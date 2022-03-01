4 con giáp sau bước vào tháng 3/2022 với khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, có cơ may giàu lên bất ngờ

12 con giáp tử vi 01/03/2022 07:41

Tháng 3/2022, những con giáp sau làm đâu thắng đó, cơ may giàu có bất ngờ, một bước lên mây.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó, không ngại khó, ngại khổ. Không những thế, con giáp này còn là người kiên trì.

Tháng 3/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát tài phát lộc. Nếu làm ăn kinh doanh, bản mệnh sẽ thu về doanh số tăng đều. Trong khi những người làm buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn.

4 con giáp sau bước vào tháng 3/2022 với khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, có cơ may giàu lên bất ngờ - Ảnh 1

Tuổi Hợi

Trong tháng 3/2022, người tuổi Hợi suôn sẻ thuận lợi hơn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy. Đây là dịp để bạn chứng minh năng lực, thu vén tài lộc cho riêng mình.

Ngoài ra, con giáp cũng đón nhận tin vui sức khỏe. Bạn không còn bị quấy rầy bởi những căn bệnh cũ, cơ thể bạn đang ngày càng được cải thiện rõ rệt.

4 con giáp sau bước vào tháng 3/2022 với khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, có cơ may giàu lên bất ngờ - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình thẳng thắn, chân thật. Họ không thích khoa trương, khoe mẽ mà luôn giữ thái độ khiêm nhường.

Đầu tháng 3/2022 là thời điểm vượng phát nhất của con giáp này. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được đồng nghiệp coi trọng, cấp trên tin tưởng. Đây là cơ hội và cũng là thách thức, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực hơn để tránh được sai sót.

4 con giáp sau bước vào tháng 3/2022 với khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, có cơ may giàu lên bất ngờ - Ảnh 3

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tháng 3/2022 không có gì trở ngại. Công việc của con giáp diễn ra trôi chảy theo như kế hoạch đã đặt ra. Quý nhân nâng đỡ giúp bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn. 

Người tuổi Thân sẽ tìm được hướng đi mới cho riêng mình và đang chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Hãy quyết đoán cho mỗi lựa chọn của mình.

4 con giáp sau bước vào tháng 3/2022 với khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, có cơ may giàu lên bất ngờ - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

Tử vi 12 con giáp ngày mới 28/2/2022: Tuổi Tý gặp được quý nhân, Tuổi Tỵ trục trặc tình duyên

Tử vi 12 con giáp ngày mới 28/2/2022: Tuổi Tý gặp được quý nhân, Tuổi Tỵ trục trặc tình duyên

Cùng xem trong hôm nay, thứ 2 ngày 28/2/2022, tử vi của 12 con giáp có những gì đặc biệt?

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giap tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời