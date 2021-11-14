4 con giáp tiền tài gõ cửa từ ngày 15/11 đến 21/11/2021: Tuổi Tý tiền bạc khởi sắc, tuổi Hợi các nguồn thu tăng lên chóng mặt két sắt chất đầy tiền

Đầu tuần là thời điểm bạn chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố về nhân lực, vật lực, để đến lúc cần phát huy thì có thể phát huy sức lực tối đa.

Tài lộc của người tuổi Thìn có dấu hiệu tăng tiến, tuy nhiên tập trung chủ yếu vào thời điểm cuối tuần. Vì thế, nếu bản mệnh lập kế hoạch thực hiện các hoạt động như khai trương, mở hàng, mở rộng kinh doanh thì nên tiến hành vào cuối tuần sẽ hiệu quả hơn.

Với người làm công ăn lương, bạn chớ nên trông chờ vào may rủi mà không làm gì. Chỉ khi bạn thật sự cố gắng thì vận may mới tìm đến và giúp bạn đạt được điều mình mong mỏi. Kết quả làm việc tốt sẽ giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh.

Thêm vào đó, nhờ có Tử Vi cát tinh xuất hiện trong vận trình tuần này nên bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc khi được hỗ trợ vượt qua mọi cửa ải khó khăn. Những kế hoạch dang dở cũng được tái khởi động và giải quyết dứt điểm.

Tuổi Tý

Con giáp phát tài tuần này nên phương diện tiền bạc của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc, dù chưa chắc đã bứt phá quá ngoạn mục. Bản mệnh có các khoản thu đều đặn, từ công việc cố định hoặc từ kinh doanh, buôn bán.

Với người làm kinh doanh, bạn nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Tình trạng hiện tại cũng không tồi nên bạn chớ nóng vội, cứ bước chậm mà chắc còn hơn mạo hiểm rồi thua lỗ đáng tiếc.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể sẽ cần nhờ tới sự trợ giúp và phối hợp của đồng nghiệp để công việc được tiến hành trơn tru hơn. Nhờ công việc được hoàn thành đúng thời hạn, bạn có thể được nhận những khoản thưởng khích lệ.

Do đó, đừng xem thường việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người nhé, bạn không biết mình sẽ cần có sự hợp tác vào lúc nào đâu.

Tuổi Hợi

Tình hình tài chính là một trong những điểm sáng của người tuổi Hợi trong tuần này. Bản mệnh không cần phải lo lắng gì bởi Thiên Tài đã che chở cho cả vận trình. Các nguồn thu tăng lên, bản mệnh có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ hay đắn đo nhiều.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể thu được một khoản kha khá không chỉ từ công việc chính mà còn từ các công việc tay trái. Bạn thấy đấy, công sức bạn bỏ ra trong khoảng thời gian trước đó đều được trả công xứng đáng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tìm được một hướng đi mới vô cùng khả thi, giúp tiền đổ về túi rất nhanh chóng. Chỉ mới làm thôi mà bạn đã thu hồi được vốn rồi, vì thế hãy tiếp tục đi theo con đường đã chọn nhé.

Tuổi Thân

Chính Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy con giáp này sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội giàu lên trông thấy.

Con giáp phát tài tuần này hãy luôn chủ động trong mọi việc, không cần phải trông chờ vào bất cứ ai khác. Chỉ khi bạn dồn hết công sức vào việc kinh doanh thì mới không để tuột mất thời cơ tay người khác.

Với người làm công ăn lương, đầu tuần, bạn có thể mắc phải một vài lỗi nhỏ do chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết sau những ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng may là không có sự cố gì quá đáng tiếc xảy ra.

Khoảng thời gian sau đó, bạn nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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