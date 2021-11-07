3 con giáp trong tháng 10 âm lịch này con đường tài lộc nở rộ, làm đâu thắng đó, tiền tài liên tục tăng lên cấp số nhân

12 con giáp tử vi 07/11/2021 06:35

Trong tháng 10 âm lịch này 3 con giáp dưới đây nhận đầy phúc lộc, số tiền liên tục tăng vọt, gặp nhiều may mắn và làm việc gì cũng thành công.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người mạnh mẽ, có mục tiêu, lý tưởng riêng và giàu tham vọng. Người tuổi này sáng tạo và luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Đó là lý do khiến người tuổi này thường thành công từ khi còn trẻ.

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Tháng 10 Âm lịch, người tuổi Dần có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Qua các mối quan hệ xã hội, con giáp tuổi Dần có thêm cơ may kiếm tiền, cũng như tìm được các công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi này nhạy bén trong kinh doanh nên buôn bán gặp thời gặp thế, doanh thu tăng lên cao hơn so với tháng trước.

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ độc lập, tự cường và là người khá phóng túng. Trong công việc, họ phù hợp với những ngành nghề đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, thiết kế. Con giáp tuổi này hào phóng, hảo sảng, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

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Tháng 10 Âm lịch, người tuổi Ngọ có thêm cơ hội thể hiện thế mạnh của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho những dự án, nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng. 

Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc sẽ có cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Con giáp tuổi Ngọ thấy khó khăn cũng không nản, nỗ lực không ngừng nên gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn lạc quan, vui vẻ và sống chân thành. Họ được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng giỏi thích nghi với hoàn cảnh và là người chịu đựng được áp lực. Trong công việc, họ tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để dần hoàn thiện bản thân.

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Tháng 10 Âm lịch sang, người tuổi Tuất nhận được nhiều cơ may trong công việc. Người tuổi này nếu làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được những hợp đồng có giá trị, phát tài nhanh chóng. Con giáp tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm dự án hoặc công việc đòi hỏi làm thêm giờ, thu nhập từ đó cũng tăng lên.

Nếu làm trồng trọt chăn nuôi, người tuổi Tuất có mùa vụ bội thu, nông sản bán được giá. Người tuổi này chăm chỉ làm ăn, dựa vào tư duy tốt của mình để trở thành người đứng đầu trong hội nhóm, tổ chức và ngày một thành công trong công việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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Bạn không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc, trong mọi trường hợp nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn, khi nào cần nói, khi nào cần im lặng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Liệu trong 12 con giáp này, con giáp nào sẽ gặp xui xẻo nhất tháng 11?

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