng, cô nàng FA luôn biết cách để chiếm trọn trái tim đối phương mỗi khi tìm thấy đúng nửa kia của mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường sở hữu dáng vẻ u sầu, mong manh và buồn man mác, vô tình, điều này lại trở thành điểm nhấn khó phai, tạo nên nét quyến rũ đặc biệt cho ngoại hình của họ. Nét đẹp của đàn ông và phụ nữ tuổi này thường gắn liền với sự bí ẩn, lãnh đạm và sang chảnh, khiến người đối diện không thấy e dè, khó gần, mà lại càng muốn tìm hiểu, chinh phục. Tính cách người tuổi Mùi khi mới gặp gỡ cũng y chang ngoại hình: Trầm lắng, duyên dáng, thanh tao.

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Trái ngược với tuổi Tỵ thì tuổi Mùi lại là người nhẹ nhàng, đằm thấm và luôn đối đãi những người xung quanh một cách cực dịu dàng. Vẻ đẹp của họ thể hiện rất nhiều qua tâm hồn trong sáng của họ. Không tạo cho người đối diện một cảm giác xa lạ mà thay vào đó là sự chân thành.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường sở hữu khuôn mặt góc cạnh và thân hình mảnh mai, cân đối. Nhiều người sẽ không thích đường nét "gai góc" trên gương mặt của họ. Nói chung, dung nhan của người tuổi Dậu không thực sự bắt mắt ngay từ đầu, cần thời gian để "ngấm". Đó là vẻ đẹp mang đậm cá tính, độc đáo, khác biệt, không thể trộn lẫn, pha nét hoang dại, mạnh mẽ.

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Con giáp tuổi Dậu lại là một người cá tính và luôn tạo một nét rất riêng trong tính cách của mình. Làm cho mọi người có một cách nhìn rất khác nhưng họ lại rất muốn chơi với con giáp này. Bởi, ở con giáp này có sự chân thành và họ luôn dành tình cảm chân thật nhất để đối đãi với mọi người xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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