Từ ngày 2/3 trở đi, 3 con giáp sau cát khí dồi dào, cuộc sống thuận lợi đáng ghen tỵ

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn.

Tử vi có nói, người tuổi Ngọ vừa trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc nên từ ngày 2/3 trở đi, vận khí mới hanh thông. Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên cuộc sống trong thời gian tới có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay.

Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương nên được trời phật phù hộ. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Tử vi dự báo từ ngày 2/3 trở đi, cát khí của con giáp này bật tăng, chiếm ưu thế hoàn toàn so với hung khí, tuổi này sẽ “bung lụa” ở nhiều phương diện, nhất là tiền bạc.

Nhờ khả năng nhạy bén về tài chính, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua thời gian, đời sống vật chất của họ ngày càng được cải thiện rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban, kinh doanh một vốn bốn lời, đầu tư có người dẫn dắt, thu về món lợi nhuận rất lớn.

Tuổi Mùi

Bắt đầu từ ngày 2/3, người tuổi Mùi hưởng trọn cát khí, mưu sự đại cát đại lợi, việc gì cũng suôn sẻ. Những chú Dê nên chủ động nắm bắt để tiến hành việc quan trọng, tỷ lệ thành công rất cao. Với những mối quan hệ xã giao hài hòa, sự chủ động trong giao thiệp cũng giúp Mùi dễ dàng nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ mọi người xung quanh.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận sự hỗ trợ từ lãnh đạo, đồng nghiệp. Với người làm tư, làm chủ, sự hỗ trợ đó đến từ bạn hàng làm ăn, đối tác kinh doanh và chính những người thân trong gia đình. Theo đó, khi thời điểm hội tụ nhiều cát khí đến, chính là lúc con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong công việc, từ đó tiền bạc đổ về túi không ngừng.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).