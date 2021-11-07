4 con giáp phát tài tuần này (8 - 14/11): Đã được thần tài 'chỉ điểm', cơ hội làm giàu đang rất gần

12 con giáp tử vi 07/11/2021 08:00

4 con giáp phát tài tuần này từ ngày 8-14/11, đã may mắn được thần tài ban phát tài lộc, tiền cải có sự cải thiện hơn.

Tuổi Sửu

Là con giáp phát tài tuần này, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng nhưng chủ yếu xuất hiện vào thời điểm cuối tuần. Thiên Tài và Chính Tài cho thấy dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng.

12 con giap 1

Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may, bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó sao cho hợp lý. Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được nhiều đơn hàng đến từ những khách hàng, đối tác mới. Dù hơi bận rộn một chút nhưng bạn sẽ có một túi tiền rủng rỉnh.

Với người làm công ăn lương, bạn tìm được thời điểm thích hợp để nắm bắt cơ hội, đồng thời không ngại nhận thêm các nhiệm vụ khó nên dễ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo, tạo cơ hội cất nhắc trong tương lai. Tuần này, việc được thưởng nóng là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần  có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc trong tuần mới này. Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được những mối đầu tư triển vọng.

Mạng lưới khách hàng, đối tác bạn gây dựng từ trước đó dần mang lại cho bạn những tác động tích cực. Hãy nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mà người thân quen mang lại, bạn sẽ còn làm ăn lớn hơn nữa trong tương lai.

12 con giap 2

Dưới sự nâng đỡ của cát tinh Thiên Đức, với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng thì mọi khó khăn dần dần sẽ được khắc phục mà thôi.Bên cạnh đó, xung quanh bạn vẫn luôn có những người bạn tốt sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự.

Trải qua nhiều khúc mắc vào đầu tuần thì cuối tuần chính là thời điểm bạn khẳng định bản lĩnh, thu về kết quả tích cực.

Tuổi Thìn

Bản mệnh chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí mở lối đi riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những ai làm lãnh đạo cũng khẳng định được vị thế của mình.

Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần.

12 con giap 3


Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ghen tị, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Người làm công ăn lương nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người xung quanh nên sẵn sàng đối diện với thách thức, cuối cùng gặt hái thành công.

Tuổi Tuất

Về cơ bản, đây là một tuần tràn đầy may mắn đối với người tuổi Tuất, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng gặp nhiều điều thuận lợi, khiến mọi người xung quanh đều phải trầm trồ. Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tuần không ngơi nghỉ với bản mệnh.

Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc.

12 con giap 4


Những người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp dù phải trải qua khó khăn để gặt hái thành công, song với tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn.

Hơn thế, con giáp phát tài tuần này coi khó khăn chính là lúc khẳng định mình. Cấp trên chắc chắn đánh giá cao và dành cho bạn khoản thưởng hợp lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

Những vận hạn mà 12 con giáp sẽ gặp trong tháng 11, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc, tuổi Ngọ tình cảm bấp bênh

Những vận hạn mà 12 con giáp sẽ gặp trong tháng 11, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc, tuổi Ngọ tình cảm bấp bênh

Bạn không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc, trong mọi trường hợp nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn, khi nào cần nói, khi nào cần im lặng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Liệu trong 12 con giáp này, con giáp nào sẽ gặp xui xẻo nhất tháng 11?

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 42 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy