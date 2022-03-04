Dự đoán tử vi ngày 5/3/2022 của 12 con giáp: Một con giáp XUI XẺO MỌI MẶT, cần tuyệt đối cẩn trọng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết ngày 5/3/2022, tuổi Tý dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Con giáp này cần phải giữ vững lập trường của mình, không để quyền thế hoặc tiền tài che mờ mắt.

Bù lại trong ngày Thủy sinh Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc bế tắc, bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc.

Bản mệnh cũng nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, không nên hành động theo cảm tính bởi có thể, những điều con giáp này trông thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Hãy lắng nghe và quan sát nhiều chiều, nhiều phương diện hơn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, ngày 5/3/2022, tuổi Sửu luôn nghiêm túc trong công việc, do đó xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn.

Những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Con giáp này có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần ôn luyện kĩ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc.

Mộc khắc Thổ cho thấy, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng nên chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày, Mộc khắc Thổ đem tới những dấu hiệu chẳng tốt lành trên phương diện tình cảm của người tuổi Dần. Bạn thích ra lệnh cho người nhà, khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, bất mãn. Con giáp này nên xem lại cách hành xử của mình.



Ngoài ra, bản mệnh cũng cần bao dung hơn cho những người thân yêu, đừng mãi xét nét hoặc bóng gió về những lỗi lầm mà người thân đã gây ra. Chính bạn cũng không hoàn hảo, vì thế đừng nên đặt ra những yêu cầu quá cao cho người khác.



Thiên Ấn chiếu mệnh, may mắn là con đường sự nghiệp của bản mệnh phát triển hanh thông. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Đây chính là lúc để bạn khẳng định vị thế của mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 5/3/2022 là lúc thành công sẽ đến với tuổi Mão thông qua những hành động thiết thực. Vì thế, thay vì mơ mộng vẩn vơ, nên tập trung vào các công việc cần giải quyết và cố gắng hoàn thành chúng, kết quả đạt được sẽ xứng đáng với mong đợi.

Có thể một quyết định của tuổi Mão đã sai hướng. Cố gắng nắm chặt và không chịu buông bỏ có thể là cách tốt nhất mà con giáp này nghĩ ra để giữ một thứ gì đó, một ai đó, nhưng thực tế là làm điều ngược lại mới là đúng, đặc biệt ngày hôm nay. Đôi khi vờ như không cần là cách tốt nhất để bản mệnh đạt được điều mà mình muốn.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của con giáp này không được tốt vì đang lo nghĩ nhiều, có thể các mối quan hệ xã hội của bản mệnh không được thuận lợi. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay ngày 5/3/2022, tuổi Thìn tự đưa mình vào rắc rối bởi những suy nghĩ khiến chứ không phải ai khác. Do đó, nếu có thể hãy đơn giản hóa vấn đề, không nên chỉ vì một sự việc nhỏ mà cho rằng ai đó xấu xa hay đừng chỉ vì một hành động mà đánh giá cả con người.

Bù lại cát thần mang tới những trải nghiệm, niềm vui mới cho tuổi Thìn. Đây là cơ hội tuyệt vời để bản mệnh khám phá những điều mới mẻ, thú vị trong đời sống. Thay vì để công việc cuốn mình đi thì con giáp này sẽ có những giây phút riêng tư thật thoải mái cho mình.

Thái độ của tuổi Thìn lúc này rất quan trọng, nếu bản mệnh khiêm tốn, hạ cái tôi của mình thì người ta cũng không thể xem thường bản mệnh vì bản mệnh đang ít tiền hay nhiều tiền. Luôn giữ thái độ đúng mực và đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

Tuổi Tỵ

Cục diện tương sinh ảnh hưởng tốt tới cách tuổi Tỵ tư duy về tiền bạc, có thể khó khăn ở hiện tại không trói bản mệnh lại được. Con giáp này có tầm nhìn xa và biết cách gia tăng thu nhập một cách thông minh hơn.

Ngày mới hôm nay tuổi Tỵ có cơ hội nghỉ ngơi. Đây là ngày để con giáp này cho mình một món ăn ngon vào buổi trưa, hay tận hưởng những phút giây thoải mái vào buổi chiều, điều đó thực sự cần thiết.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Đông phía ngoài nhà bếp, bếp, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày 5/3/2022, một vài rắc rối đi kèm những cảm giác bực dọc nho nhỏ có thể xuất hiện và ngăn cản khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tuổi Ngọ. Tuy nhiên đừng để sự bất tiện ấy làm ảnh hưởng một ngày của bản mệnh.

Bù lại Hỏa Thổ tương sinh là thời gian để tiếp cận với những người khó tiếp cận và cùng nhau trao đổi. Con giáp này cũng có thể tương tác thông qua các kênh khác nhau nhằm chia sẻ những ý tưởng, kế hoạch.

Về phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.

Tuổi Mùi

Thương Quan khuyên những người tuổi Mùi hết sức hạn chế mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, đặc biệt là khi đôi bên đang có những ý kiến trái ngược nhau. Hãy trình bày vấn đề khoa học để có thể thuyết phục được mọi người.



Bản mệnh cũng cần phải chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, có cách cư xử khéo léo để không đẩy mâu thuẫn lên cao. Nếu môi trường làm việc đầy rẫy mâu thuẫn thì bạn làm việc gì cũng khó có thể thuận lợi như mong muốn.



Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày 5/3/2022, tuổi Thân sẽ phải làm việc rất vất vả mà không được ai chủ động giúp đỡ. Đừng quá bi quan hay chán nản, bởi nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là một cơ hội tốt để bản mệnh rèn giũa bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn, không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay tụ tập bản mệnh bè. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh.

Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Thân nên đi về hướng Nam để gặp Tài thần hoặc hướng Tây để gặp Hỷ thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh thêm phần thuận lợi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, ngày 5/3/2022, cát tinh hứa hẹn một tương lai xán lạn nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài, vì thế, hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

Về phương diện tình cảm, cục diện Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến mình cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, khiến bạn dễ vướng vào những rắc rối không đáng có. Những kẻ xấu xa thường tìm cách lôi kéo bạn vào những vụ tranh quyền đoạt lợi chốn công sở. Điều bạn cần làm lúc này là giữ vững lập trường của mình.

Ngoài ra, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng không mấy yên bình. Bản tính thẳng thắn, nóng nảy khiến bạn vô tình đắc tội với mọi người lúc nào không hay. Bạn cần quan sát tình huống và đối tượng giao tiếp với mình nhiều hơn để có cách ứng xử phù hợp.



Thổ vượng khuyên những người làm lãnh đạo cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề mà bỏ qua lời góp ý của người khác.





Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 5/3/2022, tuổi Hợi tin rằng mình đúng khi soi xét bằng lý trí nhưng thực ra chúng khiến bản mệnh phạm phải sai lầm. Hãy để lý trí mách nước thay vì những cảm xúc bốc đồng, nhất là khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Trong ngày Thổ Thủy xung khắc, bản mệnh cảm nhận rõ rằng sức khỏe của bản thân đang giảm sút. Lúc này tuổi Hợi đừng cố bào chữa rằng mình đang làm rất tốt cho việc chăm sóc bản thân, thực tế là bản mệnh đang sai cách, ví dụ như uống quá nhiều thuốc bổ lại ảnh hưởng tiêu cực tới thận…

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên kiêng cữ các việc như cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi… Vì thế, để có được sự thuận lợi, bản mệnh nên xem xét bố trí các công việc cho phù hợp.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).