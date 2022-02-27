3 con giáp này sẽ được Thần Tài nâng đỡ, phất lên như diều gặp gió trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3/2022

12 con giáp tử vi 27/02/2022 22:11

Trong 2 tuần đầu tháng 3, những con giáp này được Thần Tài yêu mến, dễ phất lên giàu có bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Tuy từ đầu năm tới nay, mọi việc vẫn diễn ra bình bình đối với người tuổi Tỵ, không gặp may nhưng cũng chẳng gặp hạn, nhưng trong 2 tuần đầu tháng 3 sắp tới, tuổi Tỵ lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Tỵ có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Tỵ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. 

3 con giáp này sẽ được Thần Tài nâng đỡ, phất lên như diều gặp gió trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3/2022 - Ảnh 1


Tuổi Dần

 

Tử vi 12 con giáp cho rằng, trong 2 tuần đầu tháng 3, những người tuổi Dần được Thực thần nâng đỡ, họ làm ăn có lộc, vì vậy không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bản mệnh sẽ nhanh chóng thu được lời lãi.

 

Tuổi Dần vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, con giáp này cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bản mệnh cũng sẽ trắng tay.

 

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để xuất hành hoặc làm các công việc liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có ý định động thổ làm nhà thì nên hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra.

 

3 con giáp này sẽ được Thần Tài nâng đỡ, phất lên như diều gặp gió trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3/2022 - Ảnh 2

 

Tuổi Mão

 

Theo tử vi, đầu tháng 3, do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Đây là một ngày may mắn của bản mệnh, vì vậy, nếu ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự.

 

Con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. Người đó có thể là người quen của bản mệnh. Quý nhân sẽ cho tuổi Mão thấy hướng phát triển phù hợp, giúp bản mệnh chắc chắn hơn vào tương lai.

 

Về phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý giữ gìn, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có sức khỏe thực hiện kế hoạch của mình.


3 con giáp này sẽ được Thần Tài nâng đỡ, phất lên như diều gặp gió trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3/2022 - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

 

 

Thần tài quay lưng, 3 con giáp sau nên cẩn thận trong 7 ngày tới (28/2-6/3) kẻo xui xẻo đeo bám, tiền mất tật mang

Thần tài quay lưng, 3 con giáp sau nên cẩn thận trong 7 ngày tới (28/2-6/3) kẻo xui xẻo đeo bám, tiền mất tật mang

Tháng 7 ngày tới đây, những con giáp này sẽ gặp vô vàn khó khăn, làm việc gì cũng phải cẩn trọng nếu không muốn tiền mất tật mang.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giap may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời