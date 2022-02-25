Top 5 con giáp nam yêu vợ số một: Chị em nào lấy được quả thật như vớ được vàng

Đàn ông tuổi Hợi không phải người lãng mạn, họ thường không nghĩ đến việc đem lại những điều bất ngờ cho nửa kia của mình, mà cho dù họ có muốn tạo ra bầu không khí lãng mạn đi nữa, nhiều khi họ cũng thực hiện một cách khá vụng về. Thế nhưng theo tử vi , điều khiến nửa kia của con giáp này cảm thấy hết sức cảm động là việc họ luôn thể hiện rất rõ tình yêu thương của mình. Phái nam tuổi này luôn cố gắng hết mình trong công việc để mình có thể tiến xa hơn, khiến vợ mình, con mình trải qua một cuộc sống sung túc nhất có thể. Không chỉ thế, trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn là người chủ động giúp nửa kia những công việc nội trợ đơn giản. Cứ như vậy, gia đình của họ lúc nào cũng tràn ngập bầu không khí hạnh phúc.



Tuổi Thân

Điều đặc biệt ở người đàn ông tuổi Thân là sau khi kết hôn với người mình yêu thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ trở nên rất thú vị. Cho dù ở bên nhau trong thời gian dài thì người vợ vẫn cảm nhận được sự thi vị như lúc mới yêu với anh chồng tuổi này.

Do khá hoạt bát trong ăn nói, giao tiếp nên chàng tuổi Thân cũng có vô số các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác. Nhiều khi vợ sẽ lo lắng vì anh ấy luôn trở thành trung tâm của sự chú ý, thu hút các cô gái trẻ. Trong tình huống này, đàn ông tuổi Thân cũng khá thân thiện nhưng luôn giữ một giới hạn nhất định. Thậm chí, với những cô gái cứ cố tình tấn công còn bị anh ấy dạy cho một bài học nhớ đời về sau.

Tuổi Tuất

Giống như đặc tính của loài động vật được coi là bạn tốt của con người, đàn ông tuổi Tuất cũng sở hữu sự trung thành, kiên định trong tình yêu, tình bạn lẫn tình thân. Họ tử tế, thật thà, sống có nguyên tắc và đạo đức, không muốn làm chuyện trái lương tâm và đi ngược luân thường đạo lý.

Một khi đã xác định yêu ai, họ sẽ nghiêm túc với mối quan hệ đó, không có ý chơi đùa qua đường. Không chỉ là những người tình chung thủy son sắt, họ còn là những người bạn chân thành, nghĩa hiệp. Khi gặp phải rào cản trong các mối quan hệ, họ luôn tìm cách giải quyết, thay vì từ bỏ dễ dàng. Nếu gặp phải cám dỗ bên ngoài, người tuổi Tuất cũng sẽ cố gắng kìm chế ham muốn, không để bản thân vượt quá giới hạn.

Tuổi Thìn



Đàn ông tuổi Thìn không giỏi nói những lời ngọt ngào, thậm chí họ thường cảm thấy khá ngại ngùng khi thể hiện cảm xúc thật của mình. Hơn nữa, họ cũng không phải là người quá nhạy cảm, không thường nhận ra cảm xúc của nửa kia khi người ta đang giận dỗi, đến lúc nhận ra người ta đang giận rồi, họ cũng không biết làm thế nào để dỗ dành.

Tuy nhiên, nhận ra điểm thiếu sót của mình, thế nên họ luôn tìm cách thể hiện tình cảm của mình bằng hành động. Họ làm gì cũng nghĩ đến nửa kia, vì người ấy, họ thậm chí có thể chịu đựng tất cả mọi vất vả, cực nhọc.



Nhờ ý chí phấn đấu không ngừng của mình, rất có thể đàn ông tuổi Thìn sẽ gây dựng được nên nghiệp lớn, khiến cuộc sống của gia đình trở nên sung túc, sung sướng hơn. Dù rằng họ không có nhiều thời gian ở bên gia đình, thế nhưng họ có thể khiến nửa kia của mình hoàn toàn an tâm, không bao giờ cần lo lắng đến lòng chung thủy của họ.

Tuổi Dậu

Ôn hòa, giản dị, hướng nội và hơi kiệm lời là tính cách nổi trội ở đàn ông tuổi Dậu. Chàng là một người lý trí và hiện thực, biểu hiện trong tình cảm cũng rất rõ ràng và cẩn thận. Chàng sẽ không vì tình cảm nhất thời mà bước vào mối quan hệ yêu đương hay kết hôn với ai đó.

Tính cách, gia đình và các điều kiện khác của đối phương đều được chàng tìm hiểu, phân tích tỉ mỉ để xem có phù hợp với mình không. Đặc biệt là chuyện ngoại tình đối với người truyền thống như chàng thật sự là một thất bại, sỉ nhục trong đời nên cũng rất hiếm khi chàng sinh lòng phản bội.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).