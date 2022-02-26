Đúng ngày đầu tháng (1/3/2022), 4 con giáp sau gặp được quý nhân, công việc làm ăn thuận lợi, tài lộc tự tìm đến nhà

Dự đoán tử vi ngày 1/3, người tuổi Thìn làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Con giáp tuổi Thìn nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Trong ngày 1/3 sắp tới, người tuổi Tý sẽ có những thay đổi đáng kể trong vận mệnh. Những ý tưởng mới có phần mạo hiểm của Tý nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội trước mắt thì việc thăng quan tiến chức sẽ là chuyện sớm muộn. Cát tinh mang tài lộc đến, con giáp may mắn trúng số hay được người quen biết tặng một khoản tiền không nhỏ. Nhìn chung, vận trình của con giáp trong những ngày sắp tới không có gì đáng ngại.

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, bắt đầu từ ngày đầu tháng 3, con giáp tuổi Sửu được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến quan trọng.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, toàn tâm toàn ý nên thời gian này sẽ thu về thành quả xứng đáng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng, đối tác làm ăn tin cậy. Người tuổi này rũ bỏ vận xui, làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi. Cuộc sống của họ ngày một khởi sắc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong ngày 1/3 tới sẽ nhận được nhiều tài lộc từ ơn trên ban tặng. Công việc của con giáp tiến triển rất tốt đẹp, Tuất nhận được lời khen ngợi từ cấp trên nhờ thành tích rõ ràng mà bạn làm được. Đường tài lộc của con giáp cũng vì thế mà thăng tiến không ngừng. Con giáp may mắn này chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá, thậm chí còn để giành được một khoản tiền lớn phòng thân.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).