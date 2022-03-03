3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp, tình duyên vô cùng thuận lợi trong tháng 3/2022

12 con giáp tử vi 03/03/2022 07:17

Nhờ có sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp sau phát tài liên miên, vận may đỏ chót trong tháng 3/2022 này.

Tuổi Dậu

Trong tháng 3/2022, Chính Ấn đem lại ảnh hưởng tích cực đối với người tuổi Dậu. Bằng sự thông minh, tài trí của mình, bạn luôn sẵn sàng đối diện với khó khăn và giải quyết tốt đẹp gây được ấn tượng với những người xung quanh. Bên cạnh đó, bạn nên đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa và tham vọng hơn chứ đừng vội hài lòng với thực tại nhé.

Trong chuyện tình cảm, nếu gặp khó khăn thì bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người mà bạn luôn tin cậy.

3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp, tình duyên vô cùng thuận lợi trong tháng 3/2022 - Ảnh 1

Tuổi Thân

Tử vi học có nói trong tháng 3/2022 này, nhờ được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống tuổi Thân sẽ bước lên tầm cao mới. Đặc biệt trong vòng 10 tới, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, họ không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu.

Trong tháng này, bất kể là làm việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, vì vậy nếu như nắm bắt được cơ tốt thì cuộc sống sẽ sang trang mới. Cuối tháng 3 này, tuổi Thân nếu muốn đổi đời thì phải cẩn trọng phát huy thế mạnh của bản thân, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, một bước thăng hoa không ai sánh bằng.

3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp, tình duyên vô cùng thuận lợi trong tháng 3/2022 - Ảnh 2

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tử vi học có nói, trong tháng 3 này, cuộc sống tuổi Tý sẽ có nhiều cải thiện tích cực. Đặc biệt, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, mang lại nhiều nhiều may mắn, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết.

Trong tháng này, tuổi Tý không chắc sẽ thành công viên mãn, nhưng ít nhất mọi thứ đang dần chuyển biến tích cực, sự nghiệp cũng có hướng phát triển mới, tài vận cũng ngày một dồi dào. 

3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp, tình duyên vô cùng thuận lợi trong tháng 3/2022 - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

 

 

Từ ngày 2/3 trở đi, 3 con giáp sau cát khí dồi dào, cuộc sống thuận lợi đáng ghen tỵ

Từ ngày 2/3 trở đi, 3 con giáp sau cát khí dồi dào, cuộc sống thuận lợi đáng ghen tỵ

Tử vi dự đoán, từ ngày 2/3 trở đi, những con giáp này có tài lộc dồi dào, công việc của họ thuận lợi nên thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng.​

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giap may mắn 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời