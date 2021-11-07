4 con giáp phát tài tuần này (8 - 14/11): Đã được thần tài 'chỉ điểm', cơ hội làm giàu đang rất gần

4 con giáp phát tài tuần này từ ngày 8-14/11, đã may mắn được thần tài ban phát tài lộc, tiền cải có sự cải thiện hơn.

Tuổi Sửu Là con giáp phát tài tuần này, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng nhưng chủ yếu xuất hiện vào thời điểm cuối tuần. Thiên Tài và Chính Tài cho thấy dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may, bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó sao cho hợp lý. Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được nhiều đơn hàng đến từ những khách hàng, đối tác mới. Dù hơi bận rộn một chút nhưng bạn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh.



Với người làm công ăn lương, bạn tìm được thời điểm thích hợp để nắm bắt cơ hội, đồng thời không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó nên dễ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo, tạo cơ hội cất nhắc trong tương lai. Tuần này, việc được thưởng nóng là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Dần Tài lộc của người tuổi Dần có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc trong tuần mới này. Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được những mối đầu tư triển vọng.



Mạng lưới khách hàng, đối tác bạn gây dựng từ trước đó dần mang lại cho bạn những tác động tích cực. Hãy nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mà người thân quen mang lại, bạn sẽ còn làm ăn lớn hơn nữa trong tương lai. Dưới sự nâng đỡ của cát tinh Thiên Đức, với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng thì mọi khó khăn dần dần sẽ được khắc phục mà thôi.Bên cạnh đó, xung quanh bạn vẫn luôn có những người bạn tốt sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự.



Trải qua nhiều khúc mắc vào đầu tuần thì cuối tuần chính là thời điểm bạn khẳng định bản lĩnh, thu về kết quả tích cực.

Tuổi Thìn Bản mệnh chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí mở lối đi riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những ai làm lãnh đạo cũng khẳng định được vị thế của mình.



Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần.

Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ghen tị, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi. Người làm công ăn lương nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người xung quanh nên sẵn sàng đối diện với thách thức, cuối cùng gặt hái thành công. Tuổi Tuất Về cơ bản, đây là một tuần tràn đầy may mắn đối với người tuổi Tuất, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng gặp nhiều điều thuận lợi, khiến mọi người xung quanh đều phải trầm trồ. Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tuần không ngơi nghỉ với bản mệnh.



Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

Những người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp dù phải trải qua khó khăn để gặt hái thành công, song với tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn.



Hơn thế, con giáp phát tài tuần này coi khó khăn chính là lúc khẳng định mình. Cấp trên chắc chắn đánh giá cao và dành cho bạn khoản thưởng hợp lý. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh họa: Internet

Những vận hạn mà 12 con giáp sẽ gặp trong tháng 11, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc, tuổi Ngọ tình cảm bấp bênh Bạn không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc, trong mọi trường hợp nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn, khi nào cần nói, khi nào cần im lặng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Liệu trong 12 con giáp này, con giáp nào sẽ gặp xui xẻo nhất tháng 11?

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