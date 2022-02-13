Tử vi 12 con giáp trong tuần 14/2 - 20/2/2022 cảnh báo 3 con giáp bị vận xui bủa vây, bản mệnh dễ vướng thị phi mâu thuẫn chốn công sở, tiền của không cánh mà bay.

Tuổi Tỵ Đường tình duyên trong tuần mới tương đối ảm đạm, bạn vẫn chưa muốn mở lòng với người khác, chọn cách làm ngơ với những cơ hội mới. Người lập gia đình rồi cần học cách tâm sự, tránh giấu mọi chuyện trong lòng bởi để lâu sẽ khó cải thiện tình trạng này. Chuyện làm ăn có một vài điểm sáng, bạn có thể nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Tuy nhiên, bạn cần chú ý sức khỏe của bản thân trong tuần mới, khi tham gia giao thông, phải tập trung, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tuổi Mão Bạn phải chịu một số hiểu lầm trong chuyện tình cảm ngay từ đầu tuần. Cả hai cần thực sự bình tĩnh tâm sự, đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể giải quyết nhẹ nhàng. Bạn là con giáp giỏi ăn nói, tuy nhiên không nên dễ dàng chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Sự nghiệp có nhiều thăng hoa khi bạn có cơ hội được cấp trên chú ý. Tài chính chưa có nhiều biến động, bạn chớ nên vội vàng trông mong có nguồn thu dồi dào đến với mình. Chỉ cần tiếp tục cố gắng thì thời gian tới, bạn sẽ gặt hái được kết quả như ý nguyện.

Bạn phải chịu một số hiểu lầm trong chuyện tình cảm ngay từ đầu tuần. Tài chính chưa có nhiều biến động. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Bạn có một tuần không may mắn trong sự nghiệp. Hãy hạn chế tính nóng nảy, dù không hài lòng với bạn bè, đồng nghiệp thì hãy nhẹ nhàng giải quyết mâu thuẫn, tránh phát sinh lời nói không đáng có. Tuần này bạn có thể gặp nhiều rắc rối do có sao Thiên Cẩu chiếu mệnh. Vậy nên bạn không nên cố gắng quá sức và phải học cách cân bằng cảm xúc của mình để sự nghiệp và cuộc sống thuận lợi, tránh ôm việc vào người. Tuy nhiên với người làm ăn kinh doanh thì đây là 1 tuần tài lộc cực vượng. Bạn có thể nhận được khoản lãi lớn nhờ những lần đầu tư trước đó. Chuyện tình cảm lên bổng xuống trầm, phụ thuộc vào cách ứng xử của bạn với nửa kia. *Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

3 nàng giáp được ‘THẦN PHẬT’ phù hộ từ lúc lọt lòng, mang mệnh ‘vượng phu ích tử’, cả đời sống trong nhung lụa Tử vi 12 con giáp tiết lộ rằng, 3 nàng giáp này từ lúc lọt lòng mẹ đã được ‘Thần Phật’ phù hộ. Lại mang trong mình mệnh vượng phu ích tử, may mắn ngập tràn, cả đời sống trong nhung lụa phú quý giàu sang.

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