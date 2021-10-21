3 con giáp cuối tuần này (23/10 - 24/10) may mắn hết phần thiên hạ, tình yêu tiền bạc đều nở rộ

12 con giáp tử vi 21/10/2021 06:32

3 con giáp dưới đây có gặp muôn vàn khó khăn, trở ngại thì cuối tuần lại là thời điểm thuận lợi để phát triển. Cơ hội bất ngờ ập đến, tiền bạc, tình yêu bắt đầu nở rộ.

Tuổi Mão

Mặc dù vào đầu tuần,tuổi Mão gặp trắc trở trong công việc cũng như tình cảm nhưng vào cuối tuần, vận may sẽ mỉm cười với bạn. Đây là cơ hội tốt để tuổi Mão thể hiện bản thân cũng như năng lực.

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Quyết tâm và nỗ lực hết mình, chắc chắn tuổi Mão sẽ nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và sự ghi nhận của cấp trên, từ đó tạo ra một bước đệm để thăng tiến trong sự nghiệp.

Không chỉ tài lộc vượng, chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng suôn sẻ, tươi mới hơn. Những người độc thân có cơ hội tìm thấy nửa kia của mình. Thế nhưng, lời khuyên dành cho tuổi Mão là “chậm mà chắc”, nên tìm hiểu từ từ, chớ nóng vội.

Tuổi Ngọ

Từ cuối tuần này trở đi là thời điểm đại cát đại lợi với người tuổi Ngọ vì tài phúc song hành, vận may tới tấp nập. Về công danh, người tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ, dễ dàng hoàn thành công việc mà không cần bôn ba nhiều.

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Tuổi Ngọ cũng rất nhiệt tình, sẵn sàng hợp tác với mọi người để hiệu quả công việc tăng cao. Điều này cũng giúp con giáp này kéo gần khoảng cách với đồng nghiệp, cấp trên.

Về đường tình duyên, chắc chắn tuổi Ngọ có không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Dù là nam hay nữ, họ đều có sức hấp dẫn đáng nể, khiến người khác phải chủ động ngỏ lời. 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có quý nhân nâng đỡ nên con đường sự nghiệp càng về cuối tuần càng hanh thông, càng phát triển nhanh và tiến xa hơn dự đoán. Chẳng mấy khi có thời vận tốt như vậy, người tuổi Tuất nên cố gắng phát huy để học hỏi thêm kỹ năng, kiến thức mới.

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Sự nghiệp phát triển kéo theo túi tiền của người tuổi Tuất cũng rủng rỉnh hơn. Nếu có ý định kinh doanh thêm thì đây là thời điểm tốt để người tuổi Tuất bắt đầu.

Tình cảm của người tuổi Tuất có tiến triển tốt đẹp hơn trong giai đoạn này. Vận đào hoa khởi sắc, nam nữ độc thân có thể chủ động tham gia các hoạt động tập thể để mở rộng quan hệ xã giao, để tăng thêm cơ hội gặp được một nửa ưng ý. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa. Internet

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