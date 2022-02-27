3 con giáp này sẽ được Thần Tài nâng đỡ, phất lên như diều gặp gió trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3/2022

Tuy từ đầu năm tới nay, mọi việc vẫn diễn ra bình bình đối với người tuổi Tỵ, không gặp may nhưng cũng chẳng gặp hạn, nhưng trong 2 tuần đầu tháng 3 sắp tới, tuổi Tỵ lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Tỵ có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Tỵ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.



Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho rằng, trong 2 tuần đầu tháng 3, những người tuổi Dần được Thực thần nâng đỡ, họ làm ăn có lộc, vì vậy không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bản mệnh sẽ nhanh chóng thu được lời lãi.

Tuổi Dần vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, con giáp này cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bản mệnh cũng sẽ trắng tay.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để xuất hành hoặc làm các công việc liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có ý định động thổ làm nhà thì nên hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra.

Tuổi Mão

Theo tử vi, đầu tháng 3, do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Đây là một ngày may mắn của bản mệnh, vì vậy, nếu ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự.

Con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. Người đó có thể là người quen của bản mệnh. Quý nhân sẽ cho tuổi Mão thấy hướng phát triển phù hợp, giúp bản mệnh chắc chắn hơn vào tương lai.

Về phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý giữ gìn, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có sức khỏe thực hiện kế hoạch của mình.





(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).