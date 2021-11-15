3 con giáp được cát tinh chiếu sáng từ ngày 15/11 đến 21/11/2021, tất cả các nguồn thu đều tăng lên chóng mặt, công việc làm ăn suôn sẻ đủ đường

12 con giáp tử vi 15/11/2021 07:27

3 con giáp từ ngày 15/11 đến 21/11/2021, dường như vận trình tài lộc của 3 con giáp này trong tuần mới đều có những sự thay đổi nhất định. Bên cạnh đó, tiền tài, vận may đang chào đón cả 3 con giáp đầy. Đây sẽ là một tuần với đầy may mắn cho những người này.

Tuổi Tý

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh được giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng của tập thể, bên cạnh đó là rất nhiều vấn đề đi kèm theo mà bạn không thể chủ quan. Áp lực lúc này không hề nhỏ, mọi thứ đều cần được tính toán thật kỹ để có thể đạt được kết quả khả quan.

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Có thể con giáp may mắn tuần này sẽ cần nhờ tới sự trợ giúp và phối hợp của đồng nghiệp để công việc được tiến hành trơn tru hơn. Vì thế, hãy luôn chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người nhé, bạn không biết mình sẽ cần có sự hợp tác vào lúc nào đâu.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc đáng mừng. Con giáp này vẫn có các khoản thu đều đặn, từ công việc cố định hoặc từ kinh doanh, buôn bán.

Trên phương diện tình duyên, tuần này, bản mệnh được Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh nên hứa hẹn có nhiều tin vui. Chẳng những đôi lứa mà các bạn độc thân cũng có hoa đào nở rộ, nhiều cơ hội tình duyên mới mở ra. Vì thế, hãy nhanh tay nắm bắt nhé.

Tuổi Thân

Bạn nên tăng cường xã giao, năng làm quen với người khác phái để tăng cơ hội tiếp xúc và quen biết với nhiều người. Rất có thể trong số những người bạn gặp sẽ là có người là nhân duyên trời định của bạn đấy.

Người có đôi nên dành cho nhau nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa. Khi mối quan hệ đang êm đềm, bạn cũng có thể thẳng thắn đối thoại với nửa kia về những khúc mắc trước đó để cùng tìm cách tháo gỡ. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi trái tim cả hai luôn hướng về nhau.

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Trên phương diện tài lộc, ngay từ đầu tuần, con giáp này đã có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn. Hãy dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không tuột mất thời cơ vào tay người khác nhé.

Về phần công việc, tuổi này có thể mắc vài lỗi nhỏ vào đầu tuần do sơ suất, nhưng rất may là bạn nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả vào cuối tuần.

Tuổi Ngọ

Công việc cực kì suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, khi bạn có sự tập trung cao độ, nhờ vậy bạn bắt tay vào làm việc gì cũng như ý, nhiều kế hoạch, mục tiêu đạt kết quả sớm hơn dự kiến.

Cuối tuần lại là thời điểm tài lộc đón nhiều tin vui. Điều này có lợi cho những người có dự định mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh hay chuyển đổi sang lĩnh vực mới. Nếu bạn tranh thủ tiến hành trong thời điểm này thì khả năng thành công sẽ rất cao.

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Tuy nhiên, bạn đừng vì thấy túi tiền rủng rỉnh mà chi tiêu bạt mạng nhé. Hãy luôn dành một khoản để đề phòng sự cố bất ngờ.

Đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng đang đón hỷ khí tới gần. Người độc thân tích cực làm quen, kết giao nhiều đối tượng ưng ý.

Các cặp đôi tình cảm khăng khít, mối quan hệ được nâng tầm, có thể chọn ngày tốt xấu để tiến hành chuyện trăm năm. Bản mệnh đừng quá lo lắng về chuyện tương lai mà hãy tin tưởng vào người mình yêu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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