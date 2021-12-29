12 con giáp tuyệt đối không phạm những sai lầm, 'điều đại kỵ' này nếu không muốn sang năm mới 2022 'hao tài tốn của', 'trắc trở trăm bề'

Đặc biệt, đối với vận dề công việc, theo tử vi dự báo, họ sẽ gặp không ít xáo trộn, công việc bận rộn vất vả, nhưng sẽ không nhận được sự đáp đền xứng đáng với nỗ lực công sức họ bỏ ra.

Người tuổi Tý năm 2022, sẽ bước vào năm đầu hạn Tam Tai, có thể gặp nhiều rắc rối, trở ngại trong năm mới.

Theo Tử vi dự báo, người tuổi Sửu trong năm mới 2022 sẽ gặp nhiều thuận lợi, phú quý, tài lộc trên con đường công danh, sự nghiệp. Nếu trong năm nay chú trọng phát triển, họ sẽ có cơ hội mở rộng công việc và kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng gặp phải những khó khăn riêng, chú ý đề phòng tiểu nhân, kẻ gian quấy phá, nhất là trong 7 tháng âm lịch.

Với những người mới bắt đầu khởi nghiệp, ấp ủ nhiều ý tưởng lẫn tham vọng, thì nên cẩn thận, đừng quá mơ tưởng viễn vong, xa rời thực tế. Đặc biệt cẩn trọng trong các công việc giấy tờ, văn kiệ, tiện bac. Nếu có sai sót, thì sẽ dẫn đến những hậu quả khó lượng, làm hao tài tổn của.

Tuổi Dần

Theo tử vi 2022, tuổi Dần sẽ phạm Thái Tuế, dự đoán đây có thể là năm gặp nhiều rắc rối, trắc trở và tai ương. Nên tuyệt đối, người tuổi Dần làm gì cũng phải cẩn thận.



Đặc biệt, hết sức chú ý ở phương diện tài chính, không nên cả tin người, tham cái lợi trước mắt mà đầu tư quá sức mình. Chọn người làm ăn cùng uy tín, vì rất dễ bị kẻ gian lợi dụng, chiếm đoạt tài sản, hay mưu hại tuổi Dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp, người tuổi Mão là 1 trong những con giáp có nhiều điều tốt sẽ diễn ra trong năm nay, cuộc sống cũng trở nên “thuận buồm xuôi gió”, suôn sẻ và như ý hơn so với năm 2021. Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, đường tình duyên cũng chuyển biến theo ý muốn.



Tuy nhiên, đề phòng gặp hạn khi đi lại trong năm Nhâm Dần, tránh đi xa và cẩn thận khi đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn được dự đoán sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, đặc biệt là công việc kinh doanh.



Tuy nhiên, năm này bạn sẽ bắt đầu bước vào năm đầu tam tai, nên sẽ có những trắc trở và nhiều thách thức trong cuộc sống, bạn cần phải mạnh mẽ vượt qua, không dễ dàng bỏ cuộc.



Lưu ý, giao tiếp và đối nhân xử thế trong môi trường làm việc, tránh những điều tiếng không đáng có. Nếu bạn cố gắng nỗ lực, mọi chuyện đều có thể vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Đối với những người cầm tinh Rắn, vấn đề đáng lo ngại nhất mà bạn phải chú ý trong năm Nhâm Dần chính là họa thị phi. Những khi cảm xúc bất ổn, con giáp này rất dễ hành động cảm tính, ăn nói không suy nghĩ, đầu óc cũng thiếu tỉnh táo nên dễ bị kẻ xấu lừa gạt và lợi dụng.

Nhất là những người đang tham gia một dự án lớn, bạn có thể gặp phải tranh chấp và bất đồng do quan điểm trái ngược. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, hãy cố gắng giải quyết trong hòa bình, dĩ hòa vi quý, để tránh dẫn đến kiện tụng, trở mặt thành thù.

Nhìn chung năm 2022, cảm xúc của con giáp này nhiều bất ổn, điều quan trọng là tìm cách giải tỏa ưu tư để làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ, kẻo sẽ càng thu hút từ trường xấu khiến bản thân càng dễ gặp việc không như ý. Bạn có thể đi du lịch, dã ngoại ngắn ngày để tâm trạng thoải mái khi áp lực quá nhiều, phiền phức bủa vây.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với tuổi Ngọ mà gặp năm Nhâm Dần là Tam Hợp vì thế trong năm nay mọi việc đều hanh thông và có tin vui đưa tới.

Vận trình của tuổi Ngọ trong năm 2022 cho thấy bạn vẫn cần chú ý đến sự hòa hợp trong gia đình, tình yêu và bạn bè để tránh dẫn đến chiều hướng không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Năm 2022, con giáp tuổi Mùi có thể nhẹ nhõm, kết thúc những khó khăn trong năm 2021, sẽ có những chuyển biến tốt đẹp, cuộc sống như ý đang chờ bạn phía trước.

Năm này, bạn cần lưu ý về phương diện tình cảm lứa đôi/vợ chồng đôi lúc vẫn tồn tại những nghi ngờ và ghen tuông, nhưng chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau và không buông tay dù giông bão ập tới thì mọi chuyện sẽ sớm trở lại như ban đầu.



Người độc thân dễ rơi vào tình trạng "lắm mối tối nằm không", bạn nên có thái độ dứt khoát và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm, đừng đứng núi này trông núi nọ hay có suy nghĩ quen nhiều người cùng một lúc kẻo cuối cùng người chuốc lấy khổ đau sẽ chính là bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong 12 con giáp xung khắc năm 2022, do chịu tác động của Xung Thái Tuế, đồng thời tuổi Thân cũng phạm tam tai trong năm này. Vì vậy, đây sẽ là một năm khá vất vả, chật vật của tuổi Thân, sẽ có nhiều sóng gió và hao tồn, thất thoát tài chính.



Để giảm thiểu được những vận hạn không tốt xảy ra với mình, tuổi Thân phải bình tĩnh, thận trọng, tránh những cãi vã xung đột gay gắt trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Tuổi Thân phải cố gắng mạnh mẽ, kiên trì và nỗ lực để vượt lên số phận, xua tan những xui rủi. Nếu có cơ hội đầu tư, tiền bạc, không nên tham lam, biết đủ phải dừng, tránh những tai họa kéo theo do sự mạo hiểm, và bốc đồng nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Năm 2022 đối với con giáp tuổi Dậu sẽ là một năm tương đối thịnh vượng đối với những người sinh năm Dậu. Rất có thể có điều kiện thăng quan tiến chức cũng như có một số thành tựu lớn.

Vận hạn của tuổi Dậu năm 2022, sẽ gặp những điều chưa may mắn, còn trắc trở trong đường duyên và gia đạo. Có thể chăm đi chùa và làm việc thiện để hóa giải.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những khó khăn trong năm cũ 2021, chắc chắn sẽ lùi xa, dự báo một năm 2022 có những chuyển biến tốt đẹp cho người tuổi Tuất. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp hanh thông, tiền tài dồi dào, dư dả, vận khí đang đi lên, nên con giáp này có thể nắm bắt cơ hội trong năm 2022, để khởi sự, phát triển cơ đồ.



Nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể quá tham lam và suy nghĩ làm giàu bất chấp, nếu không từ cát sẽ chuyển thành hung, tai họa dễ ập tới. Đặc biệt, con giáp này nên tránh thái độ kiêu ngạo, phải luôn ghi nhớ công lao của người đã từng giúp đỡ và ở bên cạnh khi mình còn khó khăn để không thu hút những kẻ bụng dạ xấu xa và thậm chí còn vướng vào các vụ kiện tụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 2022 cho biết tuổi Hợi có vận trình không mấy suôn sẻ và tốt đẹp tuy nhiên mọi việc vẫn khá như ý, công việc làm ăn cũng có sự mở mang thêm, ra ngoài còn được quý nhân giúp đỡ cho nên khó khăn đều được giải quyết.

Năm 2022, bạn nên lưu ý nhiều hơn về sức khỏe, làm việc vất vả nên nghỉ ngơi, dưỡng sức, không nên lao lực, nếu đau ốm có thể kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm