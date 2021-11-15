3 con giáp từ ngày 15/11 đến 21/11/2021 gặp những điều xui xẻo, học cách chấp nhận vận may sẽ mỉm cười sớm

Con giáp này được nhắc nhở cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn xấu. Để giảm thiểu tối đa những xui xẻo không đáng có, bạn nên làm việc thật cẩn thận và tập trung. Hãy cứ tin tưởng vào chính mình và không để bản thân bị phân tâm bởi ý kiến của người khác.

Điềm báo có thị phi ập tới, kẻ tiểu nhân đơm đặt, đồn thổi những chuyện sai lệch nhằm phá hoại thanh danh của người tuổi này.

Đây cũng là một tuần mới đầy sóng gió cho chuyện tình cảm của con giáp này. Nhân duyên lận đận, dù yêu thương nhau nhưng con giáp này và người ấy chưa chắc đã đến được với nhau.

Phương diện tài lộc lên xuống thăng trầm, dù cơ hội cũng có xuất hiện nhưng nguy cơ phá tài hao lộc vẫn có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn sơ hở một chút thôi là đã có thể khiến tiền bạc vất vả kiếm được bỗng chốc tan biến.

Dù bản mệnh có một vài cơ hội tình cảm nhưng đa phần lại là đào hoa dữ, lắm mối tối nằm không, vẫn chịu cảnh cô đơn lẻ bóng.

Tuổi Tỵ

Con giáp này cần phải hết sức thận trọng trong chuyện chi tiêu, giảm bớt những nhu cầu không cần thiết. Bản mệnh nên lên kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến mình rơi vào tình cảnh thiếu thốn, nợ nần.

Con đường sự nghiệp có xuất hiện cơ hội phát triển nhưng hung hiểm cũng luôn rình rập. Nhìn chung, vận khí lúc này khá bấp bênh. Có lẽ bản mệnh cần xem xét lại chính mình, làm việc nghiêm túc và cẩn thận hơn để tránh phạm phải những sai sót không đáng có.

Đường tình duyên kém sắc, may mắn vẫn chưa mỉm cười với người độc thân tuổi này. Có lẽ bản mệnh đang đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho một nửa của mình. Đừng so sánh người mới với người cũ, cái gì qua rồi thì hãy cho qua và biết cách trân trọng hiện tại nhé.

Những người đã có gia đình vì mải mê kiếm tiền mà lơ là việc quan tâm, chăm sóc tổ ấm của mình. Hãy chủ động hóa giải tình trạng này, đừng để đến khi nhận ra mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì đã muộn.

Tuổi Sửu

Điềm báo thị phi khá rõ trong tuần này, song bạn cũng không nên quá bận lòng. Càng những kẻ thích nói ngon nói ngọt bên cạnh bạn thì càng dễ ôm tâm tư khác và muốn đạt được thứ gì đó từ bạn hơn. Để tránh bị tiểu nhân hãm hại, bạn cần tự nhắc nhở bản thân tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tiền bạc trong tuần cũng lên xuống khá thất thường. Có đôi khi tiền vừa về túi chưa được bao lâu, bản mệnh đã phải bỏ ra một khoản không nhỏ để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt hoặc đầu tư vào việc kinh doanh, làm ăn.

Bạn sẽ cần lên kế hoạch quản lý tài chính chi tiết hơn để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình. Cũng trong tuần này, chuyện tình cảm vẫn tồn tại nhiều khúc mắc khiến bản mệnh chẳng biết phải làm sao để nắm giữ hạnh phúc trong tay.

Dường như càng cố hàn gắn mối quan hệ thì khoảng cách giữa bạn và nửa kia càng xa nhau, vì thế mà bạn ngày càng buồn bực và thất vọng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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