Nghiên cứu chỉ ra: mua sắm giúp gắn kết mối quan hệ, bạn đã thử dùng cách này chưa? hai người cùng đi mua sắm với nhau được mấy lần?

Yêu - Hôn nhân 29/03/2022 19:05

Bạn đã thử dùng cách này chưa? Hai người cùng đi mua sắm với nhau được mấy lần?

1. Kích hoạt các hormone "hạnh phúc"

Nghiên cứu chỉ ra: mua sắm giúp gắn kết mối quan hệ, bạn đã thử dùng cách này chưa? hai người cùng đi mua sắm với nhau được mấy lần? - Ảnh 1

Khi chúng ta đi mua sắm, não của chúng ta sẽ xảy ra một phản ứng nhỏ giữa chất endorphin và dopamine làm giải phóng những cảm xúc "hưng phấn". Điều này có thể giúp tâm trạng tốt hơn và thúc đẩy mối quan hệ của bạn.

Tất nhiên không phải bạn cứ mua đồ mắc tiền thì sẽ làm tình cảm hai người tốt hơn, mà đó là quá trình cả hai đã trải qua cùng nhau như thế nào. Đó là lý do tại sao chúng ta nên dành tiền mua những món quà có giá trị tinh thần hơn là những món đồ xa xỉ. Một sự thật thú vị khác là endorphin của bạn không chỉ bắt đầu hoạt động khi bạn đã mua thứ gì đó mà còn có thể xuất hiện trước khi bạn nhận được một gói hàng. Đã đến lúc đặt một chiếc áo len ấm áp mà đối phương của bạn đang nói đến!

2. Dành thời gian chất lượng cho nhau

Nghiên cứu chỉ ra: mua sắm giúp gắn kết mối quan hệ, bạn đã thử dùng cách này chưa? hai người cùng đi mua sắm với nhau được mấy lần? - Ảnh 2

Việc dành thời gian bên cạnh nhau thực sự rất quan trọng. Đối với một số người, cùng nhau trải qua những chuyến đi du lịch được coi là thân mật và gần gũi, nhưng với một số cặp đôi khác, thì nó có thể đơn giản hơn thế nhiều.

Bạn có thể tạo không khí vui nhộn cho người bạn tình và thể hiện hành động lãng mạn cho họ bằng việc đi vào một cửa hàng tiện lợi mới thay vì cứ suốt ngày đi vào cái cũ. Cùng làm với nhau những việc đơn giản như là mua chai nước vào những tuần tới, có thể rất thú vị nếu hai bạn làm đều đó.

3. Nó có thể giúp khám phá thêm về đối phương của bạn

Nghiên cứu chỉ ra: mua sắm giúp gắn kết mối quan hệ, bạn đã thử dùng cách này chưa? hai người cùng đi mua sắm với nhau được mấy lần? - Ảnh 3

Đi mua sắm cùng nhau không chỉ mang lại tâm trạng tốt mà còn giúp hai bạn gắn kết và tìm hiểu lại nhau. Bạn có thể phát hiện ra được những điều mà người yêu mình không thích hoặc thích thông qua việc chọn đồ, bằng cách này bạn có thể biết được phong cách mua sắm và sở thích ăn mặc của nhau.  

4. Chọn trang phục tông màu sáng và đa sắc màu

Nghiên cứu chỉ ra: mua sắm giúp gắn kết mối quan hệ, bạn đã thử dùng cách này chưa? hai người cùng đi mua sắm với nhau được mấy lần? - Ảnh 4

Một nghiên cứu cho rằng phương pháp " trị liệu mua sắm" có sự kết nối đến tâm trạng ghen tị. Nếu bạn tỏ ra không thấy hài lòng khi thấy đối phương dành sự chú ý, quan tâm nhiều hơn cho một ai đó, thì một bộ quần áo bắt mắt hoặc một chiếc váy sặc sỡ có thể giúp bạn lấy lại được hào quang của mình. Sự ghen tị sẽ khiến bạn phải đi mua sắm, tươm tất cho bản thân để có lại được sự chú ý của bạn tình. Bạn càng trưng diện những bộ trang phục thu hút thì người yêu bạn sẽ càng để mắt tới nhiều hơn thay vì những tông màu tối. 

5. Thực hiện động thái đầu tiên

Nghiên cứu chỉ ra: mua sắm giúp gắn kết mối quan hệ, bạn đã thử dùng cách này chưa? hai người cùng đi mua sắm với nhau được mấy lần? - Ảnh 5

Không chủ động có thể là một trong những trở ngại trong mối quan hệ của bạn. Điều này rất quan trọng vì nó cho tình yêu của bạn biết bạn muốn dành thời gian cho họ, do đó làm giảm nguy cơ nhàm chán trong mối quan hệ của bạn. 

Bạn có thể đến ghé thăm cái trung tâm mua sắm và cuối cùng không mua thứ gì, điều này không thành vấn đề. Vào cuối ngày, mục đích của việc tặng quà là trao sự quan tâm, chăm sóc. Bạn cũng không cần phải đi du lịch đến những nơi xa hoa để cải thiện mối quan hệ của mình. Sự đơn giản có lẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi cuối cùng.

Theo Bright Side

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Từ khóa:   tình yêu hôn nhân

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