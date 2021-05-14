10 ngày tới, HUNG VẬN lấn át CÁT VẬN, 3 con giáp liên tục gặp vận đen, cẩn thận mất cả tình lẫn tiền

12 con giáp tử vi 14/05/2021 18:01

Thời điểm 10 ngày tới đây, 3 con giáp xui xẻ bị vận đen bủa vây, thường xuyên gặp vận hạn, thậm chí, nếu quá cả tin sẽ mất cả tình lẫn tiền trong phút chốc.

Tuổi Ngọ

Hung vận lấn át cát vận báo hiệu sóng gió sẽ bủa vây lấy con giáp tuổi Ngọ trong 10 ngày tới. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như vận may vẫn chẳng mỉm cười với bạn.

Những khó khăn trong giai đoạn này đến từ việc bạn quá cả tin, dẫn đến bị một vài kẻ xấu lợi dụng, lừa mất tiền của. Không những thế, công việc của bản mệnh bỗng có thu nhập bấp bênh, không ổn định. Chuyện tình cảm của Ngựa cũng không khá khẩm hơn chút nào, các cặp đôi dễ giận hờn, dẫn đến "đứt gánh giữa đường".

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, thời điểm 10 ngày tới, Dậu rất dễ vướng phải những điềm xui không báo trước. Đặc biệt trên con đường tiền tài, bản mệnh dại dột tin vào lời rủ rê của một vài kẻ đểu cáng nên dễ mất tất cả số tiền dành dụm thời gian qua. 

Xin chia buồn với những chú Gà, vì trên con đường tình duyên, bạn lại gặp phải "tiểu tam" cản đường. Thời gian đầu còn có thể giữ được nửa kia, nhưng 10 ngày tới đây, "trà xanh" trở nên lộng hành hơn và sẽ cướp luôn người ấy của bản mệnh. 

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thời điểm 10 ngày tới, người tuổi Mão có hai vấn đề lớn phải đối mặt, đó là sự sa sút về tiền của và sự xung đột trong tình yêu. 

Con giáp xui xẻo liên tục thất bại trong công việc, đặc biệt là mất tiền oan vào tay kẻ xấu. Bạn đầu tư nhiều tiền vào công việc nhưng thu lại không được bao nhiêu, thậm chí còn lỗ to. Không những thế, đường tình duyên của bản mệnh cũng bị mây mù che khuất. Thời điểm này, các cặp đôi thường xuyên xung đột về những vấn đề nhỏ nhặt. Nhưng do bị hung tinh lấn át cát tinh nên người tuổi Mão sẽ gặp đổ vỡ chuyện tình cảm.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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