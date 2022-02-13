3 con giáp may mắn trong tuần 14/2 - 20/2/2022, tiền tài hanh thông vượng phát, công việc thuận buồm xuôi gió

Tử vi tuần mới của 12 con giáp 14/2 - 20/2/2022 dự báo có 3 con giáp vô cùng may mắn, tiền tài hanh thông vượng phát, công việc thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Ngọ

Bạn có những ngày đầu tiên của tuần mới khá may mắn. Chính tâm trạng lạc quan và cởi mở của bạn sẽ giúp xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tình hình tài chính tuy nhiên chưa có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, dẫu vậy chỉ cần bạn tiếp tục cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo là sẽ có nhiều bước tiến. Chuyện tình cảm cần lưu ý, tránh quá cứng đầu khiến mọi chuyện khó khăn.

Tuổi Tý

Bạn có một tuần đầy may mắn và thuận lợi. Công việc không gặp nhiều khó khăn khi bạn sẽ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Chuyện tài lộc sẽ ngày càng khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt người làm ăn kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận thông qua các mối hợp tác, làm ăn. Chuyện tình cảm dù chưa có bước tiến mới nhưng bạn có thể gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân để dễ tìm được người phù hợp.

Bạn có một tuần đầy may mắn và thuận lợi. Công việc không gặp nhiều khó khăn khi bạn sẽ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngay từ đầu tuần, bạn đã có dấu hiệu tăng tiến trong đường tài lộc. Bạn nhận được nhiều khoản tiền từ nhiều nguồn khác nhau, dù có thể không nhiều nhưng lại giúp thúc đẩy tinh thần tích cực hơn. Sự nghiệp cũng tương đối thuận lợi, tuy nhiên bạn cần hạn chế tính nóng nảy của mình.

Nhân duyên cũng vượng vận khi bạn phát triển mối quan hệ một cách hài hòa. Hãy mạnh mẽ hơn để tìm kiếm tình yêu. Với người đã có gia đình, đầu tuần yên bình thì đến cuối tuần lại xuất hiện một số chuyện mâu thuẫn. Cả hai cần trao đổi với nhau nhiều hơn, tránh làm mọi việc theo ý muốn của mình.

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3 nàng giáp được ‘THẦN PHẬT’ phù hộ từ lúc lọt lòng, mang mệnh ‘vượng phu ích tử’, cả đời sống trong nhung lụa Tử vi 12 con giáp tiết lộ rằng, 3 nàng giáp này từ lúc lọt lòng mẹ đã được ‘Thần Phật’ phù hộ. Lại mang trong mình mệnh vượng phu ích tử, may mắn ngập tràn, cả đời sống trong nhung lụa phú quý giàu sang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-may-man-trong-tuan-14-2-20-2-2022-tien-tai-hanh-thong-vuong-phat-cong-viec-thuan-buom-xuoi-gio-449827.html