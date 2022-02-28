Tử vi 12 con giáp ngày mới 28/2/2022: Tuổi Tý gặp được quý nhân, Tuổi Tỵ trục trặc tình duyên

Tuổi Tý có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Những chú Chuột nhờ thế mà nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc, có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình.

Trong ngày này, người làm kinh doanh có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Tuổi Sửu trong ngày thứ 2 này nên đưa ra được những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho những mục tiêu tương lai của mình. Bạn biết mình cần điều gì, muốn điều gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình, dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc.

Chuyện tình cảm của bạn gặp không ít trục trặc. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Dù không chịu thừa nhận nhưng thói quen “sớm nắng chiều mưa” của bạn đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn rất nhiều đấy.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 28/2/2022 của 12 con giáp, Thủy sinh Mộc, người tuổi Dần có đào hoa nở rộ trong ngày hôm nay. Người độc thân tự tin và cởi mở ắt nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, thời điểm thoát cảnh FA đã không còn xa.



Với người đã lập gia đình, những khúc mắc, hiểu lầm trước đây đã được tháo gỡ, bạn và người ấy ngày càng hiểu nhau hơn. Cả hai đều học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể bao dung hơn cho nhau.



Thực Thần ghé thăm, con đường tài lộc của bản mệnh cũng xuất hiện điểm sáng, đặc biệt nếu như bạn là người làm nghề tự do. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác thường xuyên với bạn, đem về lợi ích cho đôi bên.

Tuổi Mão

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão trở nên kiêu ngạo, tự cho mình là nhất nên hay thích ra lệnh cho người khác. Có những khi bạn chưa nhìn nhận rõ bản chất vấn đề nhưng lại vội vàng đưa ra kết luận.



Cách hành xử của bạn có thể khiến cho những người giàu kinh nghiệm hoặc có con mắt tinh đời hơn chê cười. Tốt nhất, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, bản mệnh cũng nên học cách khiêm tốn, kể cả là người lãnh đạo cũng không ngoại lệ.



Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình con giáp này hài hòa, mọi người đều biết quan tâm, chia sẻ với nhau. Gia đình chính là động lực để bạn không ngừng cố gắng tiến về phía trước và cũng là bến đỗ cho bạn mỗi khi mỏi mệt.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 28/2/2022 của 12 con giáp thấy, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn gặt hái được thành công trong ngày hôm nay, sự cố gắng của bạn từ trước đến nay cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Mọi người đều đánh giá cao thành quả của bạn.



Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô kinh doanh, kí kết hợp đồng với đối tác. Hãy tin vào phán đoán của mình, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, trở thành người dẫn đầu cho một xu thế.



Thổ khắc Thủy, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và người nhà không được yên bình. Bản mệnh cảm thấy rằng nửa kia không chịu hiểu cho mình nên thường có cách phản kháng khá tiêu cực. Nếu hai người không chủ động hàn gắn thì quan hệ sẽ ngày càng rạn nứt.

Tuổi Tỵ

Có điềm báo tranh chấp, cãi vã xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác khi khó chịu. Đầu óc vì thế khó giữ được tỉnh táo nên dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, cẩn thận gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cả tập thể.

Đường tình duyên của con giáp này có những trục trặc nặng nề. Chuyện tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài, bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình.

Tuổi Ngọ

Vận trình công danh của người tuổi Ngọ trong ngày thứ 2 này có khởi sắc. Dù bản mệnh vẫn gặp phải những khó khăn nhất định trong công việc của mình, nhưng điều đó không khiến bạn lùi bước mà ngược lại, càng quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó nhằn ấy, thành quả nhận được sau đó lại càng thêm ngọt ngào.

Tuy nhiên, con giáp này đừng vì mải mê công việc mà không quan tâm tới gia đình. Để giữ gìn hạnh phúc rất cần có sự sẻ chia và trách nhiệm của cả hai bên, đừng dồn hết việc nhà cho người kia với lý do mình đang bận kiếm tiền bạn nhé.

Tuổi Mùi

Tương Hại giáng họa, người tuổi Mùi làm việc gì cũng vướng phải khó khăn. Điều đó khiến bạn cảm thấy buồn bực, đôi khi nghĩ đến việc buông xuôi chứ không muốn cố gắng nữa.



Tuy nhiên, nếu bạn bỏ cuộc lúc này thì mọi công lao từ trước đến nay của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Hãy tự nhắc nhở mình cố gắng hơn, bởi biết đâu quyết tâm thêm một chút, bạn sẽ tìm được hướng giải quyết những khó khăn hiện tại?

Thổ khắc Thủy, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy bực bội khi nửa kia không thực hiện mọi việc theo ý muốn của mình. Có điều, bạn có nhận thấy rằng mình cũng đang đưa ra những yêu cầu quá vô lý không?

Tuổi Thân

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Thân chạm tay vào cơ hội khẳng định bản thân trong ngày hôm nay. Có thể trong quá trình vươn lên, bạn không tránh khỏi khó khăn, song chỉ cần quyết tâm, cố gắng thì bạn có thể khiến mọi người khâm phục.



Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng và luôn sắp xếp nhân sự vào những vị trí thích hợp. Nhờ có bạn, tập thể phát triển một cách nhanh chóng và ổn định hơn hẳn.



Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây.

Tuổi Dậu





Tử vi hàng ngày cho thấy, Tương Phá gây họa, người tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận nếu đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh trong ngày hôm nay. Cách làm việc khinh suất, thiếu cân nhắc có thể đẩy bạn rơi vào cảnh hao tài tốn của.



Bản mệnh cũng cần phải chú ý trong cách cư xử của mình, đừng để những lời nói hoặc hành động vô tình phá hoại các mối quan hệ đã tốn công gây dựng. Khi xích mích nổ ra, mọi người nên cố gắng giữ bình tĩnh để trao đổi với nhau.





Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.





Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cần phải chú ý đến mối quan hệ giữa mình và mọi người. Không ai có thể sống hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội, mối quan hệ giữa người với người luôn mang lại rất nhiều lợi ích trong cuộc sống.

Bản mệnh cũng nên chú ý đến gia đình nhiều hơn, chớ nên vì quá tập trung cho sự nghiệp mà bỏ lơ người thân. Công việc tất nhiên là cần thiết, nhưng người nhà mới là quan trọng nhất, hãy dành thời gian trò chuyện với các thành viên.

Thiên Quan giáng họa, sự nghiệp của bản mệnh khó có thể tiến triển thuận lợi như dự kiến. Bạn dễ rơi vào tình trạng mâu thuẫn với cấp trên của mình. Hãy chú ý khi trình bày vấn đề, đừng đẩy mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Điều đó không có lợi cho sự phát triển tương lai của bạn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi bỗng trở nên cứng đầu, cố chấp hẳn trong ngày hôm nay. Bạn có xu hướng khăng khăng làm mọi thứ theo ý mình, cho dù có được nhắc nhở hay góp ý tận nơi thế nào thì cũng bỏ ngoài tai, chỉ tin tưởng vào nhận định của mình.

Ngày này, sức sáng tạo của con giáp này còn giảm sút khá rõ, dù đã cố gắng tập trung tinh thần làm việc, nhưng hiệu quả không cao. Có lẽ bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, đợi khi nào đầu óc tỉnh táo hơn hãy làm, tránh tình trạng vì xao nhãng mà phạm sai lầm không đáng có.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)