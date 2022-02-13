3 con giáp may mắn trong tuần 14/2 - 20/2/2022, tiền tài hanh thông vượng phát, công việc thuận buồm xuôi gió

12 con giáp tử vi 13/02/2022 14:25

Tử vi tuần mới của 12 con giáp 14/2 - 20/2/2022 dự báo có 3 con giáp vô cùng may mắn, tiền tài hanh thông vượng phát, công việc thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Ngọ

Bạn có những ngày đầu tiên của tuần mới khá may mắn. Chính tâm trạng lạc quan và cởi mở của bạn sẽ giúp xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tình hình tài chính tuy nhiên chưa có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, dẫu vậy chỉ cần bạn tiếp tục cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo là sẽ có nhiều bước tiến. Chuyện tình cảm cần lưu ý, tránh quá cứng đầu khiến mọi chuyện khó khăn.

Tuổi Tý

Bạn có một tuần đầy may mắn và thuận lợi. Công việc không gặp nhiều khó khăn khi bạn sẽ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Chuyện tài lộc sẽ ngày càng khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt người làm ăn kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận thông qua các mối hợp tác, làm ăn. Chuyện tình cảm dù chưa có bước tiến mới nhưng bạn có thể gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân để dễ tìm được người phù hợp.

3 con giáp may mắn trong tuần 14/2 - 20/2/2022, tiền tài hanh thông vượng phát, công việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Bạn có một tuần đầy may mắn và thuận lợi. Công việc không gặp nhiều khó khăn khi bạn sẽ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngay từ đầu tuần, bạn đã có dấu hiệu tăng tiến trong đường tài lộc. Bạn nhận được nhiều khoản tiền từ nhiều nguồn khác nhau, dù có thể không nhiều nhưng lại giúp thúc đẩy tinh thần tích cực hơn. Sự nghiệp cũng tương đối thuận lợi, tuy nhiên bạn cần hạn chế tính nóng nảy của mình.

Nhân duyên cũng vượng vận khi bạn phát triển mối quan hệ một cách hài hòa. Hãy mạnh mẽ hơn để tìm kiếm tình yêu. Với người đã có gia đình, đầu tuần yên bình thì đến cuối tuần lại xuất hiện một số chuyện mâu thuẫn. Cả hai cần trao đổi với nhau nhiều hơn, tránh làm mọi việc theo ý muốn của mình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

3 nàng giáp được ‘THẦN PHẬT’ phù hộ từ lúc lọt lòng, mang mệnh ‘vượng phu ích tử’, cả đời sống trong nhung lụa

3 nàng giáp được ‘THẦN PHẬT’ phù hộ từ lúc lọt lòng, mang mệnh ‘vượng phu ích tử’, cả đời sống trong nhung lụa

Tử vi 12 con giáp tiết lộ rằng, 3 nàng giáp này từ lúc lọt lòng mẹ đã được ‘Thần Phật’ phù hộ. Lại mang trong mình mệnh vượng phu ích tử, may mắn ngập tràn, cả đời sống trong nhung lụa phú quý giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp tiền tài hanh thông con giáp công việc thuận buồm xuôi gió

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai