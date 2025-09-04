Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/9 sau khi một toa tàu điện Gloria bị trật bánh và đâm vào tòa nhà ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy đoàn tàu điện Gloria bị nghiền nát và phá hủy sau vụ trật bánh. Hậu quả khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương.

Video 4 giờ 40 phút trước 4 giờ 40 phút trước Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tau-ien-trat-banh-am-vao-toa-nha-ben-uong-khien-it-nhat-15-nguoi-tu-vong-18-nguoi-bi-thuong-741275.html