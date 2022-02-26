Tử vi tháng 3/2022 của người tuổi Mão: Hung cát đan xen, có nhiều khởi sắc

Vận trình tháng 3/2022 của người tuổi Mão có tốt xấu đan xen, do đó bạn cần luôn nhắc nhở mình giữ vững tinh thần chiến đấu, dù gặp khó khăn cũng không nản chí, dù đạt thành tích cao cũng đừng lấy đó làm kiêu ngạo để lơ là.

Dưới tác động xấu của cục diện Tương Hại, công việc của bạn có thể tiến triển không được thuận lợi như dự kiến. Bạn thường phải một mình hoàn thành tất cả mọi việc mà không được ai giúp đỡ, thậm chí có người còn tìm cách ngăn cản bạn, khiến mọi việc lại càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, hãy yên tâm vì Nguyệt Lệnh Đế Vượng luôn ở bên bạn, chỉ cần bạn chịu cố gắng làm tốt công việc của mình, không nghĩ đến việc hãm hại người khác thì “cây ngay không sợ chết đứng”.



1. Sự nghiệp



Sự nghiệp của người tuổi Mão không tiến triển thuận lợi trong tháng 3 này, nhưng cũng không phải chỉ toàn là rắc rối. Bên cạnh hung tinh ám hại, bạn vẫn được không ít cát tinh chiếu mệnh, vì thế, nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn ắt sẽ có cách vượt lên trên hoàn cảnh để khẳng định bản thân.

Trước hết, dưới tác động của cục diện Tương Hại, bạn thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai. Trên thực tế, chỉ cần bạn thực sự tập trung, cố gắng thì ắt sẽ tìm ra cách giải quyết khó khăn.



Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất để khẳng định giá trị bản thân, bởi hẳn chẳng ai có thể phủ nhận được những thành tích bạn gặt hái được. Cấp trên cũng sẽ có cái nhìn khác về bạn, tin tưởng bạn hơn và giao cho những nhiệm vụ trọng đại.



2. Tình yêu

Những người cầm tinh con Mèo sẽ đong đầy niềm vui và hạnh phúc khi được hòa nhập trong đám đông, là thành viên của một nhóm nào đó có cùng sở thích. Trong chuyện tình cảm, dưới vẻ ngoài mềm mỏng, mơ màng, đôi chút hoài niệm là một tính cách khác, bạn sẽ trở nên chiếm hữu người yêu, quản lý chặt chẽ khiến người ấy cảm thấy ngạt thở.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão có tốt có xấu, phụ thuộc khá nhiều vào cách bạn nhìn nhận, đánh giá vấn đề và đưa ra quyết định. Dưới tác động tích cực của các cát tinh như Đế Vượng, Thái Dương và Thiên Diêu, người độc thân được đón một khoảng thời gian đào hoa ngập lối.

Thông thường con gái tuổi Mão sẽ là một bà chủ gia đình tốt, giải quyết công việc luôn thỏa đáng, luôn biết cách giữ thể diện cho chồng, làm mát mặt chồng, do đó được nhiều người ngưỡng mộ, song kỳ thực người tuổi Mão có tính ỷ lại, dựa dẫm rất lớn, tình cảm mềm yếu. Nếu đã kết hôn thì cuộc sống gia đình bạn vô cùng hạnh phúc, tình cảm mà bạn dành cho gia đình cũng được mọi người trong gia đình đáp lại, họ cũng hết sức yêu mến bạn.







3. Sức khỏe

Trong năm Nhâm Dần không xung khắc mạnh, đương số có thể an tâm về vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, bản mệnh có ý thức hơn về việc rèn luyện, nâng cao thể chất hay chủ động thăm khám để phòng ngừa bệnh tật nên sức khỏe trong tầm kiểm soát. Có chăng cũng chỉ là ốm vặt, đau yếu qua loa.

Người tuổi Mão có sức khỏe khá tốt trong tháng 3 này dù nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn phải loay hoay tìm cách giải quyết. Hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ những suy nghĩ lạc quan, không nên than thân trách phận, khiến tinh thần thêm căng thẳng mà lại không đem tới bất kì tác dụng thực tế nào.

Có những rắc rối không thể kết thúc trong một ngày một đêm, vì thế, dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, ăn uống điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp.

4. Lời khuyên cho người tuổi Mão trong tháng 3/2022

- Sau ngày 1/3, thu nhập từ các hoạt động nghề nghiệp của bạn sẽ được cải thiện. Các quan hệ đối tác sẽ thay đổi bắt đầu từ ngày 15 của tháng.

- Các mối quan hệ với bạn bè sẽ được "tái cấu trúc", có nghĩa là đã đến lúc bạn nên buông bỏ một vài người không còn kết nối với cuộc sống của mình. Cần chọn bạn bè, đối tác của bạn cẩn thận hơn! Trong công việc, bạn có nhiều việc phải làm nhưng nên xem xét những điểm mạnh của mình.

- Bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi và không có năng lượng. Dường như bạn cần phải làm việc nhiều hơn bình thường, và điều này khiến bạn phải gánh chịu một gánh nặng lớn. Hãy thử một chế độ ăn uống khoa học, có thêm trái cây, rau quả và uống nhiều nước. Một chế độ ăn phù hợp có thể giúp bạn lấy lại sức lực đã cạn kiệt.

- Đây sẽ là một tháng thành công đối với bạn, về mặt chuyên môn. Bạn có cơ hội tuyệt vời để làm điều gì đó, giúp bản thân lên vị trí tốt hơn trong công ty.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).