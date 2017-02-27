Tính cách của đàn ông quyết định sự nghiệp, tính cách phụ nữ quyết định hôn nhân

Yêu - Hôn nhân 27/02/2017 16:27

Sự nghiệp rất quan trọng với một người đàn ông còn hôn nhân cũng vô cùng quan trọng với phụ nữ. Để có được sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc tính cách của chúng ta có ảnh hưởng vô cùng lớn.

Có nhiều người không bao giờ nhận mình sai, bất cứ chuyện gì xảy ra họ đều cho rằng người khác sai còn mình luôn luôn đúng, thực ra đây là là một điều sai lầm.

Biết nhận ra sai lầm và thừa nhận sai lầm đó là một tính cách mỗi người chúng ta nên có, chúng ta có thể nhận sai với cha mẹ, bạn bè, thậm chí là con cái hoặc đối với cả những người đối xử không tốt với chúng ta. Biết sai và nhận sai không phải là việc mất mặt, nó còn giúp chúng ta biết rõ đúng sai để hoàn thiện bản thân mình.

Một hình ảnh hay được ví von nhưng lại rất thực tế đó là răng và lưỡi. Răng cứng, lưỡi mềm nhưng khi con người già đi, răng rụng hết nhưng lưỡi vẫn còn, chính vì vậy chúng ta cần học được sự mềm mỏng. Mềm mỏng giúp cuộc sống và hạnh phúc mới lâu bền, nếu quá cứng rắn sẽ khiến bạn chịu thiệt thòi. Nếu bạn học được cách điều tiết tính cách luôn mềm mỏng cuộc sống của bạn và người đối diện sẽ không căng thẳng nữa.

Tính cách của đàn ông quyết định sự nghiệp, tính cách phụ nữ quyết định hôn nhân - Ảnh 1
Tính cách quyết định đến thành công của người đàn ông và cũng quyết định đến hôn nhân của người phụ nữ

Biết cách nhẫn nhịn cũng là một tính cách đáng quý của con người. “Nhẫn” sẽ giúp bạn hóa giải mọi hiềm khích, hãy dùng trí tuệ để biến việc to hóa nhỏ, việc nhỏ thành không. Nếu cuộc sống này ai cũng biết vận dụng chữ “nhẫn” thì hay biết mấy.

Bạn nên học cách giao tiếp, nếu như không biết giao tiếp sẽ dễ phát sinh thị phi, đôi khi khiến người khác hiểu lầm. Điều quan trong nhất là phải biết giao tiếp với nhau để hiểu nhau hơn đồng thời cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau.

Hãy biết cách buông bỏ vì cuộc sống của chúng ta giống như một chiếc thùng da, khi cần dùng đến thì hãy giữ còn nếu không dùng đến thì nên bỏ, khi nào cần bỏ nên bỏ. Nếu bạn quá tham lam cuộc sống của bạn sẽ không tự tại nữa.

Tính cách quyết định thành công của người đàn ông và quyết định hôn nhân của người phụ nữ. Nếu như ai cũng biết nhận sai, biết tôn trọng, biết bao dung, học được cách buông bỏ thì họ sẽ thành công trên sự nghiệp cũng như có được gia đình hạnh phúc.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân tính cách quyết định hôn nhân tính cách quyết định sự nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 56 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 56 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn