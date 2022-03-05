4 con giáp có căn ĐẠI PHÚC ĐẠI QUÝ, được Thần Phật chở che, cuộc sống an nhàn sung sướng

Tử vi nói rằng, người tuổi Mão tính tình nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế, sống thành thật, không thích vòng vo. Từ trước đến nay, tuổi Mão làm việc gì cũng ngăn nắp, trật tự, không hấp tấp.

Chính những phẩm chất tuyện vời này khiến tuổi Mão nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. Bản mệnh còn luôn được bề trên che chở, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống của con giáp này tốt lành, tài vận hanh thông.



Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp. Tính cách người tuổi Mùi thường hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi làm bất cứ việc gì họ đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ. Không bao giờ chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của bản thân.

Trong cuộc sống, con giáp tuổi Mùi được Thần Phật phù hộ, bao bọc. Có “Phúc tinh” soi chiếu, nguồn lực tài chính phát triển. Gần như cả đời không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Sống trong cảnh giàu sang, sung túc. Khi gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều có thể giải quyết ổn thỏa. Sau đó đạt được thành công. Hơn nữa, nếu tuổi Mùi một lòng thành tâm hướng Phật, phúc khí bao bọc càng nhiều. Cuộc sống sẽ càng thêm viên mãn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, luôn năm bắt vấn đề một cách nhanh chóng và biết cách tận dụng lợi thế của mình để phát triển. Từ nhỏ, vận thế của con giáp này đã tốt. Lớn lên, khi đi làm, họ cũng nhanh chóng chiếm được thiện cảm với người khác nhờ cách đối nhân xử thế của mình.

Tuổi Thân là một trong những con giáp luôn được Thần Phật phù hộ, hưởng cuộc sống bình an, ít tai ương.

Tuổi Thìn

Đa phần người sinh ra trong năm Thìn có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Người tuổi này thường rất thông minh, có óc kinh doanh. Hơn nữa đường quan lại cũng khá tốt. Cuộc sống này của họ đã được định sẵn là không tầm thường. Tương lai nhất định trở thành người tài. Thường thường không mấy khi gặp phải tai họa. Họ có thể làm những việc bản thân muốn làm.

Hầu hết những người cầm tinh con Rồng đều tràn đầy năng lượng. Dạt dào sức sống. Cho dù hoạt động, phát triển ở ngành nghề nào, họ cũng có thể đạt được những thành tích tốt. Một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).