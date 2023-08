3 con giáp này sẽ được Thần Tài nâng đỡ, phất lên như diều gặp gió trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3/2022

Tuổi Tỵ





Tuy từ đầu năm tới nay, mọi việc vẫn diễn ra bình bình đối với người tuổi Tỵ, không gặp may nhưng cũng chẳng gặp hạn, nhưng trong 2 tuần đầu tháng 3 sắp tới, tuổi Tỵ lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.