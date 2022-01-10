3 con giáp đón Tết Âm lịch cực to vì bước vào ‘ĐẠI VẬN’, sự nghiệp đi lên ‘như hổ mọc thêm cánh’, tài chính dồi dào, mở cửa là thấy tiền

12 con giáp tử vi 10/01/2022 06:25

Tử vi tháng 1/2022 cho thấy, có 3 con giáp sẽ con Tết Âm lịch lớn vô cùng khi bước vào thời kỳ ‘Đại Vận’. Bản mệnh giàu lên nhanh chóng với đường sự nghiệp vô cùng hành thông, may mắn ngút ngàn.

Người tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hướng ngoại, tính cách cởi mở, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên có rất nhiều bạn bè tốt sẵn sàng tương trợ khi gặp khó khăn.

Bước vào tháng 1/2021, với sự giúp sức của bạn bè, người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông.

Không chỉ có tin vui về công việc mà thu nhập cũng tăng nhanh chóng mặt, đặc biệt là sẽ có hỉ sự về con cái.

Người tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bước vào tháng 1/2022 với một vận thế khởi sắc, cơ hội may mắn liên tiếp kéo đến, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội mọi việc sẽ trở nên vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Ngoài ra, do có quý nhân giúp đỡ nên công việc kinh doanh buôn bán của con giáp này vô cùng hồng phát, làm một mà hưởng ba hưởng bốn, đầu tư ở đâu là thắng ở đó.

3 con giáp đón Tết Âm lịch cực to vì bước vào ‘ĐẠI VẬN’, sự nghiệp đi lên ‘như hổ mọc thêm cánh’, tài chính dồi dào, mở cửa là thấy tiền - Ảnh 1
Người tuổi Mùi bước vào tháng 1/2022 với một vận thế khởi sắc, cơ hội may mắn liên tiếp kéo đến. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén, đặc biệt rất có duyên với kim tiền và con giáp này hầu như không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể kiếm ra tiền.

Bước vào tháng 1/2022, người tuổi Tý gặp được vận may ngút trời, cầu phúc được phúc, lại có quý nhân ra tay giúp đỡ nên có thể hóa giải mọi vận đen thời gian trước.

Vận may kéo dài hết tháng giúp cho con giáp này sẽ có một cái tết âm lịch Nhâm Dần sung túc, đầy đủ với nguồn tài chính dồi dào, chuyện tình cảm viên mãn, công việc đi lên nhanh chóng.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tuần mới từ ngày 10/1 đến 16/1/2022: tuổi Tý vượng vận quý nhân có cơ hội kiếm tiền, tuổi Tuất tài lộc khởi sắc kinh doanh phát tài

Tử vi tuần mới từ ngày 10/1 đến 16/1/2022: tuổi Tý vượng vận quý nhân có cơ hội kiếm tiền, tuổi Tuất tài lộc khởi sắc kinh doanh phát tài

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 10/1 đến 16/1/2022 cho thấy, trong tuần mới này tuổi Tý vượng vận quý nhân có cơ hội kiếm tiền, tuổi Tuất tài lộc khởi sắc kinh doanh phát tài.

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