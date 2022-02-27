Thần tài quay lưng, 3 con giáp sau nên cẩn thận trong 7 ngày tới (28/2-6/3) kẻo xui xẻo đeo bám, tiền mất tật mang

Người tuổi Mão vốn thông minh lanh lẹ, có chính kiến của riêng mình, lại thêm khả năng sáng tạo vô cùng tốt. Dù là làm bất cứ chuyện gì, con giáp này cũng cẩn thận chu đáo, có kế hoạch của riêng mình, mỗi khi gặp khó khăn đều có phương án xử lý hiệu quả.

Tử vi dự báo rằng, 7 ngày tới đây có hung cát đan xen, bản mệnh dễ đối mặt với nhiều trở ngại, công việc phát sinh sự cố, các mối quan hệ ngoại giao gặp trục trặc. Tài vận giảm bất ổn, đầu tư có sinh lời nhưng thực sự không bền vững. Trong tháng mới, tài vận của tuổi Mão có lúc vượng, có lúc lại giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý vào các dự án đầu tư, không nên bỏ ra một số tiền quá lớn mà không suy nghĩ kỹ. Tốt nhất nên đợi thời điểm thích hợp hơn.

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Tuổi Thân

Có điềm báo chẳng lành với tuổi Thân trong khoảng thời gian sắp tới vì môi trường làm việc của con giáp này vô cùng cạnh tranh, căng thẳng. Trong khi đó, tuổi Thân lại có tính cách bốc đồng, dễ kích động nên điều này có thể khiến bản mệnh dễ mắc phải nhiều sai lầm, gây ra không ít tai họa, thị phi. Do đó, người tuổi Thân cần giữ thái độ bình tĩnh, tỉnh táo trong mọi trường hợp để giải quyết các vấn đề.

Thu nhập của tuổi Thân vẫn ổn định như trước nhưng vào thời điểm cuối tuần, con giáp này có nguy cơ hao tài tốn của do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Vì vậy, tốt hơn hết khi đã lọt top 3 con giáp xui xẻo trong 7 ngày tới thì tuổi Thân nên cẩn thận khi xử lý mọi việc, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, có chế độ sinh hoạt hợp lý để tăng cường sức khỏe, tránh bệnh tật và những tai họa bất ngờ ập xuống.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trong 7 ngày tới, vận trình của tuổi Ngọ sẽ không hề êm đẹp như bản mệnh mong đợi vì có nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát và thay đổi nhanh chóng đến mức không kịp trở tay. Những người tuổi Ngọ sẽ vô cùng áp lực bởi khối lượng công việc quá nhiều nhưng yêu cầu cần phải xử lý nhanh chóng. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của tuổi Ngọ. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ còn dễ xảy ra xích mích, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp.

Tài vận của tuổi Ngọ trong 7 ngày tới cũng vô cùng xám xịt, đặc biệt là vào cuối tuần khi có dấu hiệu phá tài. Thành quả mà tuổi Ngọ nhận được không hề xứng đáng với công sức mà bản mệnh đã bỏ ra. Không chỉ vậy, do có hung tinh rình rập nên con giáp này dễ chi tiêu quá đà, không kiểm soát được túi tiền của mình. Do đó, tuổi Ngọ đã nằm trong danh sách 3 con giáp xui xẻo trong 7 ngày tới.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).