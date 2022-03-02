Những cơ may nào giúp 12 con giáp vươn tới đỉnh thành công trong tháng 3/2022

12 con giáp tử vi 02/03/2022 13:40

Xem may mắn của 12 con giáp tháng 3/2022 để biết rằng cơ hội nào đang chờ đón bạn phía trước, từ đó chiếm thế chủ động và gặt hái thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

1. Tuổi Tý: Tình duyên cải thiện

Tháng 3/2022, người tuổi Tý độc thân được Thái Âm chiếu mệnh hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm tình cảm thú vị. Những cuộc gặp gỡ trong tháng liệu có nên chuyện hay không phụ thuộc vào quyết định của bạn.

Tình cảm lứa đôi dù đôi khi cũng sẽ phát sinh chút trở ngại nhưng không kéo dài lâu mà được hóa giải ngay sau đó. Cả hai đều sẵn sàng nhường một bước để gìn giữ mối quan hệ thì mọi chuyện rồi sẽ lại êm đẹp.

 

Người có gia đình vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí nên gia đạo bình yên, gắn kết. Bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

 

Những cơ may nào giúp 12 con giáp vươn tới đỉnh thành công trong tháng 3/2022 - Ảnh 1

 

2. Tuổi Sửu: Điểm sáng sự nghiệp

 

Người tuổi Sửu với tinh thần nên làm việc hăng say cộng với cách làm việc chuyên nghiệp sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác.

 

Đây cũng là dịp phù hợp để bản mệnh tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh… Bạn có thể chủ động bắt tay làm việc cùng những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu và biết giữ chữ tín.

 

Có thể thấy con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình.

 

3. Tuổi Dần: Công danh rộng mở

 

Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định, cũng nhờ thế mà trạng thái tinh thần của người tuổi Dần luôn vui vẻ, tích cực. Nếu bạn dám nghĩ dám làm thì càng dễ dàng gặt hái thành công hơn, vì thế hãy tự tin theo đuổi lý tưởng của bản thân.

 

Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng dù là lớn hay nhỏ, bởi nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại đấy. 

 

Đây cũng là tháng phù hợp để tuổi Dần thúc đẩy và “nâng cấp” các mối quan hệ xã giao, tạo đà thuận lợi hơn nữa cho tiến trình thăng tiến về sau. Không phải lúc nào cũng có sẵn lợi thế như hiện tại, bạn nên trân trọng những gì mà mình có được.

 

4. Tuổi Mão: Tài chính vững vàng

 

Thần Tài xuất hiện cho thấy, tài lộc của người tuổi Mão có dấu hiệu tăng nhẹ, đảm bảo được cuộc sống hàng ngày đủ đầy và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết.

 

Thêm vào đó, công việc tuy khá bận rộn và dường như cũng nhiều áp lực nhưng đổi lại, bạn có thể có được những nguồn thu xứng đáng. Hãy biết cách tận dụng các cơ hội dù là nhỏ để có thể tăng cường các thu nhập cho mình.

 

Người buôn bán nhỏ lẻ vẫn túc tắc hàng ngày, thu nhập duy trì ở mức cân đối để lo được cho bản thân và chu toàn cho gia đình, con cái. Thời điểm hiện tại, tốt hơn hết, bạn nên tiến hành cái cũ, tạm thời chưa mưu tính cái mới, chờ đợi cơ hội tốt hơn.


Những cơ may nào giúp 12 con giáp vươn tới đỉnh thành công trong tháng 3/2022 - Ảnh 2

 

5. Tuổi Thìn: Đào hoa xuất hiện

 

Ở phương diện tình cảm, có sao Mộc Dục chủ đào hoa xuất hiện trong vận trình tháng của mình, chắc chắn nhân duyên của tuổi Thìn sẽ tăng lên đáng kể.

 

Người độc thân cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, nâng bước cho tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái trong những ngày đầu xuân năm mới.

 

Với người đã lập gia đình, bạn nên tận dụng tác động tích cực mà cát tinh này mang lại, biến các mối quan hệ này trở nên có lợi cho con đường phát triển công danh sự nghiệp sau này.

 

6. Tuổi Tỵ: Sự nghiệp khỏi sắc

 

Những khó khăn và bế tắc trước đó trong sự nghiệp của người tuổi Tị dần được khai thông. Các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp. Mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. 

 

Bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên.

 

Đây là thời cơ hiếm có để bạn khẳng định giá trị của bản thân, từ đó đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn, ví dụ như yêu cầu tăng lương, tăng thưởng…

 

7. Tuổi Ngọ: Tài lộc cải thiện

 

Theo may mắn của 12 con giáp tháng 3/2022, nguồn thu chính của người tuổi Ngọ không có sự biến động do công việc đang gặp nhiều trục trặc, nhưng các khoản thu phụ liên tục mang tới may mắn và niềm vui bất ngờ.

 

Tháng này, nguồn tiền của bạn chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Khoản thu nhập này cũng giúp bạn yên tâm phần nào khi đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày.

 

Những cơ may nào giúp 12 con giáp vươn tới đỉnh thành công trong tháng 3/2022 - Ảnh 3


8. Tuổi Mùi: Công việc tiến triển

 

Tháng này người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp con giáp này đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng.

 

Dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì bạn cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách.

 

Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng.

 

9. Tuổi Thân: Tài chính ổn định

 

Trong một tháng đầy rẫy khó khăn thế này, tình hình tài chính bình ổn, không có quá nhiều biến động đã là niềm an ủi lớn lao đối với người tuổi Thân.

 

Chính Tài chững lại, chưa thấy dấu hiệu tăng nhưng may mắn Thứ Tài có chút khởi sắc, kinh doanh, buôn bán hay đầu tư có thể thu lời. Bạn vẫn nên lên kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn để hạn chế sai lầm.

 

Hãy chú ý đến việc chi tiêu, mua sắm, hạn chế mua bán những món đồ không cần thiết để túi tiền luôn được rủng rỉnh, không rơi vào cảnh cháy túi.

 

10. Tuổi Dậu: Cát tinh phù trợ

 

Dù khó khăn liên tiếp ập đến, song may mắn trong tháng có Hữu Bật cát tinh phò trợ, lại thêm Thiên Ấn mang tới nguồn khí vượng giúp bạn thêm mạnh mẽ để đương đầu với mọi chuyện xảy ra. 
 

Hãy kiên định đi theo con đường mình đã chọn, tiếp tục theo đuổi đam mê, mọi chuyện rồi sẽ lại suôn sẻ. Dù bị tiểu nhân quấy phá, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, bạn bĩnh tĩnh vượt qua thị phi, chủ động nắm bắt cơ hội thì chẳng lo không có bứt phá.

 

Những cơ may nào giúp 12 con giáp vươn tới đỉnh thành công trong tháng 3/2022 - Ảnh 4


11. Tuổi Tuất: Tình duyên khởi sắc

 

Người tuổi Tuất đang đứng trước nhiều cơ hội mở ra cánh cửa hạnh phúc, vì thế hãy tự tin và thoải mái thể hiện mình hơn, đừng quá lo lắng về những chuyện còn chưa xảy ra.

 

Còn nếu vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ tình cảm cũng không sao, bạn hoàn toàn có thể tập trung vào công việc để gặt hái thành công, chuyện tình cảm cứ để phát triển theo lẽ tự nhiên.

 

Với các cặp đôi, tình cảm hôn nhân tháng này khá là hài hòa. Các bạn có thể tận dụng cơ hội để hâm nóng tình cảm gia đình thêm khăng khít.

 

12. Tuổi Hợi: Sự nghiệp chuyển biến

 

Theo may mắn của 12 con giáp tháng 3/2022, đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng.

 

Thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn.

 

Thành tích trong tháng có nhiều đột phá, lại nhận được sự ghi nhận xứng đáng của cấp trên và đồng nghiệp giúp uy tín cá nhân của con giáp này được nâng cao, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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