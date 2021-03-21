Nên mua bao cao su ở đâu chất lượng và an toàn? Những lưu ý khi chọn mua bao cao su

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng, trên thị trường hiện nay có rất nhiều điểm bán bao cao su với đầy đủ mẫu mã, thương hiệu cũng như kích cỡ đa dạng. Và từ đó đặt ra cho người tiêu dùng câu hỏi là phải tìm địa chỉ mua bao cao su ở đâu an toàn và chất lượng nhất?

Sử dụng bao cao su là cách hiệu quả giúp ngừa thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, mua bao cao su ở đâu thì không phải ai cũng biết. Sử dụng bao cao su khi quan hệ là cách giúp bảo vệ chúng ta khỏi nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan qua đường tình dục như HIV, sùi mào gà, giang mai,..

Đây là địa chỉ rất quen thuộc được nhiều người tin tưởng lựa chọn. Khi mua bao cao su tại những điểm bán này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như độ uy tín của thương hiệu, không sợ gặp phải hàng nhái, kém chất lượng hoặc hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, điểm trừ cho nó chính là ở tiệm thuốc tây, bao cao su chỉ là mặt hàng chỉ “bán thêm”, do đó chúng có rất ít mẫu mã, công dụng và mùi hương.

- Nên chọn các hiệu thuốc ở xa nhà một chút để không quen mặt với nhân viên bán hàng. Chọn những khung giờ vắng người mua hoặc vào những hiệu thuốc vắng người.

- Tốt nhất nên chọn những hiệu thuốc có người bán cùng giới với mình để mua sắm thoải mái hơn. Bởi đôi khi, những người cùng giới tính với nhau cũng sẽ dễ trao đổi, tư vấn mua bao cao su hơn.

- Khi mua, có thể dùng những từ lóng để gọi tên sản phẩm hoặc nói luôn thương hiệu bản thân hay dùng, không cần nhắc đến từ “bao cao su”, v những người bán hàng có kinh nghiệm đều sẽ hiểu ngay sản phẩm đó là gì. Ví dụ, thay vì nói “Cho tôi một hộp bao cao su”, hãy nói “Cho tôi mua một hộp Durex hoặc “Cho tôi một hộp áo mưa”.

+ Siêu thị, cửa hàng tiện lợi

Siêu thị hay những cửa hàng tiện lợi là những nơi bán bao cao su đa dạng mẫu mã hơn so với nhà thuốc tây. Mặc dù vậy, tại những địa điểm này thường khá đông người qua lại mua sắm nên người mua có thể e ngại, đặc biệt nếu đang đi cùng người thân hay không may gặp người quen tại quầy thanh toán.

Siêu thị hay những cửa hàng tiện lợi là những nơi bán bao cao su đa dạng mẫu mã hơn so với nhà thuốc tây

Kinh nghiệm mua bao cao su tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi:

Khi đi siêu thị mua bao cao su, bạn khó tránh khỏi việc ngại ngùng, bởi có rất nhiều ánh mắt săm soi, nhất là lúc bạn tiến hành thanh toán. Do đó, để thoải mái tinh thần hơn, bạn có thể mua chúng cùng nhiều mặt hàng khác cho gia đình và để chung vào giỏ đồ, như vậy sẽ hạn chế sự chú ý của người khác.

+ Các cửa hàng chuyên bán đồ người lớn

Tìm mua bao cao su tại những cửa hàng chuyên dụng sẽ giúp bạn không còn phải lo ngại về vấn đề mẫu mã, mùi hương hay công dụng nữa mà ở những điểm bán này sẽ có hàng trăm sản phẩm khác nhau cho bạn thoải mái chọn lựa theo sở thích.

Ngoài ra, còn có nhiều mặt hàng hỗ trợ khác như thuốc xịt, gel bôi trơn,.. đáp ứng hầu hết các nhu cầu của người tiêu dùng. Không chỉ vậy, khi đến mua tại đây bạn còn có thể trao đổi và được người bán tư vấn sản phẩm phù hợp với sở thích và nhu cầu bản thân mà không phải lo ngại về những người xung quanh.

Kinh nghiệm mua bao cao su tại các cửa hàng chuyên đồ người lớn:

Vấn đề nhiều người mắc phải là hầu hết các shop bán bao cao su thường in những tấm biển rất to trước mặt như “Shop bao cao su”, “shop người lớn”, “cửa hàng bao cao su”, “bao cao su OK”,… Vậy thì ai cũng biết bạn vào đó để làm gì. Chưa kể đến gặp nhân viên là nữ bạn sẽ càng ngại hơn.

Có một cách giúp chúng ta bớt đi sự ngại ngùng khi mua bao cao su tại các shop là hãy đeo khẩu trang khi trao đổi với người bán hàng hoặc đứng ở bên ngoài shop và gọi đến hotline của shop và yêu cầu họ mang sản phẩm ra. Có một cách khác là tìm những tên shop không có từ bao cao su như “OKMEN” hay "SHOPMEN”,…. để tránh khỏi việc ngại ngùng khi đi mua bao cao su tại những nơi này.

2. Những lưu ý trước khi chọn mua bao cao su

+ Cần sử dụng bao cao su đúng kích cỡ

Hiện nay, bao cao su được sản xuất phổ biến với ba kích cỡ chính là 49mm, 52mm, 55mm. Trong đó, đàn ông Việt Nam đa phần sẽ sử dụng bao cao su có size 49mm, còn trung bình nam giới trên thế giới sử dụng bao cao su có kích thước là 52mm.

Nắm rõ kích thước “cậu nhỏ” để chọn size “áo mưa” phù hợp

Trước khi mua hàng, cần nắm rõ kích thước “cậu nhỏ” để chọn size “áo mưa” phù hợp, vừa vặn, tránh tình trạng quá rộng hoặc chật quá gây khó chịu khi “lâm trận” hoặc những hậu quả không đáng có.

+ Kiểm tra kỹ bao cao su trước khi mua

Lúc chọn mua bao cao su, đừng nên xấu hổ mà hãy kiểm tra kỹ sản phẩm bằng cách sau:

Túi có rách thủng hay không? Túi xẹp hay phồng?

Bình thường, trước đưa đưa bao cao su vào túi đựng, nhà sản xuất phải tiệt trùng, khử trùng rồi mới đóng vào túi kín, tránh để không khí bên ngoài vào bên trong làm hỏng bao cao su vì thế túi sẽ phồng chứ không xẹp.

Kiểm tra kỹ bao cao su trước khi mua

+ Xem hạn sử dụng của túi đựng bao cao su xem có còn hạn hay không?

Khi bóc bao cao su ra nên nhìn xem màu sắc bao cao su: bao mới thường có màu sáng trắng còn những bao cao su đã cũ sẽ chuyển sang màu hơi hơi vàng nâu, chứng tỏ chúng đã bị oxi hóa và bạn tuyệt đối không nên sử dụng loại này nữa.

Xem hạn sử dụng của túi đựng bao cao su

+ Bảo quản bao cao su

Nếu bạn mua nhiều chiếc cùng một lúc để sử dụng lâu dài thì việc bảo quản bao cao su nên thực hiện như thế nào?

Điều kiện bảo quản bao cao su tốt nhất là khoảng 20 độ C, tránh tiếp xúc với không khí và tránh ánh sáng trực tiếp. Không nên để bao cao su vào trong ví quá lâu, vì khi đó ngoài nhiệt độ cơ thể 37 độ C sẽ tác động, thậm chí việc tì đè có thể khiến mép túi đựng bao cao su bị bục, thủng làm cho không khí tràn vào trong và gây oxi hóa, điều này dễ khiến bao cao su bị rách khi sử dụng.

Khi túi đựng bao cao su bị rách thủng, hở ra ở môi trường bên ngoài tầm 2-3 ngày thì nguy cơ rách bao khi đang quan hệ sẽ lên tới 50%.Do đó, chúng ta nên có cách bảo quản bao cao su tốt nhất, nên để nơi thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp.

3. Một vài các lưu ý khác khi sử dụng bao cao su

Không nên đeo 2 bao cao su cùng một lúc, nhiều người lầm tưởng rằng đeo 2 bao cao su sẽ dày chắc và an toàn hơn, không bị rách khi đang quan hệ, điều đó thật sai lầm. Hành động này chỉ khiến cho bao cao su dễ bị rách hơn mà thôi. Nguyên nhân là do 2 lớp bao cao su ở phần không có dầu bôi trơn sẽ ma sát vào nhau trong quá trình sử dụng, khiến cho chúng rách cả hai lớp rất nhanh.

Không nên đeo 2 bao cao su cùng một lúc

Khi bạn quan hệ, hãy đeo bao cao su trước khi đưa dương vật vào bên trong. Lúc dương vật vẫn còn cứng sau khi xuất tinh thì hãy nhanh chóng rút bao cao su ra ngoài. Nên chú ý cần phải giữ tay vào bao cao su bám vào dương vật rồi từ từ rút ra, tránh việc bao cao su bị tuột vào bên trong âm đạo trong quá trình rút ra.

Có nhiều người bị dị ứng với mủ cao su mà bao cao su lại làm từ nguyên liệu này. Vì thế, nếu bạn hay đối tác bị dị ứng thì hãy chọn cách dùng bao cao su làm từ nhựa tổng hợp hoặc da cừu, hoặc hai bạn cũng có thể sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn.

Hy vọng bài viết trên đã chúng mọi người biết được mua bao cao su ở đâu an toàn, chất lượng cũng như các lưu ý khi chọn mua và sử dụng chúng. Hãy nhớ, dùng bao cao su là cách tốt nhất để tránh thai hiệu quả và ngăn ngừa nhiều bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục.