Bị vận xui đeo bám, 3 con giáp sau nên cẩn thận trong hai ngày cuối tuần (26/2-27/2) kẻo tiền mất tật mang

12 con giáp tử vi 25/02/2022 18:20

Tử vi ngày 26/2-27/2 cho thấy 3 con giáp này dễ gặp họa tiểu nhân và thất thoát tiền bạc, cần cẩn thận hơn trong vấn đề đầu tư kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày 26/2 và 27/2, công việc của người tuổi Hợi bị đình trệ. Trong ngày này, con giáp Hợi sẽ dễ bị tiểu nhân phá rối nhiều hơn. Lộ trình thăng quan tiến chức vì thế mà gián đoạn, trở nên mù mịt.

Ngoài ra, trong ngày 27/2 Hợi còn gặp khó khăn về tài chính. Các khoản thu nhập ít dần khiến bạn nhiều lần phải dùng tới khoản tiền tiết kiệm. Hợi cần cẩn trọng hơn khi trong lá số tử vi có điềm báo hung tinh. Con giáp này dễ bị mất tiền oan hoặc bị lừa tiền, vướng phải tranh chấp về tiền bạc.

Bị vận xui đeo bám, 3 con giáp sau nên cẩn thận trong hai ngày cuối tuần (26/2-27/2) kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Theo tử vi hai ngày cuối tuần 26/2-27/2, người tuổi Thìn không gặp được nhiều may mắn, và điều đó có thể được thể hiện ngay trên phương diện sự nghiệp, ví dụ như lãnh đạo không ủng hộ, đồng nghiệp cạnh tranh… Bên cạnh đó, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình, bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối.

Phương diện tài lộc của bản mệnh khá yên ắng trong tuần này. Có thể ngay từ đầu tuần, cơ hội đến với bạn tới tấp khiến bạn mừng thầm, nhưng ngay sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng những cơ hội ấy không đáng tin cậy, hoặc không đem lại nhiều lời lãi như bạn hằng mong muốn.

Bị vận xui đeo bám, 3 con giáp sau nên cẩn thận trong hai ngày cuối tuần (26/2-27/2) kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 2

Tuổi Ngọ

Trong hai ngày cuối tuần sắp tới, tuổi Ngọ rất dễ mất tập trung do nhiều tác động khách quan. Hầu hết sai lầm bạn phạm phải trong thời gian này đều bắt nguồn từ việc bạn quá lơ là, sơ suất. Nếu có ý định đưa ra một số quyết định quan trọng trong những ngày tới, bạn nên xin lời tư vấn và tham khảo ý kiến của những người thân thiết trước.

Ngoài ra, bạn cũng cần giải quyết dứt khoát các mâu thuẫn nội bộ trong gia đình. Bạn nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho các thành viên nhiều hơn thay vì quá chú tâm vào công việc. Có những điều tưởng như đơn giản nhưng chỉ đến khi mất đi bạn mới hiểu được tầm quan trọng của chúng.

Bị vận xui đeo bám, 3 con giáp sau nên cẩn thận trong hai ngày cuối tuần (26/2-27/2) kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

 

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