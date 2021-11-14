3 con giáp chớ vội bất mãn, tháng 10 âm lịch khi gần về cuối này bạn sẽ có cơ hội đời, ví tiền dày cuộm lên trông thấy

12 con giáp tử vi 14/11/2021 06:00

Thời gian này, nếu như 3 con giáp cảm thấy chưa có gì suôn sẻ xin đừng lo lắng, bởi lẽ mọi thứ đều xảy ra đều có lý do, đây sẽ là bàn đạp giúp họ gặp được cơ hội tốt trong thời gian tới. Bởi, sẽ sớm thôi bạn sẽ nhận được nhiều tài lộc, phúc khí có cơ hội đổi đời.

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2021 chính là thời điểm mà tuổi Mão có thể thăng hoa viên mãn bất ngờ. Trong năm nay, tuổi Mão được định sẵn sẽ tìm được cơ hội đổi đời dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Vì vậy, thời gian sắp tới, tuổi Mão phải mở lòng nhiều hơn, gặp gỡ người này người kia, biết đâu trong số đó có những người trở thành quý nhân, giúp bạn thăng hoa từ giây phút này. 

12 con giap 1

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách hiền lành, sống tình cảm và luôn nghĩ cho mọi người nhiều hơn là mình. So với những con giáp khác, tuổi Mão sống thoải mái, không so đo, mọi người có thể đối xử không tốt với họ, họ không để tâm và luôn sống chân thành với chính bản thân mình.

Người tuổi Mão rất tốt bụng, họ là người đáng tin cậy và có thể làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình và những người xung quanh. Bước vào giai đoạn nhất định, đa số những người tuổi Mão đều công thành danh toại, cuộc sống hậu vận hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Hợi

Những tháng cuối năm 2021 chính là lúc tuổi Hợi cần phải nỗ lực hơn gấp bội. Bất kể gặp hoàn cảnh khó khăn trắc trở thế nào, người tuổi Hợi cần phải nghĩ đến tương lai tươi đẹp phía trước, không nên lùi bước.

Ngoài ra, đây cũng lúc mà tuổi Hợi cần thu nhận và truyền đi những năng lượng tích cực vốn có để cuộc sống thời gian tới có nhiều khởi sắc, tình tiền được cải thiện. 

12 con giap 2

Trời sinh những người tuổi Hợi sống chan hòa, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. So với những con giáp khác, tuổi Hợi là những người được trời ban nhiều phước lành, dù họ luôn cố gắng và nỗ lực hết mực nhưng những gì họ đạt được lại nhiều hơn mong đợi.

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công, họ không những có được sự nghiệp vững chắc mà còn có đời sống tinh thần viên mãn. Người tuổi Hợi vốn không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, họ là người thông minh nên có thể tự xoay sở cuộc sống dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Tuổi Dậu

Thời gian qua tuổi Dậu khó khăn thế nào thì sắp tới cuộc sống của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, những tháng cuối năm 2021, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, bất kể con đường phía trước chông gai thế nào, sớm muộn gì họ cũng tìm được cách giải quyết, càng làm việc chăm chỉ, mọi thứ càng suôn sẻ. Việc "khổ tận cam lai" với tuổi Dậu trong thời gian tới sẽ thành hiện thực. 

12 con giap 3

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, hiền lành và rất có chí cầu tiến. Nhiều người cho rằng tuổi Dậu chỉ biết nghĩ cho bản thân nhưng trên thực tế họ lại là người sống tình cảm, biết sống vì người khác nhưng lặng thầm, không phô trường

. So với những người khác, tuổi Dậu biết yêu thương gia đình, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời, để xây dựng một cuộc sống viên mãn cho gia đình được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

3 con giáp 'đếm tiền mỏi tay' trong những tháng cuối năm 2021, tài lộc cứ thế tăng lên, gia đình hưởng vinh hoa phú quý không hết

3 con giáp 'đếm tiền mỏi tay' trong những tháng cuối năm 2021, tài lộc cứ thế tăng lên, gia đình hưởng vinh hoa phú quý không hết

3 con giáp may mắn nhất cuối năm này sẽ nhận được nhiều tài lộc, phúc khí dồi dào. Tiền tài dư dả và kết thúc một năm 2021 thật trọn vẹn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc