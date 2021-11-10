3 con giáp được 'ông tơ bà nguyệt' se duyên, tìm được chân ái và hạnh phúc bên nửa kia, đi đến hôn nhân trong cuối năm 2021

12 con giáp tử vi 10/11/2021 14:24

3 con giáp nhờ có thần tình yêu xuất hiện mà từ đây đến cuối năm đã không còn phải sợ cô đơn. May mắn tình được chân ái của cuộc đời và bên cạnh người ấy suốt mùa đông lạnh lẽo.

Tuổi Tuất

Đứng đầu trong danh sách 3 con giáp vượng vận đào hoa, kết hôn bất ngờ cuối năm 2021 chính là người tuổi Tuất. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh mà chuyện tình cảm của con giáp này sẽ nở rộ vào cuối năm 2021.

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Vào thời điểm này, người độc thân tuổi Tuất chẳng cần cố công tìm kiếm thì nhân duyên cũng tự tìm đến. Đó có thể là cuộc gặp gỡ "định mệnh" trong quán cà phê, buổi tụ họp, giao lưu trong quá trình làm việc, công tác… hai người sẽ vô tình đụng mặt nhau và lập tức có cảm tình nhanh chóng. Hoặc bạn có thể được người quen giới thiệu cho những đối tượng đầy triển vọng và hai người sẽ nhanh chóng kết duyên với nhau.  

Chuyện tình cảm giữa những người đang yêu hoặc đã kết hôn cũng tràn đầy mật ngọt khiến người xung quanh phải ghen tị. Với những người đã lập gia đình, các mâu thuẫn trước đó đều được giải quyết triệt để, mối quan hệ đôi bên lại hài hòa như xưa. Với những người đang yêu, nếu nảy sinh ý muốn kết hôn, Tuất và người ấy đừng bỏ lỡ thời điểm tốt là vào tháng 10 âm lịch. 

Tuổi Dậu

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch, nhiều chuyện xui xẻo ập xuống và điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ giữa Dậu và người thương. Thế nhưng, bước sang những tháng cuối năm 2021, Dậu được sao Hồng môn chiếu mệnh nên đường tình duyên của bạn đỏ thắm, hỷ khí ngập tràn.

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Người độc thân trở nên chói mắt hơn trong đám đông, nhờ vậy mà bạn có rất nhiều vệ tinh vây bám xung quanh. Nếu đã có người ưng ý, bạn nên liên lạc với họ nhiều hơn, chỉ cần bạn cho họ một cơ hội để cả hai tìm hiểu thì tin vui sẽ đến sớm thôi, cái danh "ế bền vững" sắp thoát li khỏi bạn rồi.

Với những cặp đôi đang yêu, nếu muốn mối quan hệ giữa hai người bước vào giai đoạn tiếp theo, sửa soạn “dọn về chung một nhà” thì Dậu có thể bàn bạc với đối phương sau tháng 10 âm lịch 2021, có như vậy thì cả hai sẽ dễ đạt được thống nhất và chắc chắn hơn về tương lai của nhau. Với những người đã lập gia đình, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận. 

Tuổi Tỵ

Trong giai đoạn giữa năm 2021, chuyện tình cảm giữa Tỵ và người ấy thường xuyên gặp trục trặc, các cặp đôi không ít lần cãi nhau và thậm chí đứng bên bờ vực đổ vỡ. Người độc thân cũng khó thoát khỏi kiếp FA dù đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng cuối năm 2021, ông tơ bà nguyệt "quay xe" cực gắt, nối lại duyên cho những người tuổi Tỵ.

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Những người độc thân vượng vận đào hoa, bạn có thể gặp được ý trung nhân của mình trên đường hoặc trong các buổi tụ tập bạn bè. Với những người đang yêu, Tỵ có kế hoạch kết hôn vào cuối năm 2021 và việc này sẽ diễn ra khá thuận lợi với sự chúc phúc của gia đình hai bên cùng bạn bè, đồng nghiệp. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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