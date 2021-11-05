Những vận hạn mà 12 con giáp sẽ gặp trong tháng 11, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc, tuổi Ngọ tình cảm bấp bênh

Nhìn chung, người tuổi Tý có 1 tháng nhiều may mắn, nhưng như vậy không có nghĩa tháng này bạn không phải đối mặt với rủi ro. Vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhắc nhở con giáp này chớ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan, lơ là.

Lúc này bạn càng cần phải tập trung vào công việc chính của mình, nếu không sẽ rất dễ bị lôi kéo vào những chuyện bao đồng.

Quá nhiều vấn đề bủa vây khiến bạn đâm ra tự nghi ngờ bản thân, có những lúc bản mệnh còn chông chênh, không biết mình nên theo đuổi điều gì. Bạn cần hết sức bình tĩnh để cho bản thân cơ hội nhìn nhận, đánh giá vấn đề.

Tài lộc ảm đạm

Do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả.

Tình cảm rối ren

Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì bạn cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống để chủ động làm lành, sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm thì gia đình mới mong êm ấm.

Tuổi Dần

Áp lực lớn lao

Cơ hội xuất hiện nhiều trong tháng này, nhưng đi kèm với đó là những áp lực khá lớn. Người tuổi Dần cần nỗ lực kiên trì tới cùng thì mới có được thành công như ý.

Bạn không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc, trong mọi trường hợp nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn, khi nào cần nói, khi nào cần im lặng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Mão

Dễ gặp rắc rối

Càng tỏa sáng, người tuổi Mão càng dễ lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân ganh ghét, do đó lúc nào cũng phải chú ý thái độ và làm việc thận trọng để bảo toàn thành quả. Càng làm ăn lớn bạn càng nên đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được tham lam quá đà tránh gây ra những hậu quả nặng nề đáng sợ. Đặc biệt là tự rước lấy tai bay vạ gió vào người, thiệt thân, hại sức khỏe, mệt mỏi triền miên.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp bất ổn

Nội bộ nơi làm việc của người tuổi Thìn dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Các mối quan hệ dễ bất hòa vì những nguyên nhân nhỏ nhặt, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Vì thế, bản mệnh chớ nên bốc đồng xốc nổi, cố gắng duy trì các mối quan hệ ở mức hòa hảo, tuyệt đối tránh các cuộc chia bè kết phái hay nói xấu người khác.



Tài lộc hư hao

Thời điểm này, bạn khó mà tìm được cơ hội trong các dự án đầu tư, buôn bán bất động sản, cổ phiếu hay hạng mục công việc đang theo đuổi. Vì thế hãy dành thời gian để quan sát, tích lũy kiến thức kinh nghiệm hơn là vội vàng tiến hành để hạn chế rủi ro tài chính.

Ngoài ra, bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng tiền bạc trôi khỏi túi, làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.

Tình cảm xung đột

Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh.

Nhân duyên của người độc thân không phải không có những cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý "ngại yêu" và thu hẹp vào thế giới của riêng mình.

Tuổi Tỵ

Công việc trục trặc

Điềm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ, bạn không thể nhàn tản hay chủ quan được đâu, cũng nên tránh ôm đồm quá nhiều việc vào lúc này. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đánh sau lưng.

Nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề vào lúc này, bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên vơi đi ít nhiều.

Tiền bạc hao tổn

Tháng này, người tuổi Tị khó giữ được tiền, tiền vào tay rồi lại đi ngay, bởi các nguồn thu vào không tăng mà các khoản chi ra lại quá nhiều. Có thời điểm bản mệnh còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia.

Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án dang dở. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, chớ liều lĩnh.

Tình duyên rạn nứt

Mối quan hệ đôi lứa, vợ chồng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau khiến cho cuộc sống nặng nề hơn, buồn chán hơn. Nhiều quan điểm bất đồng khiến cả hai rơi vào tình trạng bế tắc.

Với người độc thân, người đến kẻ đi nhanh chóng, khi bạn còn chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới vượt tầm kiểm soát.

Tuổi Ngọ

Tổn thất tài chính

Hung tinh Tiểu Hao quấy phá, con giáp này khó tránh khỏi tình trạng tiền bạc hư hao. Dù bản mệnh luôn không ngừng nghỉ cố gắng, chật vật kiếm tiền nhưng chưa chắc đã thỏa mong ước. Thời điểm này tài vận không lý tưởng, kinh doanh buôn bán khó khăn do sức cạnh tranh mạnh. Kế hoạch đầu tư hay hợp tác làm ăn có thể bị đổ bể, do đó bạn không nên mở rộng kinh doanh hay đầu tư quy mô lớn.

Tình cảm bấp bênh

Người độc thân không phải không có cơ hội làm quen với người mới, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Có người dễ rơi vào cảnh "ngày lắm mối, tối nằm không", người đến kẻ đi dập dìu nhưng vẫn chưa tìm được ai ưng ý.

Đôi khi chỉ vài vấn đề tranh luận đơn giản cũng biến thành mâu thuẫn gia đình. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ có dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện xen ngang, phá hoại tình cảm vợ chồng.

Tuổi Mùi

Nguy cơ tài chính

Thời điểm này, người tuổi Mùi nên tập trung phát triển sự nghiệp chính hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ.

Dù có nóng vội muốn gia tăng tài sản đến đâu, nhưng nếu chưa phải thời cơ thích hợp cũng đừng vội ra những quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ. Bản mệnh nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn.

Tuổi Thân

Cạnh tranh gay gắt

Người tuổi Thân có thể đối diện với tình trạng xung đột, cạnh tranh không lành mạnh, đấu đá nội bộ trong tháng 11 này.



Vì thế, bạn không được phép chủ quan hay lơ là bất cứ giây phút nào, đồng thời học cách giữ mình, tránh xa thị phi, hạn chế lo chuyện bao đồng để không bị cuốn theo những cuộc tranh đoạt lợi lộc chốn quan trường.

Chi tiêu tốn kém

Mọi kế hoạch đầu tư đều nên tiến hành ở những hạng mục nhỏ lẻ trước, vừa để thăm dò thị trường vừa để bản mệnh làm quen và điều chỉnh kế hoạch lâu dài của mình. Nóng vội muốn “ăn lớn” ngay từ đầu sẽ rất dễ gặp rủi ro.

Tình cảm trục trặc

Các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu dễ phát sinh nhiều trục trặc, mâu thuẫn do đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ. Bạn cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình vì có thể sẽ xuất hiện người thứ 3 trong mối quan hệ.

Tuổi Dậu

Đối diện khó khăn

Dù tháng này vận trình có hanh thông đến mấy, người tuổi Dậu vẫn khó tránh khỏi một vài khó khăn và trở ngại.



Rất may là bạn được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình, tháo gỡ vấn đề nhanh chóng. Đây còn là cơ hội thuận lợi để bạn học tập cách làm việc, kinh nghiệm của mọi người xung quanh.

Tuổi Tuất

Kinh tế khó khăn

Tháng này người tuổi Tuất ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay.

Trong thời điểm tài khí giảm sút, không có lợi cho làm ăn lớn, nếu bản mệnh đang nắm giữ trong tay các hạng mục đầu tư, kinh doanh mạo hiểm thì nên thận trọng. Đừng bao giờ giữ suy nghĩ “cố đấm ăn xôi”, bởi càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều.

Tuổi Hợi

Công việc lỡ dở

Đã vậy, mệnh chủ còn không gặp được bao nhiêu sự hỗ trợ từ người khác, hầu như luôn phải tự thân cáng đáng một mình. Làm không khéo còn dễ bị người khác gây khó dễ, tạo điều tiếng thị phi ảnh hưởng tới đường tiến thân.

Với khối lượng công việc khá lớn, việc phải làm việc ngoài giờ hoặc tăng ca để kịp tiến độ là điều đương nhiên nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

Dễ mất tiền bạc

Các khoản vay nợ cũng nên hạn chế. Trước khi cho ai đó vay mượn, bạn nên tính đến khả năng hoàn trả và uy tín của đối phương. Tránh vì cả nể tình cảm mà sau này khó đòi, vừa mất tiền lại cũng khó giữ được mối quan hệ như trước đó.

Tình cảm bế tắc

Với người độc thân, dù được người khác chủ động tiếp cận nhưng đối phương cũng không ở lại lâu do thái độ của bạn khá hờ hững và lạnh nhạt. Bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet