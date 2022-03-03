Tình duyên 12 con giáp trong ngày 3/3/2022: Ai là người hạnh phúc nhất?

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng chuyện tình duyên của bạn đang tồn tại một vài khúc mắc. Dù vấn đề mà đôi bên đang gặp phải là chuyện gì đi nữa thì hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên cố tình lờ vấn đề đi.

Tử vi cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng quá bận rộn với công việc mà bỏ mặc người ấy hoặc không quan tâm đến các công việc nhà.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có thể gặp nhiều nỗi buồn ở phương diện tình cảm. Điềm báo tử vi cho thấy ngày này bạn dễ tức giận và làm mất đi những hình ảnh đẹp với đối phương. Những người độc thân khó có thể tìm được cơ hội tốt hay gặp được người ưng ý nên bản thân vẫn chịu cảnh cô đơn.

Tuổi Mão

Hôm nay là một ngày có nhiều xáo trộn trong vận trình tình cảm của tuổi Mão. Mọi việc chẳng suôn sẻ như ý muốn, hạnh phúc còn xa tầm với ảnh hưởng đến tâm trạng của con giáp này. Bạn có xu hướng tự trách bản thân vì không thể chinh phục được trái tim người ấy.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên quan tâm hơn tới chuyện tình cảm cá nhân. Vì Thổ Mộc tương xung gây nhiều xung khắc giữa các cặp vợ chồng, nhưng đôi bên lại không chịu nói thẳng với nhau mà cứ cố nhẫn nhịn càng đẩy mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành tương sinh giúp vận trình tình cảm của Tị trong ngày thứ 5 này khá ngọt ngào. Các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Bạn nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Tuổi Ngọ

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn và người ấy đang gặp rắc rối, cho dù hai người lên kế hoạch đi chơi hôm nay cũng đã bị hủy bỏ giữa chừng. Bạn dễ có xu hướng giận dỗi, hờn ghen trong ngày này.

Tuổi Mùi

Hôm nay con giáp tuổi Mùi dễ gặp được nhân duyên như ý trong khi đi chơi với nhóm bạn bè của mình vì hiện Tam Hợp đang ghé thăm chỗ bạn đấy. Hãy mở lòng mình để cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau bạn nhé. Những cặp đôi càng ngày càng tìm thấy nhiều điểm chung.

Tuổi Thân

Tỷ Kiên đã đủ ngăn trở con giáp tuổi Thân chạm tới hạnh phúc trong ngày hôm nay rồi, vậy thì thay cho việc lo lắng vẩn vơ, hãy cứ xuôi mình theo dòng chảy và tận hưởng mọi thứ diễn ra như nó vốn có mà thôi. Đừng lo âu hay nghĩ ngợi để làm gì, bởi vì như thế cũng chẳng ích lợi gì đâu.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm của con giáp này đang tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn trong ngày ngũ hành Hỏa sinh Thổ này. Bản mệnh nhận được sự ủng hộ hết mình từ nửa kia, cả hai cùng nhau chung tay vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Tuổi Tuất

Vận tình duyên của tuổi Tuất có phần lung lay do Mộc – Thổ xung khắc. Bạn cố chấp và khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình, không cho đối phương quyền được quyết định. Sự độc đoán chuyên quyền của bạn đang vô tình phá hủy mối quan hệ của hai bạn.

Tuổi Hợi

Thủy – Mộc tương sinh báo những tín hiệu đáng mừng trong vận trình tình cảm của tuổi Hợi. Vợ chồng gắn bó khăng khít, cả hai luôn khéo léo vun vén cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Những người còn độc thân nên nhân cơ hội này để ngỏ lời với người mình thích, xác suất thành công khá cao đấy.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).