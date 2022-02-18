2 ngày cuối tuần (19-20/2), 3 con giáp nhận được hồng phúc trời ban, sự nghiệp thăng tiến, tiền của dư dả thoải mái tiêu xài

12 con giáp tử vi 18/02/2022 11:35

Xem tử vi 2 ngày cuối tuần 19-20/2/2022 của 12 con giáp cho thấy, trong 2 ngày này có 3 con giáp nhận được hồng phúc trời ban, sự nghiệp thăng tiến, tiền của dư dả thoải mái tiêu xài.

Tuổi Dậu

Xem tử vi 2 ngày cuối tuần cho thấy, người tuổi Dậu đón nhận những tin đáng mừng về công việc. Hỉ khí ngập tràn, tình cảm lứa đôi càng ngày càng thêm bền chặt, có thể sẽ đón ngày vui sắp tới.

Với người đã có gia đình, bản mệnh hạnh phúc khi được người ấy yêu thương và chăm sóc, tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng trở nên thắm thiết hơn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp vượng vận quý nhân trong 2 ngày cuối tuần. Tuy rằng so với những con giáp trên, quý nhân của tuổi Dần không hề xuất đầu lộ diện chính thức nhưng không thể phủ nhận được công sức của quý nhân giúp đỡ.

Bản mệnh sẽ được quý nhân ngầm trợ giúp, chỉ rõ đường đi nước bước, giúp cho con giáp này nhìn rõ tương lai, biết định hướng rõ ràng cho mình, nhờ thế mà việc tiến hành những kế hoạch đã định cũng được thuận lợi và suôn sẻ hơn. Những chú Hổ quyết đoán và mạnh mẽ sẽ chẳng dễ dàng lùi bước trước khó khăn mà chỉ nhắm tới thành công thôi.

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Tuổi Dần là một trong những con giáp vượng vận quý nhân trong 2 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý có Lục Hợp cục che chở nên đường công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều. Chẳng những có thể thoải mái phát huy năng lực của mình, bạn còn luôn có những người đồng nghiệp tốt bụng và vui tính sẵn sàng giúp nhau một tay khi cần.

Tài vận trong 2 ngày cuối tuần đón rất nhiều tin tức tích cực. Các khoản đầu tư trước đó của con giáp này đều có lợi nhuận thu về, khoản tích lũy ngày càng nhiều thêm.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

5 con giáp sở hữu phúc khí từ lúc mới sinh, cả đời luôn được quý nhân phù trợ, sự nghiệp - tình duyên đỏ rực như son

5 con giáp sở hữu phúc khí từ lúc mới sinh, cả đời luôn được quý nhân phù trợ, sự nghiệp - tình duyên đỏ rực như son

Trong 12 con giáp thì đây là 5 con giáp đã mang trong người phúc khí từ lúc lọt lòng mẹ. Lúc nào họ cũng được quý nhân giúp sức, sự nghiệp - tình duyên đỏ rực như son, cả đời sống trong sung sướng.

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