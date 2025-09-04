Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, hô vàng gọi tiền, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, thành công trải thảm hồng

Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Tý. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua, ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn ngơi nghỉ thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận. Lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, bạn hãy tự tin hơn nữa và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Đừng vội hài lòng với những gì mà mình vừa giành được, nếu không bạn sẽ rơi vào tình trạng giậm chân tại chỗ. Hãy tiếp tục lên kế hoạch để tiến xa hơn nữa trong tương lai nhé.

Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, tuổi Tuất là Lục Hợp cục sẽ mang tới cho bản mệnh những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi, cũng như những đối tác, cộng sự đáng tin cậy. Khi đôi bên tin tưởng lẫn nhau, quá trình bắt tay hợp tác chung sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, chỉ cần bản thân muốn và chịu khó hơn một chút thì khả năng thành công sẽ rất cao đấy. Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, vấn đề là bạn cần tìm ra nó và tập trung tận dụng điều đó để làm lợi cho mình.

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, người tuổi Thìn gặp được Chính Ấn nên sẽ dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh. Con giáp này biết cách để người khác phải ấn tượng về khả năng của mình, từ đó tạo lòng tin cho người xung quanh, nhờ thế mà thành công nối tiếp thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa Thổ tương sinh, mối quan hệ của bạn và nửa kia giờ đang khá tốt, cả hai đang trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu. Người độc thân có thể trong một mối quan hệ trên mức bạn bè đầy tiềm năng với một người bên cạnh, hãy cứ để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo thất bại trong gang tấc bạn nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!