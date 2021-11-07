Càng về cuối năm 5 con giáp dễ dàng gặp được chân ái của cuộc đời, tình yêu của cả hai sẽ có 'phản ứng hóa học' cực mạnh

Chẳng những công danh sự nghiệp, tiền tài rủng rỉnh, mà vận đào hoa cũng được cải thiện hơn trước đó rất nhiều. Đó là lý do nhân duyên trong năm của bản mệnh rất vượng, nhiều mối quan hệ mở ra. Cũng chính vì thế mà càng về cuối năm nay, đường tình duyên của Tý càng thêm phơi phới, nhất là duyên khác phái vượng vô cùng. Đây quả là tin vui với những bạn độc thân đang mong muốn tìm được một nửa thích hợp.

Điềm báo tử vi cho thấy, người độc thân có thể dễ dàng "đụng độ" chân ái của mình ở những dịp hết sức tình cờ. Chỉ một vài ấn tượng tốt ban đầu nhưng cả hai sẽ có khả năng phát triển tình cảm rất nhanh.

Tuổi Tý vốn là con giáp rất thông minh, xông xáo, cả trong công việc và tình cảm, bạn đều là người rất phóng khoáng. Tý mạnh dạn theo đuổi điều mình muốn, nói những điều mà trái tim thôi thúc, bởi bạn cho rằng nếu cơ hội có mà không biết tận dụng sẽ rất đáng tiếc.

Bản lĩnh đó đã tôi luyện giúp con giáp này sự bình tĩnh và lý trí khi đứng trước người khiến trái tim mình rung động. Nếu như người khác chân tay luống cuống, ăn nói lộn xộn thì bản mệnh lại khác, bạn vẫn có thể duy trì được sự duyên dáng và khéo léo khi đối diện người ấy.

Tuổi Dậu

Đa phần người tuổi Dậu đều may mắn được trời phú cho ngoại hình ưa nhìn, vậy nên duyên khác phái của con giáp này cũng rất tốt. Dù ở độ tuổi nào, đã có bạn đời hay chưa, họ vẫn rất có sức hút và được nhiều người theo đuổi.

Bản tính của con giáp này là mạnh mẽ, thẳng thắn, dám đương đầu với thử thách. Bạn luôn biết nắm bắt cơ hội và có nét duyên riêng. Chính vì vậy mà bạn không thiếu những người khác phái "say mê".

Song cũng chính bởi có sức hút cao hơn bình thường nên Dậu cũng có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Bạn có thể trải qua vài mối tình ngắn ngủi nhưng cuối cùng bạn sẽ tìm thấy người phù hợp nhất.

Tin vui là càng về cuối năm nay, vận đào hoa của Dậu càng tăng mạnh hơn, nhất là đối với nam nữ còn độc thân. Thông qua sự giúp đỡ mai mối của người lớn tuổi, bạn bè xung quanh thúc đẩy, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác phái thích hợp, có thêm nhiều mối quan hệ và lựa chọn. Và người thích hợp nhất cũng sẽ đến đúng thời điểm, thỏa lòng bạn mong chờ từ lâu.

Lúc này đây, những người độc thân cảm thấy đã là lúc chính mình nên nhận ra ai là người luôn quan tâm, chăm sóc và sẵn sàng cùng mình vượt qua hoạn nạn. Đôi bên có nhiều điểm tương đồng nên quá trình tương tác diễn ra rất suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Tuy 2021 là năm bản mệnh của Sửu khiến bạn gặp phải những chuyện không suôn sẻ và khó đạt được dự định của bản thân nhưng nhìn chung các mối quan hệ vẫn khá thuận lợi, không gặp nguy cơ nào đáng lo ngại. Thậm chí dịp cuối năm này, có cát tinh chiếu mệnh nên nhân duyên của những chú Trâu khởi sắc rõ rệt. Bạn biết cách nâng cao sức hút của bản thân để thu hút thêm nhiều người.

Tin mừng là những ngày cuối năm 2021, Sửu sẽ có cơ hội gặp tình yêu đích thực của mình, đó là người khiến bạn sẵn lòng trao gửi trái tim một cách trọn vẹn nhất. Dù thường ngày con giáp này có vẻ khá khô khan và không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng một khi gặp được người mình thực sự yêu thích, bạn sẽ không dễ dàng để cơ hội như vậy trôi qua dễ dàng.

Đây sẽ là những trải nghiệm ngọt ngào giúp tuổi Sửu sớm có người đồng hành chung bước. Sự quan tâm chăm sóc và yêu thương của người ấy giúp bạn hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Chỉ cần bạn sớm nắm bắt cơ hội này, chịu khó mở lòng cho người ta một cơ hội thì đây chính là thời điểm bạn dễ dàng tìm ra người phù hợp nên cần có suy nghĩ tích cực hơn về mọi chuyện.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn là con giáp có tính tình kiên định, hiền lành, đôn hậu. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn đều khá suôn sẻ, không gặp biến cố nào quá lớn, lại dễ có quý nhân phù trợ nên dù có đương đầu sóng gió thì cũng có thể vượt qua nhẹ nhàng.

Ngay ở thời điểm cuối năm 2021 này, phương diện tình cảm của Hợi có khởi sắc rõ rệt. Bạn có cơ hội gặp được tình yêu của mình và đối phương cũng có nhiều ấn tượng tốt về bạn. Điều kiện đôi bên vô cùng phù hợp nên mối quan hệ tiến triển khá nhanh.

Hợi là người có EQ cao, làm việc chỉn chu mà cư xử cũng rất khéo léo, rất giỏi đoán ý người đối diện nên nhân duyên luôn tốt đẹp. Sự duyên dáng và tinh tế giúp bạn nhận được nhiều sự ái mộ, xung quanh luôn có người khác phái âm thầm chú ý và quan tâm.

Đặc biệt, vận đào hoa của bạn có thể đến từ phương xa. Vì vậy nếu có cơ hội tiếp xúc với một ai đó ở khác địa phương sinh sống hay đi công tác, bạn hãy chủ động nắm bắt để gặp gỡ được người tâm đầu ý hợp.

Tất nhiên thời gian đầu, bạn và người ấy không thể bên nhau mỗi ngày nhưng tình cảm sẽ lớn dần khiến bạn tin tưởng vào tình yêu này. Tuổi Hợi tin rằng đây chính là người mình muốn tìm kiếm bấy lâu nay.

Dù là người đã kết hôn, mối quan hệ tình cảm cũng rất khăng khít, không khí gia đình đầm ấm yên vui. Cả hai có sự bao dung và chăm sóc chu đáo cho nhau, cuộc sống hôn nhân vì thế khá thoải mái.

Tuổi Tỵ

Vận khí của người tuổi Tị trong năm 2021 này vốn không tệ, lại có Thái Tuế tương trợ nên gặp dữ hóa lành, mọi phương diện đều bình ổn. Công việc có cơ hội thăng chức tăng lương, bản thân bạn cũng luôn không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn.

Chính những thời điểm nghiêm túc với công việc là lúc bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết. Sức hút tự nhiên từ những chú Rắn giúp bạn lọt vào "tầm ngắm" của không ít người đồng nghiệp khác phái.

Tuy nhiên, dù có sức hút như vậy, song chẳng mấy ai thực sự khiến trái tim bạn rung động. Bạn có yêu cầu khá cao về một nửa của mình. Thực tế là một người bình thường, không có gì đặc biệt sẽ rất khó bước vào thế giới nội tâm của con giáp này. Đó là lý do bạn vẫn lẻ bóng cho tới nay.

Tuy nhiên, tin mừng là có nhiều điều thuận lợi sẽ đến với người tuổi Tị trong dịp cuối năm 2021 này, nhất là ở phương diện tình cảm.

Người tuổi này có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu sẽ nhanh chóng nảy nở, đâm chồi nảy lộc. Có thể nói, mọi thứ đang phát triển theo đúng hướng mong đợi của bạn.

Nếu có thể tận dụng được cơ hội lần này, bạn sẽ thực sự nắm được một mối duyên đẹp, chạm tay tới hạnh phúc mà bản thân luôn mong ngóng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet