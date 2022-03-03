Đây là 3 con giáp MAY MẮN BẬC NHẤT trong 10 ngày đầu tháng 2 Âm lịch, hoàn toàn có cơ hội đổi đời sau một đêm

12 con giáp tử vi 03/03/2022 15:20

Theo tử vi học, trong 10 ngày đầu tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm, vận may khiến họ làm đâu thắng đó…

Tuổi Tuất

Bước vào tháng 2 Âm lịch này, những người cầm tinh con chó sẽ được trải nghiệm những điều may mắn tốt lành của “Tam hợp”. Thời gian tới bạn nên chuẩn bị tinh thần diện kiến với rất nhiều quý nhân, những người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất ngày càng thăng hoa viên mãn.

Trong 10 ngày đầu tháng 2 Âm lịch, những người tuổi Tuất nào có ý định đầu tư kinh doanh thì hãy phát huy mọi thế mạnh của bản thân chắc chắn sẽ sinh lời. Ngoài ra, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nửa đầu tháng, bản thân tuổi Tuất cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sẽ được quý nhân giúp đỡ, gia đạo an khang, ngày sung túc đã đến.

Đây là 3 con giáp MAY MẮN BẬC NHẤT trong 10 ngày đầu tháng 2 Âm lịch, hoàn toàn có cơ hội đổi đời sau một đêm - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Thời gian vừa qua, tuổi Thìn cũng đã trải qua nhiều biến cố, thế nhưng với bản lĩnh tuyệt vời mà họ đã từng bước giải quyết được mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng để đón một năm mới trong tâm thế thoải mái, vui tươi.

Trong 10 ngày đầu tháng 2 Âm lịch sắp tới, những người tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Trong thời gian tới, tuổi Thìn là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt bạn sẽ có quý nhân chiếu cố giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa hoa.

Đây là 3 con giáp MAY MẮN BẬC NHẤT trong 10 ngày đầu tháng 2 Âm lịch, hoàn toàn có cơ hội đổi đời sau một đêm - Ảnh 2

Tuổi Sửu

Vận trình người tuổi Sửu trong 10 ngày đầu tháng 2 Âm lịch có rất nhiều khởi sắc. Bạn luôn gặp may mắn cả trong công việc và tình cảm. Trên phương diện công việc, tuổi Sửu hoàn thành tốt công việc được giao, được cấp trên đánh giá cao và mang lại nhiều cơ hội cho việc thăng tiến về sau. Quý nhân ở bên sẽ giúp tuổi Sửu mở ra những hướng đi mới chưa ai từng đi, và điều đó sẽ giúp bạn được lãnh đạo đánh giá cao, tăng cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Trong các buổi giao lưu gặp gỡ, hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

Đây là 3 con giáp MAY MẮN BẬC NHẤT trong 10 ngày đầu tháng 2 Âm lịch, hoàn toàn có cơ hội đổi đời sau một đêm - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Đúng vào ngày 3/3/2022, 4 con giáp này gặp vận may về tài lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc tự tìm đến nhà

Đúng vào ngày 3/3/2022, 4 con giáp này gặp vận may về tài lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc tự tìm đến nhà

Tử vi ngày 3/3/2022 cho thấy, 4 con giáp sau nhận được lộc trời, nợ nần xóa bỏ, sự nghiệp hanh thông thấy rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giap tử vi 12 con giap may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời