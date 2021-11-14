Tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 15-21/11/2021: Tuổi Thân bội thu 'mưa tiền' ngay ngày đầu, tuổi Ngọ đón tin vui những ngày cuối tuần

Có thể con giáp may mắn tuần này sẽ cần nhờ tới sự trợ giúp và phối hợp của đồng nghiệp để công việc được tiến hành trơn tru hơn. Vì thế, hãy luôn chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người nhé, bạn không biết mình sẽ cần có sự hợp tác vào lúc nào đâu.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh được giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng của tập thể, bên cạnh đó là rất nhiều vấn đề đi kèm theo mà bạn không thể chủ quan. Áp lực lúc này không hề nhỏ, mọi thứ đều cần được tính toán thật kỹ để có thể đạt được kết quả khả quan.

Trên phương diện tình duyên, tuần này, bản mệnh được Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh nên hứa hẹn có nhiều tin vui. Chẳng những đôi lứa mà các bạn độc thân cũng có hoa đào nở rộ, nhiều cơ hội tình duyên mới mở ra. Vì thế, hãy nhanh tay nắm bắt nhé.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc đáng mừng. Con giáp này vẫn có các khoản thu đều đặn, từ công việc cố định hoặc từ kinh doanh, buôn bán.

Tuổi Sửu

Càng những kẻ thích nói ngon nói ngọt bên cạnh bạn thì càng dễ ôm tâm tư khác và muốn đạt được thứ gì đó từ bạn hơn. Để tránh bị tiểu nhân hãm hại, bạn cần tự nhắc nhở bản thân tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tiền bạc trong tuần cũng lên xuống khá thất thường. Có đôi khi tiền vừa về túi chưa được bao lâu, bản mệnh đã phải bỏ ra một khoản không nhỏ để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt hoặc đầu tư vào việc kinh doanh, làm ăn. Bạn sẽ cần lên kế hoạch quản lý tài chính chi tiết hơn để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Cũng trong tuần này, chuyện tình cảm vẫn tồn tại nhiều khúc mắc khiến bản mệnh chẳng biết phải làm sao để nắm giữ hạnh phúc trong tay. Dường như càng cố hàn gắn mối quan hệ thì khoảng cách giữa bạn và nửa kia càng xa nhau, vì thế mà bạn ngày càng buồn bực và thất vọng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Do có nhiều hung tinh hội tụ, bạn làm gì cũng gặp phải vướng mắc, thậm chí bị người khác dị nghị, bàn ra tán vào mà không được giúp đỡ. Thời điểm này, bạn cần hết sức bình tĩnh, tránh suy sụp, bỏ cuộc.

Dưới sự nâng đỡ của cát tinh Thiên Đức, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng thì mọi khó khăn dần dần sẽ được khắc phục mà thôi. Bên cạnh đó, xung quanh bạn vẫn luôn có những người bạn tốt sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự.

Tuổi Mão

Phương diện tài lộc lại có những dấu hiệu đáng mừng. Bạn nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bạn có thể thấy rằng người khác luôn nhận ra sự cố gắng của bạn trong từng việc nhỏ, vì thế đừng bao giờ ngừng cống hiến nhé.

Chuyện tình cảm ít có dấu hiệu cải thiện, dù giữa tuần, đôi bên có vẻ thỏa hiệp với nhau nhưng có lẽ đó là dấu hiệu bằng mặt không bằng lòng. Bản mệnh cần tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân sâu xa cho mọi việc, chớ nên bỏ mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến.

Tuổi Thìn

Nếu bản mệnh lập kế hoạch thực hiện các hoạt động như khai trương, mở hàng, mở rộng kinh doanh thì nên tiến hành vào cuối tuần sẽ hiệu quả hơn. Đầu tuần là thời điểm bạn chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố về nhân lực, vật lực, để đến lúc cần phát huy thì có thể phát huy sức lực tối đa.

Thêm vào đó, nhờ có Tử Vi cát tinh xuất hiện trong vận trình tuần này nên bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc khi được hỗ trợ vượt qua mọi cửa ải khó khăn. Những kế hoạch dang dở cũng được tái khởi động và giải quyết dứt điểm.

Với người làm công ăn lương, bạn chớ nên trông chờ vào may rủi mà không làm gì. Chỉ khi bạn thật sự cố gắng thì vận may mới tìm đến và giúp bạn đạt được điều mình mong mỏi. Kết quả làm việc tốt sẽ giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Bản mệnh nên lên kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến mình rơi vào tình cảnh thiếu thốn, nợ nần.

Tỵ chăm chỉ làm việc, bạn không ngại khó ngại khổ, luôn là người đi đầu nên được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc. Tình hình tài chính ổn định, tuy thu nhập không mấy rủng rỉnh nhưng vẫn đủ ăn đủ tiêu.

Về tình cảm, tuy không có thời gian ở bên nhau nhưng Tỵ vẫn luôn gọi điện, quan tâm tới đối phương. Đường tình duyên kém sắc, may mắn vẫn chưa mỉm cười với người độc thân tuổi này. Có lẽ bản mệnh đang đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho một nửa của mình. Đừng so sánh người mới với người cũ, cái gì qua rồi thì hãy cho qua và biết cách trân trọng hiện tại nhé.

Những người đã có gia đình vì mải mê kiếm tiền mà lơ là việc quan tâm, chăm sóc tổ ấm của mình. Hãy chủ động hóa giải tình trạng này, đừng để đến khi nhận ra mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì đã muộn.

Tuổi Ngọ

Công việc cực kì suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, khi bạn có sự tập trung cao độ, nhờ vậy bạn bắt tay vào làm việc gì cũng như ý, nhiều kế hoạch, mục tiêu đạt kết quả sớm hơn dự kiến.

Cuối tuần lại là thời điểm tài lộc đón nhiều tin vui. Điều này có lợi cho những người có dự định mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh hay chuyển đổi sang lĩnh vực mới. Nếu bạn tranh thủ tiến hành trong thời điểm này thì khả năng thành công sẽ rất cao.

Tuy nhiên, bạn đừng vì thấy túi tiền rủng rỉnh mà chi tiêu bạt mạng nhé. Hãy luôn dành một khoản để đề phòng sự cố bất ngờ.

Đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng đang đón hỷ khí tới gần. Người độc thân tích cực làm quen, kết giao nhiều đối tượng ưng ý.

Tuổi Mùi

Con giáp này được nhắc nhở cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn xấu. Để giảm thiểu tối đa những xui xẻo không đáng có, bạn nên làm việc thật cẩn thận và tập trung. Hãy cứ tin tưởng vào chính mình và không để bản thân bị phân tâm bởi ý kiến của người khác.

Phương diện tài lộc lên xuống thăng trầm, dù cơ hội cũng có xuất hiện nhưng nguy cơ phá tài hao lộc vẫn có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn sơ hở một chút thôi là đã có thể khiến tiền bạc vất vả kiếm được bỗng chốc tan biến.

Đây cũng là một tuần mới đầy sóng gió cho chuyện tình cảm của con giáp này. Nhân duyên lận đận, dù yêu thương nhau nhưng con giáp này và người ấy chưa chắc đã đến được với nhau.

Dù bản mệnh có một vài cơ hội tình cảm nhưng đa phần lại là đào hoa dữ, lắm mối tối nằm không, vẫn chịu cảnh cô đơn lẻ bóng.

Tuổi Thân

Bạn nên tăng cường xã giao, năng làm quen với người khác phái để tăng cơ hội tiếp xúc và quen biết với nhiều người. Rất có thể trong số những người bạn gặp sẽ là có người là nhân duyên trời định của bạn đấy.

Người có đôi nên dành cho nhau nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa. Khi mối quan hệ đang êm đềm, bạn cũng có thể thẳng thắn đối thoại với nửa kia về những khúc mắc trước đó để cùng tìm cách tháo gỡ. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi trái tim cả hai luôn hướng về nhau.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy con giáp này sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội giàu lên trông thấy.

Con giáp này hãy luôn chủ động trong mọi việc, không cần phải trông chờ vào bất cứ ai khác. Chỉ khi bạn dồn hết công sức vào việc kinh doanh thì mới không để tuột mất thời cơ tay người khác.

Tuổi Dậu

Đầu tuần này, đồng nghiệp có thể mang lại cho tuổi Dậu một vài rắc rối, song từ giữa tuần trở đi, con giáp này có thể biến những rắc rối ấy thành cơ hội để ghi điểm với cấp trên. Bản mệnh có thể đạt được những bước đột phá mà đến chính bản thân cũng không thể ngờ được.

Tuy nhiên chuyện làm ăn lại không có nhiều dấu hiệu tích cực. Đầu tuần, do có cát thần nâng đỡ, con giáp này có thể kiếm được một khoản kha khá, nhưng những ngày về sau thì không được lý tưởng như thế nữa. Tuổi Dậu cần phải biết bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn.

Tuổi Tuất

Chút khó khăn xuất hiện vào đầu tuần không thể cản bước chân tiến về phía trước của tuổi Tuất. Thời điểm này, bản mệnh khẳng định được giá trị của mình, thậm chí có cơ hội thăng quan tiến chức, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu là người đầu tư, kinh doanh, con giáp này có thể tìm được cơ hội làm giàu vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi và suy tính kỹ càng, nay bản mệnh có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà mình đề ra. Tin chắc rằng con giáp này sẽ kiếm được một khoản chẳng thua kém ai.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi có những quãng trầm, nhưng đang tiến nhanh. Con giáp này nhanh chóng rút kinh nghiệm sau mỗi sai lầm, chính vì vậy mà ngày một trở nên vững vàng, cứng cáp hơn, không sợ sóng to gió lớn.

Tiếc rằng chuyện làm ăn lại không được thuận lợi, tốt nhất là con giáp này nên bình tĩnh một thời gian để chờ đợi cơ hội thích hợp hơn. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này để tích lũy kiến thức, phát triển bản thân hoặc đưa ra những kế hoạch chính xác sát với thực tế.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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