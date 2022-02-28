Cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, những con giáp sau nhanh chóng chớp lấy vận may làm giàu trong tuần này (28/2-6/3)

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này, song đáng lưu ý là mọi chuyện không thuận lợi ngay từ đầu bởi bạn dễ phải đối diện với sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến cuối tuần thì vận trình của bản mệnh có xu hướng tốt dần lên, mọi vấn đề dần được tháo gỡ, bạn chứng minh được sự đúng đắn của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, khiến tình hình tài chính cũng được cải thiện đáng kể. Người làm công ăn lương nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới. Bạn có thể nhân thời điểm này để tìm kiếm thêm các đối tác, khách hàng mới cho mình.

Thực chất, tuần này không phải là một tuần quá may mắn đối với người tuổi Sửu, tuy nhiên, đường tài lộc của bạn lại có điểm sáng xuất hiện. Có điều, tiền bạc không phải từ trên trời rơi xuống, bạn phải cố gắng hết sức thì mới nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức lao động của mình.

Vì vậy, người làm công ăn lương hãy nhiệt tình với công việc, rồi công sức của bạn sẽ được ghi nhận và trả công xứng đáng thôi. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thêm các công việc làm thêm để bổ trợ cho tài chính của mình. Còn với người làm kinh doanh buôn bán, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá từ công việc của mình.

Tuổi Tỵ

Đầu tuần chính là thời điểm người tuổi Tị hốt vàng hốt bạc. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Tuổi Dần

Đường tài lộc của con giáp tuổi Dần khá tốt bởi trong tuần có vô số cơ may kiếm tiền đến với bạn. Thời điểm này, dường như tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn với bạn nữa, và bạn có thể khá thoải mái trong hoạt động chi tiêu. Song nên nhớ là cơ hội đến với bạn vào đầu tuần nhiều hơn, còn cuối tuần thì vận may dần nhạt bớt, dù bạn cũng vẫn sẽ có chút ít đồng ra đồng vào.

Con giáp phát tài tuần này hãy nhớ, chỉ cần tập trung và có thái độ nghiêm túc với công việc của mình, bạn ắt sẽ thành công và thu được một khoản khá đấy.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).