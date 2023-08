Sang tháng 2 âm lịch, những con giáp này gặp được quý nhân dẫn đường, cuộc sống thăng hạng đáng ngưỡng mộ

Trong tháng 2 Âm lịch, tuổi Tỵ hả năng cao sẽ có một mối quan hệ mới, và đó sẽ là đối tượng tuyệt vời mang đến cho bạn sự thăng tiến về mọi mặt. Công việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng sẽ có một số tin đồn khó chịu trong văn phòng, đừng vướng vào tranh chấp bè phái và giữ an toàn.

Sang tháng 2 Âm lịch, nguồn năng lượng của Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn. Lúc này bạn nên bắt tay vào công việc. Mão sẽ khá bận rộn với các dự án, chỉ cần bạn luôn cẩn trọng với các lựa chọn của mình thì khả năng thành công nằm trong tầm tay.