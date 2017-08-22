Phụ nữ không thích đàn ông chỉ biết xin lỗi mỗi khi làm sai...

Sinh ra là con người ai cũng có những lỗi lầm. Thế nhưng nếu sai mà biết sửa thì còn đáng để nói. Chứ nhiều người đàn ông làm sai chỉ biết xin lỗi, xong để đấy khiến phụ nữ dần rời xa các anh bởi chính sự vô tâm, hờ hững…

Đàn ông có đặc điểm là luôn coi trọng sĩ diện cũng như đề cao lòng tự tôn của mình. Thế nên với họ đôi khi nói ra lời xin lỗi cảm thấy rất khó khăn. Điều đáng nói hơn là họ chỉ nghĩ rằng “xin lỗi” là đủ rồi và sẽ nhanh chóng khiến người phụ nữ nguôi ngoai. Thế nhưng hãy nhớ rằng hỡi các đấng nam nhi, các ông cứ làm sai rồi xin lỗi bằng những lời sáo rỗng thì ai cũng làm được, thậm chí phụ nữ chúng tôi còn làm tốt hơn thế. Phụ nữ muốn các anh hiểu rằng đi cùng với lời nói là hành động thiết thực, những việc làm ý nghĩa để sửa sai kia kìa! Đã bao giờ các anh nghĩ rằng các anh cứ làm sai rồi xin lỗi, xong rồi lại tiếp tục sai rồi lại xin lỗi? Thử hỏi vòng luẩn quẩn này sẽ tiếp diễn đến khi nào, đến bao giờ? Các anh có cảm thấy chán và mất hết cảm xúc khi cứ xem mãi một bộ phim cứ na ná nhau về nội dung mà chẳng có gì là mới mẻ hay không? Thế nên phụ nữ muốn càng anh chứng tỏ sự chân thành trong lời xin lỗi bằng việc sửa sai, biết nhìn nhận vấn đề và tìm cách sữa chữa để không tái phạm lần sau nữa. Đó mới là điều phụ nữ cần ở các anh đấy!

Thế nên đàn ông à, đừng chỉ xin lỗi suông mà phụ nữ chúng tôi muốn các anh hiểu, quan tâm tới họ. Hãy dành cho họ những hành động sửa sai, những cử chỉ yêu thương và tình cảm mà các anh dành cho chị em. Chẳng cần những việc gì to tát, cũng không cần những thư xa vời, cao siêu. Chỉ cần các anh dành thời gian để hiểu phụ nữ các anh sẽ thấy chúng tôi không khó hiểu, khó chiều như các anh vẫn nghĩ. Làm phụ nữ vui rất dễ thôi như việc nấu một bữa cơm, chia sẻ việc nhà, dành tặng một món quà, nói những lời yêu thương,… Chỉ như vậy thôi phụ nữ đã cảm thấy đó là niềm vui lớn mà anh dành cho cô ấy rồi.

Đàn ông đừng vội vàng trách móc rằng phụ nữ hay giận hờn? Thay vào đó hãy suy nghĩ xem anh đã hiểu họ chưa? Đã làm những gì được cho phụ nữ? Hay các anh chỉ dành cho chúng tôi những lời hứa suông, trống rỗng, những lời xin lỗi không cánh mà bay? Để rồi việc đó cứ lặp đi lặp lại khiến phụ nữ không thể đặt niềm tin nơi các anh, không muốn trò chuyện, thậm chí không còn dánh tình cảm cho các anh nữa. Để rồi một ngày nào đó họ rời xa các anh thì lúc đó anh mới hối hận, mới than trách cũng không giải quyết được sự việc nữa rồi! Phụ nữ vốn có nói nhiều một chút, đôi khi hay giận dỗi đấy nhưng thật tâm họ chỉ muốn các anh hiểu họ, có thành ý với họ trong hành động, lời nới. Bởi có như thế phụ nữ mới luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bởi niềm tin, tình cảm đặt không sai chỗ. Hãy nhớ rằng nếu các anh thật lòng muốn sửa sai thì bao lâu phụ nữ cũng chờ được!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-khong-thich-dan-ong-chi-biet-xin-loi-moi-khi-lam-sai-228943.html