Họ trời sinh đã có tính kiên trì, không dễ dàng bỏ cuộc. Cùng một việc, trong khi người khác đã sớm đầu hàng và bỏ cuộc từ lâu, con giáp nữ này vẫn canh cánh trong lòng, suy nghĩ tìm cách giải quyết cho bằng được nếu không sẽ không thể ngủ yên.

Những cô gái tuổi Sửu đều có tính cách phóng khoáng, đa phần đều có dũng khí và năng lực mạnh mẽ không thua kém gì cánh mày râu. Thái độ làm người của nàng giáp này rất chân thành, lương thiện và luôn trung thực trong mọi việc.

Người ngoài nhìn vào có thể đánh giá cô ấy khá cứng đầu và cố chấp, nhưng bản thân họ hiểu rằng đó là bởi bản thân không chấp nhận bỏ cuộc một cách dễ dàng. Nếu chuyện gì cũng làm theo và nghĩ theo người khác, vậy thì bản thân sẽ mãi ở trong “đám đông”, không thể trở nên khác biệt.

Trong suy nghĩ của cô ấy, nếu hiện tại tạm thời chưa gặp được người đàn ông ưng ý, vậy thì cứ làm việc chăm chỉ, làm cho bản thân ngày một tốt hơn, mạnh mẽ nhất có thể, sau đó mới nghĩ đến chuyện yêu đương cũng chẳng sao. Mọi thứ sẽ đến đúng thời điểm của nó, không có gì phải vội vàng. Cho nên con giáp nữ này càng độc thân lâu dài thì sự nghiệp lại càng thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Dậu

Hầu hết các cô gái tuổi Dậu đều được trời phú cho ngoại hình ưa nhìn và nét nữ tính độc đáo, rất dễ thu hút người khác phái. Lại thêm năng lực làm việc mạnh mẽ, giỏi giang, có trách nhiệm, có mục tiêu rõ ràng nên đa phần con giáp nữ này không chỉ có một sự nghiệp hanh thông mà còn có nhân duyên rất vượng, nhiều mối quan hệ thân sơ tốt đẹp.

Những tưởng những lợi thế đó sẽ giúp con giáp nữ này sớm "yên bề gia thất", nắm trong tay cả hạnh phúc lẫn sự nghiệp vẻ vang, thế nhưng mọi chuyện lại không như nhiều người vẫn nghĩ.

Cô ấy có khả năng thích ứng mạnh mẽ và đầu óc rất linh hoạt, cho dù gặp phải những vấn đề lớn thế nào cũng không thể khiến con giáp này lúng túng. Họ có thể thích nghi và cải thiện tình hình bằng chính nỗ lực của mình.

Khi không có ràng buộc về mặt tình cảm, cô ấy đương nhiên sẽ hết mình vì sự nghiệp, chẳng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của cuộc đời.

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp, những cô nàng tuổi Thân trời sinh thông minh, nhanh nhẹn lại có khả năng thích ứng mạnh mẽ trong mọi tình huống.

Trong công việc, cô ấy có trách nhiệm với những thứ mình đảm nhiệm, việc gì được giao cũng hoàn thành một cách tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể. Cho nên cấp trên của con giáp nữ này hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi giao việc cho họ.

Dù vậy, đường tình duyên của họ lại không được "thẳng băng" như nhiều người. Nguyên nhân chủ yếu là họ vẫn chưa tìm được người khiến trái tim mình rung động đập sai nhịp. Họ cũng từng bước chân vào nhiều mối tình, nhưng sau cùng vẫn đôi đường đôi ngả, chẳng có một kết thúc có hậu nào.

Hơn nữa, con giáp nữ này còn có quan điểm "vạn sự tùy duyên", nên họ không bao giờ gượng ép bất cứ điều gì, trong chuyện tình cảm lại càng không.

Cô nàng tuổi Thân luôn giữ một niềm tin rằng mọi chuyện đều được số mệnh an bài sẵn, nếu hiện tại chưa có tức là vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, vậy cứ cưỡng cầu cũng có ích lợi gì?

Vì vậy, bỏ qua những tiếc nuối và chưa trọn vẹn trong tình cảm, họ luôn cố gắng tích cực tạo đựng những thành công vẻ vang trên đường công danh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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