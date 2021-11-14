Bỏ qua năm cũ nhiều điều 'xui xẻo', 4 con giáp được thần tài điểm mặt trong năm 2022 làm đâu thắng đó, tiền của dư dả cho cả năm

Nếu 4 con giáp này đã trải qua những tháng ngày 'vật vã' trong năm 2021. Thì đến với năm 2022 bạn sẽ nhận được nhiều điều may mắn, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tuổi Sửu Sau khi thoát khỏi vòng tam tai và năm tuổi đương đầu Thái Tuế, vận trình của những người tuổi Sửu trong năm Nhâm Dần 2022 khởi sắc hơn trông thấy. Không chỉ vậy, Sửu còn được cát tinh chiếu cố nên công việc tiến triển vô cùng thuận lợi, có nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến, tài lộc dồi dào. Về tình cảm, Sửu có Hồng Loan chủ đào hoa tinh chiếu mệnh nên người độc thân, đặc biệt là nữ giới, có thể gặp được ý trung nhân của mình, thoát khỏi kiếp FA. Với các cặp đôi đang yêu, nếu có ý định kết hôn thì nên tranh thủ tiến hành sớm đi nhé, năm nay là thời điểm tốt để hai bạn về chung một nhà đấy.

Tuổi Ngọ Nhờ cục diện tam hợp chống lưng (Dần – Ngọ - Tuất) lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh nên năm Nhâm Dần 2022 là một năm cát lành với người tuổi Ngọ. Trong công việc, bạn liên tục gặt hái được thành công, con đường thăng tiến rộng mở, dễ được thăng chức tăng lương. Công việc làm ăn kinh doanh cũng thuận buồm xuôi gió, giúp Ngọ kiếm được khoản thu nhập không nhỏ. Không chỉ vậy, năm nay cũng là thời điểm tốt với những ai đang có ý định khởi nghiệp. Chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ vô cùng tươi sáng, người độc thân không còn cô đơn lẻ bóng nữa, sớm tìm được một nửa của đời mình. Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng, gia đạo êm ấm. Sức khỏe của Ngọ cũng khá tốt, không mắc phải bệnh gì nghiêm trọng.

Tuổi Mùi Nếu năm 2021 là một nốt trầm với những người tuổi Mùi thì năm Nhâm Dần 2022 chính là nốt thăng. Dưới tác động của Nhị Hợp, công việc của Mùi diễn ra vô cùng trôi chảy, ngay cả khi gặp khó khăn thì bạn cũng có thể giải quyết suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Tình hình tài chính vô cùng hanh thông, đời sống vật chất dư giả và đây cũng là thời điểm tốt để bạn rót vốn đầu tư kinh doanh. Đường tình duyên của những người tuổi Mùi trong năm Nhâm Dần 2022 rất tốt. Thiên Hỷ cát tinh báo tin gia đình bạn sẽ có tin vui trong năm nay, có thể là bạn sẽ có con hoặc đón dâu đón rể về nhà. Người độc thân vượng vận đào hoa, không cần ai mai mối thì Mùi vẫn có thể thu hút được sự chú ý của người khác giới nhờ sự dịu dàng, chu đáo của bạn. Tuổi Tuất Tuất là một trong những con giáp may mắn nhất năm 2022, vì bạn được nhiều cát tinh giúp đỡ nên bạn sẽ quét sạch vận đen của năm cũ, vượt qua giới hạn của bản thân trong sự nghiệp, thông suốt "nút thắt cổ chai". Trong công việc, dù khó khăn tới đâu thì Tuất cũng nhận được sự giúp đỡ, đường công danh thăng tiến mạnh. Không chỉ vậy, đường tài lộc của Tuất cũng rất tốt, đặc biệt là những người sinh vào tháng 4,5 và 6 âm lịch. Dù là người làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh thì Tuất đều kiếm được nhiều tiền từ nhiều nguồn khác nhau, cả năm nay không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Sức khỏe của Tuất cũng ổn định, không có gì đáng ngại. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh họa: Internet

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