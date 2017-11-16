Suy cho cùng, chồng chỉ là người dưng chung giường, tệ quá thì 'thay' đi

Yêu - Hôn nhân 16/11/2017 07:20

Thứ đàn bà nên sợ không phải là lòng dạ đàn ông đã thay đổi mà là mình đã tổn thương nhường nào. Thứ đàn bà phải bảo vệ không phải là những gì đàn ông đã đạp đổ, mà là chính mình và con của mình

Đàn bà lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở

Đàn bà đừng nghĩ có chồng rồi thì là hết, có khổ cũng phải tự chịu. Đàn bà lấy chồng, không phải chỉ có thêm một người để chăm, thêm một gia đình để lo, thêm vài vết nhăn hay nước mắt. Đàn bà lấy chồng, không chỉ để có một người gọi là chồng rồi chuyện gì trên đời cũng phải tự lo, rồi khổ đau thế nào cũng phải tự chịu.  Phải nhớ, đàn bà cần bạn đời còn là để được yêu thương, sẻ chia và hạnh phúc. Lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thí cũng đừng quá khổ sở. Đời đàn bà có thể không có chồng, cũng có thể bỏ chồng nhưng đừng vì hai tiếng “có chồng” mà bất hạnh một đời. Đàn bà sướng hay khổ, hơn thua nhau không chỉ ở tấm chồng, mà còn là sự lựa chọn của mình. Đừng chỉ quanh quẩn bên đàn ông rồi cũng chỉ thu gọn hạnh phúc của mình trong một con người không đáng.

Suy cho cùng, chồng chỉ là người dưng chung giường, tệ quá thì 'thay' đi - Ảnh 1
Đời đàn bà có thể không có chồng, cũng có thể bỏ chồng nhưng đừng vì hai tiếng “có chồng” mà bất hạnh một đời - Ảnh minh họa: Internet

Chồng là bạn đời hôm nay thì mai cũng vẫn có thể trở thành người không quen

Cũng đừng quá bất ngờ nếu một mai, người chung chăn gối với bạn một mực bỏ đi. Đời này không gì là mãi mãi, người với người cũng không thể vì một tờ giấy kết hôn mà ở lại. Đến lúc đó, hãy nghĩ chồng là bạn đời hôm nay thì mai cũng vẫn có thể trở thành người không quen.  Còn biết vì nhau mà giữ gìn mà níu giữ thì còn xứng đáng hy sinh. Chứ đã xem tình yêu hay nghĩa phu thuê cũng có giới hạn thì đừng tiếc. Tìm kiếm một người dưng để nguyện ý làm người thân một đời với mình không dễ. Rồi cũng sẽ nhầm lẫn, rồi cũng phải hợp tan. Nhân duyên ở đời khó khăn mỏi mệt chắc cũng là vì vậy.

Suy cho cùng, chồng cũng chỉ là người dưng chung giường, tệ quá thì “thay” đi

Đời này, có lắm thứ chúng ta có thay thế, chỉ duy có người thân là cả đời là duy nhất. Nếu chồng một ngày nguyện ý trở thành người thân của ta thì họ sẽ bên ta đến cùng. Nhưng nếu không thể vì ta mà từ chối cảm dỗ, không thể vì nghĩa tình, tệ quá thì vẫn có thể “thay” đi. Để họ đi đi, đàn ông tệ, thà không có còn hơn. Đàn bà cần chồng thật nhưng là một người chồng trọn nghĩa trọn tình. Chứ cần làm gì một người đàn ông bội bạc không giữ trọn đạo lý. Khổ mình, khổ con, trăm bề cũng chỉ có bất hạnh, không đáng đâu!

Suy cho cùng, chồng chỉ là người dưng chung giường, tệ quá thì 'thay' đi - Ảnh 2
Khổ mình, khổ con, trăm bề cũng chỉ có bất hạnh, không đáng đâu! - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng, ngàn vạn lần đừng cam chịu

Đàn bà được trân trọng, hy sinh bao nhiêu cũng là đáng. Đàn bà bị phản bội, thứ tha thế nào cũng phải đong đếm. Chồng sai thì có thể tha thứ nhưng chồng tệ thì phải bỏ đi. Đừng ảo vọng sức mạnh của đàn bà có thể thay đổi một người đàn ông tệ. Đàn ông đã bạc rồi thì có trút bao nhiêu nghĩa tình hay bao dung cũng bằng thừa. Một giọt nước mắt của bạn người ta không màng thì đòi làm gì một lần họ biết bạn tổn thương ra sao.

Thứ đàn bà nên sợ không phải là lòng dạ đàn ông đã thay đổi mà là mình đã tổn thương nhường nào. Thứ đàn bà phải bảo vệ không phải là những gì đàn ông đã đạp đổ, mà là chính mình và con của mình. Đàn bà lấy chồng, ngàn vạn lần đừng cam chịu. Thương mình một thì phải thương con mười. Cả con và mình đều cần một người đàn ông tốt ở bên. Nếu không thể thì cứ dựa vào nhau mà sống, chứ cần làm gì một người tổn thương cả hai không dứt? 

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Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân

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